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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:25

Evlilik Güzeldir 10. bölümü ne zaman yayınlanacak? Son dakika yayın akışında çıkarılmıştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisi dün akşam yeni bölümünü yayınlamamıştı. İzmir'de meydana gelen patlama sonrasında yeni bölüm ertelenirken seyirciler Evlilik Güzeldir 10. bölümü ne zaman yayınlanacak araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Evlilik Güzeldir 10. bölümü ne zaman yayınlanacak? Son dakika yayın akışında çıkarılmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:25

Ekranların sevilen dizisi , yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Pazartesi akşamı yayınlanması beklenen bölüm ise son anda iptal edilmişti.

EVLİLİK GÜZELDİR 10. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

'in Pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Evlilik Güzeldir, 9 Kasım'da izleyiciyle buluşmadı. 

Evlilik Güzeldir 10. bölümü ne zaman yayınlanacak? Son dakika yayın akışında çıkarılmıştı

Sevilen dizinin yeni bölümünü yayınlamaması üzerine seyirciler sebebini merak etmişti. 'de yaşanan sebebiyle dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. 10. bölümü ise önümüzdeki hafta ekranlara gelecek.

Evlilik Güzeldir 10. bölümü ne zaman yayınlanacak? Son dakika yayın akışında çıkarılmıştı

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Evlilik Güzeldir, 9 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümünü yayınlamamıştı. Sevilen dizi İzmir'deki patlama sonrasında 10. bölüm ekranlara gelmemişti. Yeni bölümün önümüzdeki hafta Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

Evlilik Güzeldir 10. bölümü ne zaman yayınlanacak? Son dakika yayın akışında çıkarılmıştı

EVLİLİK GÜZELDİR NEDEN YAYINLANMADI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir, dün akşam yeni bölümünü yayınlamadı. Heyecanla yeni bölümü bekleyenler ise nedenini araştırmıştı. İzmir'de yaşanan patlama sebebiyle yeni bölüm ertelendi. Buna göre sonraki hafta yayınlanacak.

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