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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:24

Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam neden yok merak edilirken nedeni ortaya çıktı. Salı akşamları ekranlara gelen Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Seyirciler ise Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 19:24

Bu akşam yayınlanması beklenen Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Ekranların sevilen dizisi için heyecanla bekleyen seyircileri üzen haber kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Ekranların sevilen dizisi Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü bekleyenlere son dakika iptal kararı haberi geldi. 

Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

Salı akşamları yayınlanan dizi bu akşam oynanacak ve 'de yayınlanacak olan karşılaşması nedeniyle yayınlanmayacak. 20.45'te başlayacak olan maç sebebiyle dizilerin yeni bölümleri ertelendi.

Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı izleyicisinin gündeminde yayın akışında yer almaması oldu. TRT 1 yayın akışına göre bu akşam dizi saatinde Galatasaray Stuttgart karşılaşması yer alıyor. Bu nedenle de Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayınlanmıyor.

Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

FETİHLER SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK, YAYINLANMADI?

3 Kasım Salı akşamının maç programına göre Galatasaray ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yayınlandığı için Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü ertelendi. Bugün yayınlanması beklenen yeni bölüm, bir sonraki hafta izleyici karşısına çıkacak.

Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

Galatasaray, 'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. Tüm Türkiye tarafından takip edilmesi beklenen maçın dizi saatine denk gelmesinden dolayı ise yeni bölüm bugün yayınlanamıyor. Yeni bölüm bekleyen seyircileri üzen haber ise sosyal medyada tepki çekmesine sebep oldu.

Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Ekranların en çok izlenen projelerinden biri olan Fetihler Sultanı, 3 Kasım Salı akşamının yayın akışından çıkarıldı. Galatasaray'ın Avrupa maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması ve dizi saatine denk gelmesi nedeniyle bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak.

Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 KASIM SALI 2026

07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
02:00 - Seksenler

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Bu akşam diziler var mı, yok mu? 3 Kasım Salı bugün diziler neden ertelendi?
ETİKETLER
#galatasaray
#TRT 1
#Fetihler Sultanı
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#Diziler
#Mavi Kadin
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