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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:49

Eylül Lize Kandemir’den unutulmayacak performans! Başkalarının Hayatı’nda o sahne gündem oldu

Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümünde Hülya karakterinin kendine zarar verdiği sahne, sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, oynadığı karakterin yaşadığı zorlu anları ekrana taşıdığı performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kandemir’in oyunculuğuna övgü dolu yorumlar yapılırken, sahnenin etkileyiciliği de dikkat çekti.

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Editor
 Funda Aydın
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Eylül Lize Kandemir’den unutulmayacak performans! Başkalarının Hayatı’nda o sahne gündem oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 22:49

dizisi son bölümüyle izleyicileri ekran başında etkileyen sahnelerden birine imza attı. Dizide karakterini üstlenen Eylül Lize Kandemir, kendini dövdüğü sahneyle sosyal medyada gündem oldu. Karakterin yaşadığı duygusal çöküşü ve zor anları yansıtan oyunculuk performansı, izleyicilerden dikkat çeken yorumlar aldı. Özellikle sahnenin ardından sosyal medya kullanıcıları Eylül Lize Kandemir’in performansına övgüler yağdırdı.

EYLÜL LİZE KANDEMİR’E YORUM YAĞDI

ekranlarında cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Başkalarının Hayatı dizisi son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Eylül Lize Kandemir’den unutulmayacak performans! Başkalarının Hayatı’nda o sahne gündem oldu

Dizide Hülya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir, kendini dövdüğü sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Eylül Lize Kandemir’den unutulmayacak performans! Başkalarının Hayatı’nda o sahne gündem oldu

Hülya’nın yaşadığı psikolojik çıkmazı ve iç dünyasındaki çalkantıları yansıtan sahne, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Genç oyuncunun duyguyu izleyiciye geçiren performansı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Eylül Lize Kandemir’in oyunculuğunu başarılı bulan izleyiciler, sahneye ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

“ EN PSİKOPAT KARAKTERLERDEN BİRİ”

Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümünde Hülya karakterinin yaptıkları izleyicileri şaşkına çevirdi. Kendini dövüp yaralayan ve yaşananları Neslihan’ın gözleri önünde gerçekleştiren Hülya, sosyal medyada gündem oldu. Eylül Lize Kandemir’in sahnedeki performansı ise izleyicilerden büyük övgü aldı.

Eylül Lize Kandemir’den unutulmayacak performans! Başkalarının Hayatı’nda o sahne gündem oldu

Sosyal medya kullanıcıları, Hülya’nın bu davranışına anlam veremediklerini dile getirirken karakterin kötülüğüne dikkat çekti. Bir izleyici, “Kendi kendini dövüp Neslihan’ı şoka soktu. Bir insan bu kadar kötü olup nasıl bu kadar masum görünebilir? Eylül Lize resmen rolü yaşıyor. Eylül Lize’yi severim de Hülya evlerden ırak” yorumunu yaptı.

Eylül Lize Kandemir’den unutulmayacak performans! Başkalarının Hayatı’nda o sahne gündem oldu

Bir başka kullanıcı ise Hülya için, “Türk televizyon tarihinin en psikopat karakterlerinden biri olabilir! Bu nasıl bir kötülük, kendini nasıl dövüp yaraladı öyle? Gerçekten şoklar içerisindeyim!” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#hülya
#neslihan
#Star TV
#Eylül Lize Kandemir
#Başkalarının Hayatı
#Diziler
#Mavi Kadin
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