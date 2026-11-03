Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

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İstanbul
Bu akşam yayınlanması beklenen Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Ekranların sevilen dizisi için heyecanla bekleyen seyircileri üzen haber kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Ekranların sevilen dizisi Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü bekleyenlere son dakika iptal kararı haberi geldi.
Salı akşamları yayınlanan dizi bu akşam oynanacak ve TRT 1'de yayınlanacak olan Galatasaray Stuttgart karşılaşması nedeniyle yayınlanmayacak. 20.45'te başlayacak olan maç sebebiyle dizilerin yeni bölümleri ertelendi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı izleyicisinin gündeminde yayın akışında yer almaması oldu. TRT 1 yayın akışına göre bu akşam dizi saatinde Galatasaray Stuttgart karşılaşması yer alıyor. Bu nedenle de Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayınlanmıyor.
3 Kasım Salı akşamının maç programına göre Galatasaray ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yayınlandığı için Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü ertelendi. Bugün yayınlanması beklenen yeni bölüm, bir sonraki hafta izleyici karşısına çıkacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. Tüm Türkiye tarafından takip edilmesi beklenen maçın dizi saatine denk gelmesinden dolayı ise yeni bölüm bugün yayınlanamıyor. Yeni bölüm bekleyen seyircileri üzen haber ise sosyal medyada tepki çekmesine sebep oldu.
Ekranların en çok izlenen projelerinden biri olan Fetihler Sultanı, 3 Kasım Salı akşamının yayın akışından çıkarıldı. Galatasaray'ın Avrupa maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması ve dizi saatine denk gelmesi nedeniyle bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak.
07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
02:00 - Seksenler