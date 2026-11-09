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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:42

Evlilik Güzeldir neden yok bu akşam? Evlilik Güzeldir yeni bölümü bugün neden yok?

Yusuf Çim, Cansu Savcı ve Uğur Akay gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisi bu akşamın yayın akışından son dakika çıkartıldı. Seyirciler ise Evlilik Güzeldir neden yok bu akşam araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Evlilik Güzeldir neden yok bu akşam? Evlilik Güzeldir yeni bölümü bugün neden yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:42

Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan 'de heyecan devam ederken 9 Kasım yayın akışından çıkarıldı. Yeni bölümün iptal edilmesi ise dikkat çekti.

EVLİLİK GÜZELDİR NEDEN YOK BU AKŞAM?

'in ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle ise Evlilik Güzeldir, zor günde yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Yaşanan üzücü olay sebebiyle Evlilik Güzeldir bu akşam yayınlanmıyor.

Evlilik Güzeldir neden yok bu akşam? Evlilik Güzeldir yeni bölümü bugün neden yok?

EVLİLİK GÜZELDİR BUGÜN VAR MI, YOK MU?

9 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi'ndeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen sonrasında yürekler yandı. Bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölüm ise bir sonraki haftaya ertelendi.

Evlilik Güzeldir neden yok bu akşam? Evlilik Güzeldir yeni bölümü bugün neden yok?

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM BUGÜN NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi son dakika yayın akışından çıkarıldı. İzmir'de meydana gelen patlama sonrasında dizi, bu hafta yeni bölümünü iptal etme kararı aldı. Bu nedenle bu akşam dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

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ETİKETLER
#izmir
#patlama
#Aliağa
#Diziler
#Evlilik Güzeldir
#Habaş Demir Çelik Fabrikası
#Mavi Kadin
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