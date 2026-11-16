Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?

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İstanbul
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir'de heyecan kaldığı yerden devam ederken kadroya yeni dahil olan karakter ilgi gördü. Yeni bölümle beraber izleyici karşısına çıkan Çağla karakteri kısa sürede sosyal medyada da gündeme yerleşti.
TRT 1 kanalının sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'e yeni karakter dahil oldu. Çağla karakterini oyuncu Ezgi Şenler oynayacak. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu TRT 1 ekranlarında kamera karşısına geçiyor.
Yönetmen koltuğunda Ece Erdek ve Hatice Sağlam’ın oturduğu dizinin kadrosuna Keremcem’den sonra Ezgi Şenler de dahil oldu. Ekranların sevilen oyuncusu dizinin oyuncu kadrosuna eklendi. Evlilik Güzeldir ile kamera karşısına geçeceğinin haberi ise hayranlarını sevindirdi.
28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı.