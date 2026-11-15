Danilo Şef’in tortallini tarifi nasıl yapılır? İtalyan mutfağının sevilen lezzetini evde hazırlayın!

Makarna tariflerine farklı bir dokunuş katmak isteyenler için tortellini, lezzetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. İtalyan mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan tortellini, küçük halka şeklindeki hamuru ve iç dolgusu ile biliniyor. Danilo Şef’in tortellini tarifi ise evinde farklı lezzetler denemek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, tortellini yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? Hamuru nasıl hazırlanıyor ve iç harcında neler kullanılıyor? Pişirme aşamasında nelere dikkat edilmeli? İşte Danilo Şef’in tortellini tarifini denemek isteyenler için hazırlık aşamasından sunumuna kadar merak edilen detaylar.

TORTALLİNİ TARİFİ

Gerekli malzeme:

Mantar Demi Glace Sosu

Kestane mantarı

Porçini mantarı

Kuru porçini mantarı

Kuru soğan

Havuç

Kereviz sapı

Domates salçası

Kırmızı üzüm suyu

Zeytinyağı

Taze kekik

Su

Defne yaprağı

Karabiber

Tuz

Ksantan gum

Porçini Mantarlı Çıtır Crumble

Panko

Kuru porçini mantarı

Sade yağ

Zeytinyağı

Parmesan peyniri

Taze kekik

Sarımsak tozu

Tuz

Karabiber

Hamur için;

Un

Semolina

Yumurta

Dolgu için;

Porçini mantarı

Ricotta peyniri

Tereyağı

Zeytinyağı

Arpacık soğan

Sarımsak

Taze kekik

Tuz

Karabiber

Muskat

Kremalı Mantar Sosu

Kültür mantarı

Porçini mantarı

Krema

Sebze suyu (kereviz, havuç, maydanoz, soğan)

Tereyağı

Zeytinyağı

Arpacık soğan

Sarımsak

Beyaz üzüm suyu

Parmesan peyniri

Taze kekik

Tuz

Karabiber

TORTALLİNİ NASIL YAPILIR?

Mantar Demi Glace

Taze mantarları zeytinyağında iyice kavurun.

Doğranmış soğan, havuç ve kereviz sapını ekleyip renk aldırın.

Salçayı ekleyip kavurun.

Kırmızı üzüm suyunu ilave edip çektirin.

Su, kuru porçini, kekik, defne ve karabiberi ekleyerek kısık ateşte pişirin.

Süzüp istediğiniz yoğunluğa kadar çektirin.

Tuzunu ayarlayın, ksantan gum ekleyip el blenderiyle karıştırın.

Porçini Mantarlı Çıtır Crumble

Kuru porçiniyi toz haline getirin.

Pankoyu sade yağ ve zeytinyağında altın sarısı olana kadar kavurun.

Porçini tozu, kekik ve sarımsak tozunu ekleyip kısa süre çevirin.

Ocaktan alıp parmesan, tuz ve karabiberi karıştırın.

Tepsiye yayarak soğutun.

Hamur

Un, semolina ve yumurtayı karıştırıp pürüzsüz bir hamur yoğurun.

Streç filme sararak dinlendirin.

Dolgu

Doğranmış mantarları zeytinyağında kavurun.

Tereyağı, arpacık soğan, sarımsak ve kekik ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın.

Soğuduktan sonra süzülmüş ricottayla karıştırın.

Tortellini

Hamuru ince açıp kareler kesin.

Ortalarına dolguyu koyup üçgen kapatın; havasını çıkarıp kenarlarını yapıştırın.

İki ucunu birleştirerek şekillendirin.

Tuzlu suda haşlayıp sosa aktarın.

Kremalı Mantar