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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:06

Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?

Ekranların sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'e yeni oyuncu katılıyor. Yer aldığı birçok projede beğeni toplayan Ezgi Şenler şimdi de TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir kadrosuna dahil oluyor. Seyirciler ise Evlilik Güzeldir Çağla kim araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 20:06

ekranlarında yayınlanan 'de heyecan kaldığı yerden devam ederken kadroya yeni dahil olan karakter ilgi gördü. Yeni bölümle beraber izleyici karşısına çıkan karakteri kısa sürede sosyal medyada da gündeme yerleşti.

EVLİLİK GÜZELDİR ÇAĞLA KİM, GERÇEK ADI NE?

TRT 1 kanalının sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'e yeni karakter dahil oldu. Çağla karakterini oyuncu oynayacak. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu TRT 1 ekranlarında kamera karşısına geçiyor.

Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?

EZGİ ŞENLER EVLİLİK GÜZELDİR'E Mİ KATILDI?

Yönetmen koltuğunda Ece Erdek ve Hatice Sağlam’ın oturduğu dizinin kadrosuna Keremcem’den sonra Ezgi Şenler de dahil oldu. Ekranların sevilen oyuncusu dizinin oyuncu kadrosuna eklendi. Evlilik Güzeldir ile kamera karşısına geçeceğinin haberi ise hayranlarını sevindirdi.

Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

28 Ocak 1993 tarihinde 'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?

EZGİ ŞENLER OYNADIĞI DİZİLER

  • 2016-2017 – Bodrum Masalı (Aslı)
  • 2018 – Nefes Nefese (Mercan)
  • 2019 – Canevim (Müjgan Haksever)
  • 2020 – Çatı Katı Aşk (Ayşen Yılmaz)
  • 2021-2022 – Teşkilat (Pınar Gümüş)
  • 2023 – Üvey Anne (Nisan Gencer)
  • 2025 – Sürgünler (Meryem Gültuna)
  • 2026 – Evlilik Güzeldir (Çağla)
Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?

EZGİ ŞENLER OYNADIĞI FİLMLER

  • 2022 – Sen Yaşamaya Bak (Fatoş)
  • 2023 – Serçenin Gözyaşı (Nilüfer)
  • 2023 – Bekle Beni Sevgilim (Zeynep)
  • 2024 – Son Şarkı: Ahmet'in Türküsü (Melis)
  • 2024 – Sevmek Yüzünden (Seçil)
  • 2024 – Sen Büyümeye Bak
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