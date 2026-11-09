Evlilik Güzeldir neden yok bu akşam? Evlilik Güzeldir yeni bölümü bugün neden yok?

Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Evlilik Güzeldir'de heyecan devam ederken 9 Kasım yayın akışından çıkarıldı. Yeni bölümün iptal edilmesi ise dikkat çekti.

EVLİLİK GÜZELDİR NEDEN YOK BU AKŞAM?

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle ise Evlilik Güzeldir, zor günde yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Yaşanan üzücü olay sebebiyle Evlilik Güzeldir bu akşam yayınlanmıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR BUGÜN VAR MI, YOK MU?

9 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi'ndeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonrasında yürekler yandı. Bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölüm ise bir sonraki haftaya ertelendi.

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM BUGÜN NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi son dakika yayın akışından çıkarıldı. İzmir'de meydana gelen patlama sonrasında dizi, bu hafta yeni bölümünü iptal etme kararı aldı. Bu nedenle bu akşam dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.