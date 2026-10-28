TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:10

Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü

Soğuk havalarda evin sıcaklığını korumak için yüksek doğalgaz faturalarına katlanmak gerekmiyor. Kapı ve pencere kenarlarından gelen soğuk havayı önleyen basit uygulamalar, evin daha sıcak kalmasına ve ısınma giderlerinin azalmasına yardımcı olabiliyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:10

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısınma ihtiyacı artarken faturaları da yeniden gündeme geliyor. Ancak evin sıcaklığını korumak için yalnızca kombinin derecesini yükseltmek gerekmiyor. Özellikle ve pencere kenarlarından içeri giren soğuk hava, evin kısa sürede soğumasına neden olabiliyor. Küçük yalıtım önlemleri ve doğru kullanım alışkanlıklarıyla evdeki sıcaklığı daha uzun süre korumak mümkün. Peki, doğalgaz tüketimini azaltmaya yardımcı olan kapı ve pencere formülü nasıl uygulanıyor? İşte bilinmesi gerekenler...

HABERİN ÖZETİ

Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kış aylarında kapı ve pencerelerdeki hava sızıntılarını önlemek gibi küçük yalıtım önlemleri ve doğru kullanım alışkanlıkları sayesinde evin sıcaklığını korumak ve doğalgaz tüketimini azaltmak mümkündür.
Kapı ve pencereler için yalıtım fitilleri ve kapı altı hava kesicileri kullanılarak soğuk hava girişi azaltılabilir.
Gündüzleri güneş alan pencerelerden doğal ısı kazanımı sağlanırken, akşam saatlerinde kalın perdelerin kapatılması ısının korunmasına katkı sunar.
Nem ve küf oluşumunu önlemek amacıyla havalandırmanın tamamen kesilmemesi ve evin düzenli olarak havalandırılması gerekir.
Parke veya fayans gibi soğuk zeminlerde halı ve kilim tercih etmek soğuk zeminlerin etkisini azaltmaya yardımcı olur.
Kullanılmayan odaların ısıtmasının uygun şekilde düzenlenmesi evin sıcaklığını korumaya katkı sağlar.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

KAPI VE PENCERE KENARLARINDAKİ SOĞUK HAVA GİRİŞİNİ ÖNLEYİN

Evdeki ısının korunmasında ilk adım, kapı ve pencere çevresindeki hava sızıntılarını kontrol etmekten geçiyor. Pencere kenarlarından gelen soğuk hava, özellikle rüzgârlı günlerde odaların daha hızlı soğumasına yol açabiliyor. Kapı altlarından gelen hava da benzer bir etki oluşturabiliyor.

Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü

Bu noktada pencere ve kapı ölçülerine uygun yalıtım fitilleri kullanılabiliyor. Kapı altına yerleştirilen hava kesiciler de dışarıdan gelen soğuğu azaltmaya yardımcı oluyor. Uygulama öncesinde mevcut fitillerin yıpranıp yıpranmadığını kontrol etmek ve gerekiyorsa yenilemek önem taşıyor.

Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü

Akşam saatlerinde kalın perdeleri kapatmak, gündüz güneş alan pencerelerden doğal ısı kazanımı sağlamak ve kullanılmayan odaların ısıtmasını uygun şekilde düzenlemek de evin sıcaklığını korumaya katkı sunabiliyor. Ancak havalandırmayı tamamen kesmemek gerekiyor. Özellikle nem ve küf oluşumunu önlemek için evin düzenli olarak havalandırılması önem taşıyor.

Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü

EVDEKİ SICAKLIĞI KORUMANIN KÜÇÜK AMA ETKİLİ YOLLARI

Kapı ve pencere kenarlarından gelen soğuk havayı önlemek, evin daha uzun süre sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Bunun için pencere fitillerini kontrol etmek, kapı altındaki boşlukları kapatmak ve kalın perdelerden yararlanmak yeterli olabiliyor. Özellikle güneş alan pencerelerin gündüz açık bırakılması, güneş battıktan sonra ise perdelerin kapatılması içerideki sıcaklığın korunmasına katkı sağlıyor.

Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü

Halı kullanımı da soğuk zeminlerin etkisini azaltabiliyor. Özellikle parke veya fayans gibi zeminlerde halı ve kilim tercih etmek, evde daha sıcak bir ortam hissi oluşturuyor. Kapı ve pencerelerdeki küçük boşlukları gidermek ve bu basit önlemleri birlikte uygulamak, kış aylarında ısınma ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü

Kış aylarında evin sıcaklığını korumak için büyük masraflar yapmak her zaman gerekmiyor. Kapı ve pencere kenarlarındaki küçük boşlukları kapatmak, kalın perdelerden yararlanmak ve güneş ışığını doğru değerlendirmek evin daha sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Üstelik bu basit yöntemler sayesinde hem daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak hem de doğalgaz faturalarını hafifletmek mümkün olabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çamaşır yıkarken bu detayı atlamayın! Sıvı ve toz deterjan arasındaki farklar şaşırtıyor
ETİKETLER
#doğalgaz
#pencere
#yalıtım
#fatura
#kapı
#Keşfet
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.