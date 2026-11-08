Daha 17’den Armağan Oğuz ayrılıyor mu? Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi?

Daha 17 dizisinde Hakan karakterinin başına gelecekler izleyiciler arasında merak uyandırdı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Hakan karakterini oynayan Armağan Oğuz'un diziden ayrılacağı ve karakterin hikâyesinin ölümle sonlanacağı öne sürüldü. Söz konusu söylentilerin yayılmasıyla birlikte dizinin takipçileri, Armağan Oğuz'un Daha 17 kadrosuna veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi? Armağan Oğuz diziden ayrılıyor mu?

ARMAĞAN OĞUZ DAHA 17 DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Daha 17 dizisinde Hakan Akkaya karakterini üstlenen Armağan Oğuz hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası izleyicileri şaşırttı. Sosyal medyada dolaşıma giren söylentilere göre başarılı oyuncunun diziden ölüm sahnesiyle ayrılacağı öne sürüldü. Hakan Akkaya karakterinin hikâyesinin sona ereceği yönündeki iddialar, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

Armağan Oğuz'un projeye nasıl veda edeceği ve Hakan'ın başına neler geleceği konuşulmaya başlandı. Peki, Daha 17 dizisinde Hakan gerçekten ölecek mi? Armağan Oğuz kadrodan ayrılıyor mu?

Henüz söz konusu ayrılık iddiasını doğrulayan kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeler, Hakan karakterinin akıbetine ilişkin soru işaretlerini giderecek. Şimdilik izleyicilerin gündeminde sosyal medyada yayılan bu çarpıcı iddia var.

DAHA 17 24 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras, Serhat cinayetinin zanlısı olarak gözaltına alınırken Leyla fenalaşır. Hastaneden kaçan Aras, kendisini aklayacak delilin peşine düşerken Hakan bütün şüpheleri onun üzerine toplar.

Şebnem de ailesini korumak için üstüne düşeni yapmak zorundadır. Babasının sözleri Teoman’ın Aras’a duyduğu güveni sarsar; Deniz ve Metin ise ona yardım eder.

Serhat’ın katili Uğur’un itiraf kaydına ulaşan Aras, kendi adını temize çıkarmak kadar kardeşinin özgürlüğü için de çabalamaktadır. Ancak Aras’ın beklemediği şekilde onun işini zorlaştıran yine Teoman olacaktır.