Doğal güzellik algısında yeni trend, Osmanlı Saraylarında sultanların sırları olarak tekrardan gündeme geliyor. Hele ki Osmanlı denildiğinde Saray’daki kadınların gül suyu, doğal yağlar, bitkisel karışımlar gibi önemli parçalar dikkatleri üzerine çekiyor. Bizde sizin için son zamanlarda oldukça dikkat çeken bu trendlerde sıklıkla karşımıza çıkan kişisel bakımlarda büyük önem taşıyan doğal güzellik algısını araştırdık. İşte detaylar…

DOĞAL GÜZELLİK ALGISINDA YENİ TREND!

Güzellik kavramı gün geçtikçe başka bir yöne evrilirken çoğu zaman eskiye dönüş gündeme gelebiliyor. Öyle ki son yıllarda güzellik sektöründe ‘az ama öz’ gibi temel kavramlar dikkat çekiyor. Artık abartı estetikler ya da abartı botokslar çoğu kişi tarafından sevilmiyor. Çoğu zaman bu durumlarda geçmişteki güzellik algısındaki merakı tekrardan gündeme getirebiliyor.

Cilt bakımından saç bakımına kadar kullanılan gül suyu, doğal yağlar ve bitkisel içerikli ürünler sıklıkla artık karşımıza çıkıyor. Her dönem yeni bir algı trend haline gelirken güzellik algısında eski dönemlere ait algılar hiçbir zaman sekteye uğrayarak geri de kalmıyor.

Cilt bakımında yapılan özen artık daha teferruatlıyken eskiden uygulanan ürünlerle bu daha az oluyor. Osmanlı Saraylarında sultanların yaptıkları güzellik bakımları tek bir amaçla ortaya çıkıyor. Geçmişten günümüze gelen bu güzellik algıları aslında doğru uygulandığı zaman şimdiki gibi cilt sorunlarını da ortadan kaldırabiliyor.

OSMANLI SARAYLARINDA SULTANLARIN SIRRI

Osmanlı Saraylarında sultanların cilt bakımı anlamındaki en büyü sırrı aslında ne olursa olsun gül suyunu kullanmak oluyor. Osmanlı kültüründe yalnızca hoş koku olarak değil, günlük yaşamında farklı alanlarında kullanılmasıyla önemli bir yere sahip olduğu anlamına geliyor.

Gül suyunun faydalarına bakıldığında gerçekten de binlerce liralık bakım ürünlerinden daha faydalı olduğu görülüyor. Temizlik, koku verme ve çeşitli bakım uygulamalarında kullanılan gül suyu, cildi ferahlatmak amacıyla kullanıldığında cilt bakım ürünlerinden daha faydalı olduğu görülebiliyor.

Osmanlı kültüründe dikkat çeken bir diğer trend ise hamamla birlikte cilt bakımı oluyor. Hamam dediğimizde aklınıza sadece temizlik gelmesin. Burada sıcak suyla birlikte buharında etkisinden faydalanarak kese uygulaması yapılması oluyor. Cildin yüzeyindeki ölü derilerin uzaklaştırılmasına yardımcı olan ve günümüzde de buna benzer uygulamaların görüldüğü vücut bakımında cildin daha pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.

Yağlar da aslında esansiyel içermediği için fayda sağlayan ürünler arasında yer alıyor. Bitkisel yağlar aslında hem cilde hem de saça parlaklık sağlayan ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ki saçların daha parlak görünmesini istiyorsanız doğal yağlardan destek alınabilir. Tabi burada da bir ölçütün olduğunu unutmamakta fayda olduğunu da söyleyelim.

Günümüzde pek de çok uygulanmayan bu yöntemler arada bir uygulansa aslında cilt ve saç bakımı açısından doğal güzellikler sunabilir. Çünkü doğal bir görünüm ölçülü bakım ve kişinin kendi özelliklerini ön plana çıkaran uygulamalar derken yeni güzellik trendlerinin merkezinde kendine yer bulabiliyor.

Tabi bunların yanı sıra güzellik alanında ağır makyajların yapılması ya da çok bakım ürünün kullanılması gibi durumlar aslında tercih edilmediği zaman yani az ve öz bakım gerektiren durumlarla birlikte yapıldığı zaman bakım açısından önemli noktalara uyum sağlayabiliyor.