Eylül Lize Kandemir’den unutulmayacak performans! Başkalarının Hayatı’nda o sahne gündem oldu

Başkalarının Hayatı dizisi son bölümüyle izleyicileri ekran başında etkileyen sahnelerden birine imza attı. Dizide Hülya karakterini üstlenen Eylül Lize Kandemir, kendini dövdüğü sahneyle sosyal medyada gündem oldu. Karakterin yaşadığı duygusal çöküşü ve zor anları yansıtan oyunculuk performansı, izleyicilerden dikkat çeken yorumlar aldı. Özellikle sahnenin ardından sosyal medya kullanıcıları Eylül Lize Kandemir’in performansına övgüler yağdırdı.

EYLÜL LİZE KANDEMİR’E YORUM YAĞDI

Star TV ekranlarında cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Başkalarının Hayatı dizisi son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizide Hülya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir, kendini dövdüğü sahnedeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Hülya’nın yaşadığı psikolojik çıkmazı ve iç dünyasındaki çalkantıları yansıtan sahne, bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu. Genç oyuncunun duyguyu izleyiciye geçiren performansı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Eylül Lize Kandemir’in oyunculuğunu başarılı bulan izleyiciler, sahneye ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

“ EN PSİKOPAT KARAKTERLERDEN BİRİ”

Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümünde Hülya karakterinin yaptıkları izleyicileri şaşkına çevirdi. Kendini dövüp yaralayan ve yaşananları Neslihan’ın gözleri önünde gerçekleştiren Hülya, sosyal medyada gündem oldu. Eylül Lize Kandemir’in sahnedeki performansı ise izleyicilerden büyük övgü aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Hülya’nın bu davranışına anlam veremediklerini dile getirirken karakterin kötülüğüne dikkat çekti. Bir izleyici, “Kendi kendini dövüp Neslihan’ı şoka soktu. Bir insan bu kadar kötü olup nasıl bu kadar masum görünebilir? Eylül Lize resmen rolü yaşıyor. Eylül Lize’yi severim de Hülya evlerden ırak” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise Hülya için, “Türk televizyon tarihinin en psikopat karakterlerinden biri olabilir! Bu nasıl bir kötülük, kendini nasıl dövüp yaraladı öyle? Gerçekten şoklar içerisindeyim!” ifadelerini kullandı.