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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:00

Evlilik Güzeldir bugün yok mu 9 Kasım Pazartesi? Evlilik Güzeldir bu hafta yok mu, var mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisi bu hafta niye yok merak edilirken 9 Kasım Pazartesi yayın akışı da belli oldu. Yeni bölümünün yayınlanması beklenen dizi son dakika iptal edildi. Seyirci ise Evlilik Güzeldir niye yok bu akşam merak etti.

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Editor
 Gonca Işık
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Evlilik Güzeldir bugün yok mu 9 Kasım Pazartesi? Evlilik Güzeldir bu hafta yok mu, var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:00

Ekranların sevilen dizisi , bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecekti. Son dakika kararı ile yayın akışından çıkarılmasının üzerine izleyiciler neden yeni bölüm yok araştırmasına başladı.

EVLİLİK GÜZELDİR BUGÜN YOK MU 9 KASIM?

Bu akşam yayınlanması beklenen Evlilik Güzeldir yeni bölümü, son dakika kararı ile iptal edildi. 

Evlilik Güzeldir bugün yok mu 9 Kasım Pazartesi? Evlilik Güzeldir bu hafta yok mu, var mı?

Yeni bölümü önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen dizi, Ülkemizde yaşanan acı olay nedeniyle iptal edildi. 'de yaşanan nedeniye hayatını kaybedenler yürekleri yaktı. Bu nedenle de dizinin yeni bölümü ertelendi.

Evlilik Güzeldir bugün yok mu 9 Kasım Pazartesi? Evlilik Güzeldir bu hafta yok mu, var mı?

EVLİLİK GÜZELDİR BU HAFTA YOK MU?

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan Evlilik Güzeldir her Pazartesi izleyici ile buluşuyordu. Bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölüm ise ertelendi. İzmir'de yaşanan acı olay sebebiyle dizi bugünün yayın akışından çıkarıldı.

Evlilik Güzeldir bugün yok mu 9 Kasım Pazartesi? Evlilik Güzeldir bu hafta yok mu, var mı?

EVLİLİK GÜZELDİR BU AKŞAM NİYE YOK?

'de yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisi bu akşamın yayın akışında yer almdı. İzmir'de meydana gelen patlama sonucu 16 kişi hayatını kaybederken üzücü olay sebebiyle dizinin yeni bölümü de ertelendi. Yeni bölüm ise önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.

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ETİKETLER
#izmir
#TRT 1
#patlama
#Diziler
#Evlilik Güzeldir
#Mavi Kadin
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