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UYGULAMALAR
İstanbul
Havaların soğumasıyla beraber kışlık hırkalar da örülmeye hazırlanıyor. Evde kalan iplikleri değerlendirerek sevgilinize en güzel ve şık hırka örgü çeşitleri yapabilirsiniz.
Havalar soğudu, erkek örgü hırka modelleri ortaya çıktı. Hem günlük kullanım hem de özel günlerde giyilebilecek erkek hırka modelleri bu sene de ilgi görüyor.
Kış mevsiminde en çok tercih edilen modellerden biri olan klasik düğmeli erkek hırkalar hem kolay yapılıyor hem de günlük kullanıma uygun oluyor.
Ön ve arka parçalar ayrı ayrı örülür.Arka parça için istenilen bedene göre ilmek atılır ve 2 düz, 2 ters lastik örülür.Gövde kısmı düz örgüyle koltuk altına kadar devam ettirilir.
Günlül kullanımda en çok tercih edilen saç örgülü erkek hırka modellerinin yapımı da oldukça basit. Kenarlarda 2 düz, 2 ters lastik uygulanır. Gövde kısmında düz örgü ile saç örgüsü motifleri birlikte kullanılıyor. Saç örgüsü için 6 veya 8 ilmek ayrılması yeterlidir. Aralıklı sıralarda örgü şişi yardımıyla ilmeklerin yönü değiştirilerek burgu oluşturulur.
Son yıllarda oldukça popüler olan kapüşonlu hırka modelleri de dikkat çekiyor. Yapılışı ise şöyle:
Öncelikle hırkanın parçaları ayrı olarak örülmelidir. Gövde kısmında düz örgü yapılır. Baklava deseni için ters ve düz ilmekler sıralı değiştirilir. Eşit aralıklarla tekrar edilen motiflerin ardından ön parça, arka parça ve kollar birleştirilir.