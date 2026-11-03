Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, yayınlanmadı 3 Kasım?

Bu akşam yayınlanması beklenen Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Ekranların sevilen dizisi için heyecanla bekleyen seyircileri üzen haber kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Ekranların sevilen dizisi Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünü bekleyenlere son dakika iptal kararı haberi geldi.

Salı akşamları yayınlanan dizi bu akşam oynanacak ve TRT 1'de yayınlanacak olan Galatasaray Stuttgart karşılaşması nedeniyle yayınlanmayacak. 20.45'te başlayacak olan maç sebebiyle dizilerin yeni bölümleri ertelendi.

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı izleyicisinin gündeminde yayın akışında yer almaması oldu. TRT 1 yayın akışına göre bu akşam dizi saatinde Galatasaray Stuttgart karşılaşması yer alıyor. Bu nedenle de Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayınlanmıyor.

FETİHLER SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK, YAYINLANMADI?

3 Kasım Salı akşamının maç programına göre Galatasaray ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yayınlandığı için Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü ertelendi. Bugün yayınlanması beklenen yeni bölüm, bir sonraki hafta izleyici karşısına çıkacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. Tüm Türkiye tarafından takip edilmesi beklenen maçın dizi saatine denk gelmesinden dolayı ise yeni bölüm bugün yayınlanamıyor. Yeni bölüm bekleyen seyircileri üzen haber ise sosyal medyada tepki çekmesine sebep oldu.

FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Ekranların en çok izlenen projelerinden biri olan Fetihler Sultanı, 3 Kasım Salı akşamının yayın akışından çıkarıldı. Galatasaray'ın Avrupa maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması ve dizi saatine denk gelmesi nedeniyle bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 KASIM SALI 2026

07:30 - Kalk Gidelim

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

23:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

02:00 - Seksenler