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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:41

Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor

Bazı insanlar ne yaşarsa yaşasın duygularını belli etmeyi sevmezler. Üzüldüklerinde gülümserler ama asla kırıldıklarını belli etmezler. Genellikle de dışarıdan bakıldığında soğukkanlı olurlar. Bu durum astroloji dünyası içinde geçerli olabiliyor. Bazı burçlar üzülse de kırılsa da kızsa da hemen belli edemiyor. Duygularını saklamakta usta olan burçları sizin için araştırdık. Bunların içlerinden geçeni kimse bilmiyor. İşte detaylar…

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Editor
 Arzu Akçay
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Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:41

Dışarıdan bakıldığında soğukkanlı mesafeli ve kendinden emin görünen kişilerin astrolojik açıdan da duygusallıkları bulunmuyor. Çoğunlukla ne olursa oldun her şeyi içlerinde yaşayan kişiler arasında yerlerini alıyorlar. Böylelikle de bazı hislerini saklama ve düşüncelerini kendilerine bile anlatmama konusunda diğerlerinden daha fazla ön plana çıkıyor. İşte duygularını saklamakta usta 3 burç…

DUYGULARINI SAKLAMAKTA USTA 3 BURÇ!

Kimi insan en ufak bir olayda duygularını açıkça belli ederken, bazıları da duygularını gizleme konusunda ustalardır. Onların ne hissettiğini anlamak neredeyse imkânsız hale gelir. Bu sebeple de duygularını ustalıkla saklayan bu kişiler, en stresli anlarda bile soğukkanlılarını koruyabilirler. Bu sebeple de sizin için duygularını saklamakta usta 3 burcu sizin için araştırdık.

Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor

Akrep Burcu

Duygu saklama konusunda üstüne adam tanınmayan burçlardan biri de oluyor. Duygusal derinlikleri ve gizemli tavırlarıyla bilinen Akrep burçları, hislerini yoğun yaşayabilmelerine rağmen bunları çevrelerindeki insanlara göstermek konusunda oldukça seçici davranabilirler. 

Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor

Canı yanan Akrep burçları bunu hemen anlatmazlar. Karşısındaki kişiye kırıldığını açıkça söylemek yerine sessizleşirler. Mesafesini koruyabilir ya da yaşananları kendi içinde değerlendirebilirler. Güven onlar için olmazsa olmazlardan biridir. Yalnızca kendi iç dünyalarına geri çekilip yollarına devam ederler.  

Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor

Oğlak Burcu

Duygularını kolay kolay belli etmeyen burçlar arasında Oğlak burçları da yer alıyor. Disiplinli, kontrollü ve sorumluluk sahibi kişiler olan Oğlak burçları, özellikle de zor zamanlarda ayakta kalmaya ve sorunlara çözüm aramayı seviyorlar. Oğlak burçları için üzüldüklerinde uzun uzun konuşmalar yerine bir problem karşısında nasıl yenebileceklerini düşünüyorlar. 

Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor

Bu yaklaşım sayesinde çevresindeki insanlar onun hiçbir şey etkilemediğini düşünülerek üzülmediği ya da kırılmadığı ifade ediliyor. Oğlak burcunun sessizliği her zaman umursamazlık anlamına da gelmez.

Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor

Kova Burcu

Kova burçları da kendi içinde duygularını saklamakta usta burçların sonuncusu. Bağımsızlığa düşkünlüğü özgün ve düşünde odaklı kişilik özellikleriyle tanınır. Özellikle de yakın ilişkilerde yakın ilişkilerde duygularını ifade etmeyen bir Kova burcunu anlamak olduğundan zor gelebilir. Kova burcunun gizemli tavrının arkasında genellikle özgürlük ihtiyacıyla ortaya çıkan durumlar meydana geliyor. Genelde de kendine ait bir dünya kurduğundan ne istediğini anlamaya çalışması daha normal karşılanıyor.

Duygularını saklamakta usta 3 burç! İçlerinden geçeni kimse bilmiyor

İÇLERİNDEN GEÇENİ KİMSE BİLMİYOR

İçlerinden geçeni kimse bilmiyor. Özellikle de hislerini açıkça belli etmeyen bu burçlar sadece aile ortamı ya da duygularını ifade etme biçimi genel de sessiz ve sakın geçer. Bu yüzden de insanlar kimi zaman kırılmak istemedikleri herhangi bir durum da sessiz kalmaya gayret gösterirler. Hatta kimisi sorununu kendi başına çözmeye bile çalışırlar.

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ETİKETLER
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#Duygular
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