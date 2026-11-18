Havaların soğumasıyla beraber kışlık hırkalar da örülmeye hazırlanıyor. Evde kalan iplikleri değerlendirerek sevgilinize en güzel ve şık hırka örgü çeşitleri yapabilirsiniz.

SEVGİLİYE YAPILACAK EN İYİ HIRKA MODELLERİ

Havalar soğudu, erkek örgü hırka modelleri ortaya çıktı. Hem günlük kullanım hem de özel günlerde giyilebilecek erkek hırka modelleri bu sene de ilgi görüyor.

Klasik Düğmeli Erkek Hırka Modeli

Kış mevsiminde en çok tercih edilen modellerden biri olan klasik düğmeli erkek hırkalar hem kolay yapılıyor hem de günlük kullanıma uygun oluyor.

Ön ve arka parçalar ayrı ayrı örülür.Arka parça için istenilen bedene göre ilmek atılır ve 2 düz, 2 ters lastik örülür.Gövde kısmı düz örgüyle koltuk altına kadar devam ettirilir.

Saç Örgülü Erkek Hırka Modeli

Günlül kullanımda en çok tercih edilen saç örgülü erkek hırka modellerinin yapımı da oldukça basit. Kenarlarda 2 düz, 2 ters lastik uygulanır. Gövde kısmında düz örgü ile saç örgüsü motifleri birlikte kullanılıyor. Saç örgüsü için 6 veya 8 ilmek ayrılması yeterlidir. Aralıklı sıralarda örgü şişi yardımıyla ilmeklerin yönü değiştirilerek burgu oluşturulur.

ERKEK HIRKA MODELLERİ 2026

Kapüşonlu Erkek Örgü

Son yıllarda oldukça popüler olan kapüşonlu hırka modelleri de dikkat çekiyor. Yapılışı ise şöyle:

Gövde kısmında haroşa veya düz örgü kullanılabilir.

Kollar ayrı hazırlanarak gövdeye dikilir.

Yaka çevresinden ilmek çıkarılarak kapüşon örülür.

Kapüşon ikiye katlanarak üst kısmından dikilir.

Baklava Desenli Erkek

Öncelikle hırkanın parçaları ayrı olarak örülmelidir. Gövde kısmında düz örgü yapılır. Baklava deseni için ters ve düz ilmekler sıralı değiştirilir. Eşit aralıklarla tekrar edilen motiflerin ardından ön parça, arka parça ve kollar birleştirilir.