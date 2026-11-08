TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:18

Daha 17’den Armağan Oğuz ayrılıyor mu? Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi?

Daha 17 dizisiyle ilgili sosyal medyada dolaşan ayrılık iddiası izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide Hakan karakterinin öleceği yönündeki söylentiler merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, karakterin akıbetine ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Daha 17 dizisinde Hakan gerçekten ölecek mi? Armağan Oğuz diziden ayrılıyor mu?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Daha 17’den Armağan Oğuz ayrılıyor mu? Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:18

Daha 17 dizisinde Hakan karakterinin başına gelecekler izleyiciler arasında merak uyandırdı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Hakan karakterini oynayan Armağan Oğuz'un diziden ayrılacağı ve karakterin hikâyesinin ölümle sonlanacağı öne sürüldü. Söz konusu söylentilerin yayılmasıyla birlikte dizinin takipçileri, Armağan Oğuz'un Daha 17 kadrosuna veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.  Peki, Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi? Armağan Oğuz diziden ayrılıyor mu? 

ARMAĞAN OĞUZ DAHA 17 DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Daha 17 dizisinde Hakan Akkaya karakterini üstlenen Armağan Oğuz hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası izleyicileri şaşırttı. Sosyal medyada dolaşıma giren söylentilere göre başarılı oyuncunun diziden ölüm sahnesiyle ayrılacağı öne sürüldü. Hakan Akkaya karakterinin hikâyesinin sona ereceği yönündeki iddialar, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

Daha 17’den Armağan Oğuz ayrılıyor mu? Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi?

Armağan Oğuz'un projeye nasıl veda edeceği ve Hakan'ın başına neler geleceği konuşulmaya başlandı. Peki, Daha 17 dizisinde Hakan gerçekten ölecek mi? Armağan Oğuz kadrodan ayrılıyor mu? 

Daha 17’den Armağan Oğuz ayrılıyor mu? Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi?

Henüz söz konusu ayrılık iddiasını doğrulayan kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeler, Hakan karakterinin akıbetine ilişkin soru işaretlerini giderecek. Şimdilik izleyicilerin gündeminde sosyal medyada yayılan bu çarpıcı iddia var.

DAHA 17 24 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras, Serhat cinayetinin zanlısı olarak gözaltına alınırken Leyla fenalaşır. Hastaneden kaçan Aras, kendisini aklayacak delilin peşine düşerken Hakan bütün şüpheleri onun üzerine toplar.

Daha 17’den Armağan Oğuz ayrılıyor mu? Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi?

Şebnem de ailesini korumak için üstüne düşeni yapmak zorundadır. Babasının sözleri Teoman’ın Aras’a duyduğu güveni sarsar; Deniz ve Metin ise ona yardım eder.

Daha 17’den Armağan Oğuz ayrılıyor mu? Daha 17 dizisinde Hakan ölecek mi?

Serhat’ın katili Uğur’un itiraf kaydına ulaşan Aras, kendi adını temize çıkarmak kadar kardeşinin özgürlüğü için de çabalamaktadır. Ancak Aras’ın beklemediği şekilde onun işini zorlaştıran yine Teoman olacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Daha 17 dizisinde çalan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı zirveye yerleşti! İşte Yok Böyle Bir Şey şarkı sözleri
ETİKETLER
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.