Evlilik Güzeldir Çağla kim, gerçek adı ne? Evlilik Güzeldir yeni oyuncunun adı nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir'de heyecan kaldığı yerden devam ederken kadroya yeni dahil olan karakter ilgi gördü. Yeni bölümle beraber izleyici karşısına çıkan Çağla karakteri kısa sürede sosyal medyada da gündeme yerleşti.

EVLİLİK GÜZELDİR ÇAĞLA KİM, GERÇEK ADI NE?

TRT 1 kanalının sevilen dizisi Evlilik Güzeldir'e yeni karakter dahil oldu. Çağla karakterini oyuncu Ezgi Şenler oynayacak. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu TRT 1 ekranlarında kamera karşısına geçiyor.

EZGİ ŞENLER EVLİLİK GÜZELDİR'E Mİ KATILDI?

Yönetmen koltuğunda Ece Erdek ve Hatice Sağlam’ın oturduğu dizinin kadrosuna Keremcem’den sonra Ezgi Şenler de dahil oldu. Ekranların sevilen oyuncusu dizinin oyuncu kadrosuna eklendi. Evlilik Güzeldir ile kamera karşısına geçeceğinin haberi ise hayranlarını sevindirdi.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

EZGİ ŞENLER OYNADIĞI DİZİLER

2016-2017 – Bodrum Masalı (Aslı)

2018 – Nefes Nefese (Mercan)

2019 – Canevim (Müjgan Haksever)

2020 – Çatı Katı Aşk (Ayşen Yılmaz)

2021-2022 – Teşkilat (Pınar Gümüş)

2023 – Üvey Anne (Nisan Gencer)

2025 – Sürgünler (Meryem Gültuna)

2026 – Evlilik Güzeldir (Çağla)

EZGİ ŞENLER OYNADIĞI FİLMLER