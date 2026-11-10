Evlilik Güzeldir 10. bölümü ne zaman yayınlanacak? Son dakika yayın akışında çıkarılmıştı

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Ekranların sevilen dizisi Evlilik Güzeldir, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Pazartesi akşamı yayınlanması beklenen bölüm ise son anda iptal edilmişti.
TRT 1'in Pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Evlilik Güzeldir, 9 Kasım'da izleyiciyle buluşmadı.
Sevilen dizinin yeni bölümünü yayınlamaması üzerine seyirciler sebebini merak etmişti. İzmir'de yaşanan patlama sebebiyle dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. 10. bölümü ise önümüzdeki hafta ekranlara gelecek.
Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Evlilik Güzeldir, 9 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümünü yayınlamamıştı. Sevilen dizi İzmir'deki patlama sonrasında 10. bölüm ekranlara gelmemişti. Yeni bölümün önümüzdeki hafta Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir, dün akşam yeni bölümünü yayınlamadı. Heyecanla yeni bölümü bekleyenler ise nedenini araştırmıştı. İzmir'de yaşanan patlama sebebiyle yeni bölüm ertelendi. Buna göre sonraki hafta yayınlanacak.