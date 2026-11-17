Televizyon dünyasının dikkat çeken oyuncularından Fırat Tanış'ın yeni projesi belli oldu. Medyapım imzalı ve yeni yılda NOW ekranlarında yayınlanması planlanan Yasak Elma's dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, Birce Akalay ile aynı projede buluşacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizide Tanış, Hüsamettin karakterine hayat verecek. Yapımın aralık ayının ortasında sete çıkması planlanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Fırat Tanış ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisi belli oldu Oyuncu Fırat Tanış, Medyapım imzalı yeni dizi Yasak Elma's projesinin kadrosuna dahil oldu. Fırat Tanış dizide Hüsamettin karakterini, başrolde yer alan Birce Akalay ise Peri karakterini canlandıracak. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturacak. Dizinin çekimlerinin aralık ayının ortasında sete çıkması planlanıyor. Projenin yeni yılda NOW ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin diğer başrol erkek oyuncusunun kim olacağı ise henüz açıklanmadı.

FIRAT TANIŞ YASAK ELMA'S DİZİSİNDE HÜSAMETTİN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, yeni dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Medyapım imzalı Yasak Elma's dizisiyle anlaşan oyuncu, hikayede Hüsamettin karakterini canlandıracak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı yapımda Tanış'ın nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

BİRCE AKALAY DİZİDE PERİ KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Yasak Elma's dizisinin başrolünde Birce Akalay yer alacak. Başarılı oyuncu, dizide Peri karakterine hayat verecek. Fırat Tanış'ın da kadroya katılmasıyla birlikte yapımın başrol oyuncularından ikisi belli oldu. Dizinin diğer başrol erkek oyuncusunun kim olacağı ise henüz açıklanmadı.

YASAK ELMA'S DİZİSİ NE ZAMAN SETE ÇIKACAK?

Medyapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturacak. Yeni yılda NOW ekranlarında yayınlanması planlanan yapımın çekimlerinin aralık ayının ortasında başlaması bekleniyor.

Dizinin hazırlıkları devam ederken Peri'nin ablası Fatoş ile kızları Güneş ve Elif karakterlerini kimin oynayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuna ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

YASAK ELMA'S DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU MERAK EDİLİYOR

Yeni yılın dikkat çeken televizyon projeleri arasında gösterilen Yasak Elma's, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. Birce Akalay ve Fırat Tanış'ın yanı sıra dizinin diğer karakterlerine hayat verecek oyuncular da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Özellikle Peri'nin aile çevresinde şekillenecek karakterlerin kimler olacağı, dizinin hikayesine ilişkin beklentileri artırıyor. Yapımın oyuncu kadrosu ve çekim takvimiyle ilgili yeni açıklamalar geldikçe proje hakkındaki ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.

Fırat Tanış'ın Hüsamettin karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Yasak Elma's yeni yılın merakla beklenen yapımları arasında yerini aldı. Birce Akalay'ın başrolünde olduğu dizinin çekim hazırlıkları sürerken, oyuncu kadrosuna katılacak yeni isimler de merak ediliyor. Aralık ayının ortasında sete çıkması planlanan yapımın NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.