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UYGULAMALAR
İstanbul
Yüz ifadesini doğrudan etkileyen kaşlar, doğru şekillendirildiğinde daha dinamik ve kalkık bir görünüm sağlayabiliyor. Bunun için mutlaka estetik işlem yaptırmak gerekmiyor. Evde kaş sabitleyici jeller, makyaj teknikleri ve düzenli bakım uygulamalarıyla kaşların daha yukarıda ve belirgin görünmesi mümkün. Peki, evde kaş kaldırma yöntemleri neler? Ameliyatsız kalkık kaş görünümü nasıl elde edilir? İşte detaylar...
Kaşları daha kalkık göstermek için evde uygulanabilecek en kolay yöntemlerden biri, kaşları yukarı doğru tarayarak sabitlemek. Kaş fırçasıyla kıllar yukarı ve dışa doğru şekillendirilmeli, ardından şeffaf kaş jeliyle sabitlenmeli. Bu uygulama özellikle kaşların doğal şeklini koruyarak daha dolgun ve yukarı kalkık görünmesine yardımcı oluyor.
Bir diğer yöntem ise kaşların alt hattını aydınlatmak. Kaş kemiğinin hemen altına cilt tonuna uygun açık renkli kapatıcı veya aydınlatıcı uygulanarak kaş ile göz kapağı arasındaki bölge daha belirgin hale getirilebilir. Böylece kaşların daha yukarıda olduğu izlenimi elde edilebilir.
Makyaj yaparken kaşın başlangıç kısmı doğal bırakılmalı, kavis bölgesi hafifçe belirginleştirilmeli ve kuyruk kısmı aşağı doğru uzatılmamalı. Bu küçük dokunuşlar yüz ifadesinin daha açık görünmesini sağlayabilir.
Cerrahi işlem istemeyenler için botulinum toksin enjeksiyonları, dolgu uygulamaları, radyofrekans ve ip askı gibi farklı yöntemler bulunuyor. Bu uygulamalar kaşın konumunu veya çevresindeki dokuların görünümünü değiştirmeyi amaçlıyor. Ancak her yöntemin etkisi, kalıcılığı ve riskleri farklılık gösteriyor.
Botulinum toksin uygulaması, kaşı aşağı çeken bazı kasların hareketini geçici olarak azaltarak kaşın özellikle dış kısmında hafif bir yükselme sağlayabiliyor. Etkisi genellikle birkaç ay sürüyor. Dolgu ve diğer uygulamalar ise kişinin yüz yapısına göre değerlendirilmeli. Bu işlemler mutlaka uygun uzmanlık alanına sahip hekimler tarafından yapılmalı.
Yüz masajı, kaş çevresindeki gerginliği azaltmak ve geçici şişkinliği hafifletmek amacıyla uygulanabilir. Temiz cilde hafif bir nemlendirici veya masaj yağı sürüldükten sonra parmak uçlarıyla kaş kemiği boyunca nazik hareketler yapılmalı. Kaşların başlangıç noktasından şakaklara doğru hafif baskıyla ilerlenebilir. Masaj sırasında cilt çekiştirilmemeli ve göz çevresine sert baskı uygulanmamalı. Bu yöntem kalıcı kaş kaldırma sağlamaz ancak yüzün daha dinlenmiş görünmesine yardımcı olabilir.
Daha kalkık ve belirgin kaşlara sahip olmak isteyenler, evde uygulayabilecekleri küçük bakım ve makyaj dokunuşlarıyla yüz ifadelerini değiştirebilir. Kaş sabitleyici ürünler, doğru tarama tekniği ve aydınlatıcı kullanımı ameliyatsız şekilde daha yukarı kalkık bir görünüm elde etmeye yardımcı oluyor. Daha belirgin ve uzun süreli bir değişim isteyenler ise yüz yapısına uygun seçenekleri uzman değerlendirmesiyle belirleyebilir.