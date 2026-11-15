Danilo Şef’in tortallini tarifi nasıl yapılır? İtalyan mutfağının sevilen lezzetini evde hazırlayın!

Makarna tariflerine farklı bir dokunuş katmak isteyenler için tortellini, lezzetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. İtalyan mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan tortellini, küçük halka şeklindeki hamuru ve iç dolgusu ile biliniyor. Danilo Şef’in tortellini tarifi ise evinde farklı lezzetler denemek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, tortellini yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? Hamuru nasıl hazırlanıyor ve iç harcında neler kullanılıyor? Pişirme aşamasında nelere dikkat edilmeli? İşte Danilo Şef’in tortellini tarifini denemek isteyenler için hazırlık aşamasından sunumuna kadar merak edilen detaylar.
TORTALLİNİ TARİFİ
Gerekli malzeme:
Mantar Demi Glace Sosu
- Kestane mantarı
- Porçini mantarı
- Kuru porçini mantarı
- Kuru soğan
- Havuç
- Kereviz sapı
- Domates salçası
- Kırmızı üzüm suyu
- Zeytinyağı
- Taze kekik
- Su
- Defne yaprağı
- Karabiber
- Tuz
- Ksantan gum
Porçini Mantarlı Çıtır Crumble
- Panko
- Kuru porçini mantarı
- Sade yağ
- Zeytinyağı
- Parmesan peyniri
- Taze kekik
- Sarımsak tozu
- Tuz
- Karabiber
Hamur için;
Dolgu için;
- Porçini mantarı
- Ricotta peyniri
- Tereyağı
- Zeytinyağı
- Arpacık soğan
- Sarımsak
- Taze kekik
- Tuz
- Karabiber
- Muskat
Kremalı Mantar Sosu
- Kültür mantarı
- Porçini mantarı
- Krema
- Sebze suyu (kereviz, havuç, maydanoz, soğan)
- Tereyağı
- Zeytinyağı
- Arpacık soğan
- Sarımsak
- Beyaz üzüm suyu
- Parmesan peyniri
- Taze kekik
- Tuz
- Karabiber
TORTALLİNİ NASIL YAPILIR?
Mantar Demi Glace
- Taze mantarları zeytinyağında iyice kavurun.
- Doğranmış soğan, havuç ve kereviz sapını ekleyip renk aldırın.
- Salçayı ekleyip kavurun.
- Kırmızı üzüm suyunu ilave edip çektirin.
- Su, kuru porçini, kekik, defne ve karabiberi ekleyerek kısık ateşte pişirin.
- Süzüp istediğiniz yoğunluğa kadar çektirin.
- Tuzunu ayarlayın, ksantan gum ekleyip el blenderiyle karıştırın.
Porçini Mantarlı Çıtır Crumble
- Kuru porçiniyi toz haline getirin.
- Pankoyu sade yağ ve zeytinyağında altın sarısı olana kadar kavurun.
- Porçini tozu, kekik ve sarımsak tozunu ekleyip kısa süre çevirin.
- Ocaktan alıp parmesan, tuz ve karabiberi karıştırın.
- Tepsiye yayarak soğutun.
Hamur
- Un, semolina ve yumurtayı karıştırıp pürüzsüz bir hamur yoğurun.
- Streç filme sararak dinlendirin.
Dolgu
- Doğranmış mantarları zeytinyağında kavurun.
- Tereyağı, arpacık soğan, sarımsak ve kekik ekleyip kavurmaya devam edin.
- Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın.
- Soğuduktan sonra süzülmüş ricottayla karıştırın.
Tortellini
- Hamuru ince açıp kareler kesin.
- Ortalarına dolguyu koyup üçgen kapatın; havasını çıkarıp kenarlarını yapıştırın.
- İki ucunu birleştirerek şekillendirin.
- Tuzlu suda haşlayıp sosa aktarın.
Kremalı Mantar
- Kereviz, havuç, soğan ve maydanozu suda kaynatıp süzerek sebze suyunu hazırlayın.
- Mantarları zeytinyağında kavurun.
- Tereyağı, arpacık soğan, sarımsak ve kekik ekleyin.
- Beyaz üzüm suyunu ilave edip çektirin.
- Sebze suyu ve kremayı ekleyip kıvamlandırın.
- Parmesan, tuz ve karabiberle tamamlayın.