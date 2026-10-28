Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısınma ihtiyacı artarken doğalgaz faturaları da yeniden gündeme geliyor. Ancak evin sıcaklığını korumak için yalnızca kombinin derecesini yükseltmek gerekmiyor. Özellikle kapı ve pencere kenarlarından içeri giren soğuk hava, evin kısa sürede soğumasına neden olabiliyor. Küçük yalıtım önlemleri ve doğru kullanım alışkanlıklarıyla evdeki sıcaklığı daha uzun süre korumak mümkün. Peki, doğalgaz tüketimini azaltmaya yardımcı olan kapı ve pencere formülü nasıl uygulanıyor? İşte bilinmesi gerekenler...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Doğalgazı hiç açtırmayan yöntem! Evi sıcacık tutan en etkili kapı pencere formülü Kış aylarında kapı ve pencerelerdeki hava sızıntılarını önlemek gibi küçük yalıtım önlemleri ve doğru kullanım alışkanlıkları sayesinde evin sıcaklığını korumak ve doğalgaz tüketimini azaltmak mümkündür. Kapı ve pencereler için yalıtım fitilleri ve kapı altı hava kesicileri kullanılarak soğuk hava girişi azaltılabilir. Gündüzleri güneş alan pencerelerden doğal ısı kazanımı sağlanırken, akşam saatlerinde kalın perdelerin kapatılması ısının korunmasına katkı sunar. Nem ve küf oluşumunu önlemek amacıyla havalandırmanın tamamen kesilmemesi ve evin düzenli olarak havalandırılması gerekir. Parke veya fayans gibi soğuk zeminlerde halı ve kilim tercih etmek soğuk zeminlerin etkisini azaltmaya yardımcı olur. Kullanılmayan odaların ısıtmasının uygun şekilde düzenlenmesi evin sıcaklığını korumaya katkı sağlar.

KAPI VE PENCERE KENARLARINDAKİ SOĞUK HAVA GİRİŞİNİ ÖNLEYİN

Evdeki ısının korunmasında ilk adım, kapı ve pencere çevresindeki hava sızıntılarını kontrol etmekten geçiyor. Pencere kenarlarından gelen soğuk hava, özellikle rüzgârlı günlerde odaların daha hızlı soğumasına yol açabiliyor. Kapı altlarından gelen hava da benzer bir etki oluşturabiliyor.

Bu noktada pencere ve kapı ölçülerine uygun yalıtım fitilleri kullanılabiliyor. Kapı altına yerleştirilen hava kesiciler de dışarıdan gelen soğuğu azaltmaya yardımcı oluyor. Uygulama öncesinde mevcut fitillerin yıpranıp yıpranmadığını kontrol etmek ve gerekiyorsa yenilemek önem taşıyor.

Akşam saatlerinde kalın perdeleri kapatmak, gündüz güneş alan pencerelerden doğal ısı kazanımı sağlamak ve kullanılmayan odaların ısıtmasını uygun şekilde düzenlemek de evin sıcaklığını korumaya katkı sunabiliyor. Ancak havalandırmayı tamamen kesmemek gerekiyor. Özellikle nem ve küf oluşumunu önlemek için evin düzenli olarak havalandırılması önem taşıyor.

EVDEKİ SICAKLIĞI KORUMANIN KÜÇÜK AMA ETKİLİ YOLLARI

Kapı ve pencere kenarlarından gelen soğuk havayı önlemek, evin daha uzun süre sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Bunun için pencere fitillerini kontrol etmek, kapı altındaki boşlukları kapatmak ve kalın perdelerden yararlanmak yeterli olabiliyor. Özellikle güneş alan pencerelerin gündüz açık bırakılması, güneş battıktan sonra ise perdelerin kapatılması içerideki sıcaklığın korunmasına katkı sağlıyor.

Halı kullanımı da soğuk zeminlerin etkisini azaltabiliyor. Özellikle parke veya fayans gibi zeminlerde halı ve kilim tercih etmek, evde daha sıcak bir ortam hissi oluşturuyor. Kapı ve pencerelerdeki küçük boşlukları gidermek ve bu basit önlemleri birlikte uygulamak, kış aylarında ısınma ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Kış aylarında evin sıcaklığını korumak için büyük masraflar yapmak her zaman gerekmiyor. Kapı ve pencere kenarlarındaki küçük boşlukları kapatmak, kalın perdelerden yararlanmak ve güneş ışığını doğru değerlendirmek evin daha sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Üstelik bu basit yöntemler sayesinde hem daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak hem de doğalgaz faturalarını hafifletmek mümkün olabiliyor.