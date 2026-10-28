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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 18:33

En etkili yağ yakma tarifinin etkilerine inanamayacaksınız! 3 haftada 10 kilo vermek mümkün

Kilo vermek istiyorum fakat yağ yakımım çok yavaş diyorsanız bu karışımı denemelisiniz. Düzenli beslenme ve sporun yanında tüketeceğiniz yağ yaktıran besinler, kilo verme sürecinizi hızlandırır.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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En etkili yağ yakma tarifinin etkilerine inanamayacaksınız! 3 haftada 10 kilo vermek mümkün
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 18:33

Düzenli spor yapmak ve sağlıklı beslenmenin yanında bazı yağ yaktıran besinleri de tüketerek daha hızlı kilo vermeniz mümkün. İçerdiği vitaminler ile yağ yakımını hızlandıran kilo verdiren tarife bayılacaksınız.

EN ETKİLİ YAĞ YAKTIRAN TARİF

Hem tüketimi lezzetli olsun hem de kilo vermeme yardımcı olsun diyorsanız bu yağ yaktıran içeceği tüketmelisiniz. Hem sağlıklı hem de vücudunuzun yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı oluyor. Hazırlaması 5 dakika, içimi oldukça rahat.

En etkili yağ yakma tarifinin etkilerine inanamayacaksınız! 3 haftada 10 kilo vermek mümkün

YAĞ YAKTIRAN KARIŞIM İLE KİLO VERMEK MÜMKÜN

Yağ yaktıran formül olarak bilinen karışım için gerekli olan malzemeler şöyle:

Bir demet
2
3 yemek kaşığı
5 yemek kaşığı öğütülmüş zencefil
3 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın
1 litre su

En etkili yağ yakma tarifinin etkilerine inanamayacaksınız! 3 haftada 10 kilo vermek mümkün

YAĞ YAKTIRAN KARIŞIM NASIL YAPILIR?

Öncelikle iki limonun suyunu sıkınız. Bir sürahinin içerisine limon suyu sıktıktan sonra malzemeleri ekleyiniz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra buzdolabında yaklaşık 2-3 saat bekletiniz. Ardından günde 1 bardak olmak üzere tüketebilirsiniz.

ETİKETLER
#limon
#kilo verme
#elma sirkesi
#maydanoz
#Diyet
#Yağ Yaktıran Tarif
#Mavi Kadin
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