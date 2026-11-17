Bir süredir yeni projelerle ekranlara dönmesi beklenen Birce Akalay, çok sayıda teklif arasından tercihini yaptı. Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı dizide Akalay, Peri karakterine hayat verecek. Lüks yaşamı bir anda değişen ve kendisini hiç alışık olmadığı koşullar içinde bulan Peri’nin hikâyesi, yeni yılın dikkat çeken televizyon projelerinden biri olmaya aday.

BİRCE AKALAY’DAN YASAK ELMA’S SÜRPRİZİ

Fatih Aksoy’un sahibi olduğu Medyapım, NOW ekranları için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizide güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmayı hedefliyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce Yasak Elma projesinde de görev alan Neslihan Yeşilyurt oturacak.

Sezon başından bu yana birçok yapımdan teklif alan Birce Akalay’ın projeyle anlaşmaya varması, dizinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Başarılı oyuncu, yeni dizide Peri karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

PERİ’NİN HAYATI BİR ANDA DEĞİŞECEK

Dizinin merkezinde yer alan Peri, lüks ve konforlu yaşamının altüst olmasıyla kendisini bambaşka bir hayatın içinde bulacak. Yaşadığı zorlukların ardından, yoksul bir semtte hayatını sürdüren ve iki kız çocuğu bulunan ablasının yanına sığınmak zorunda kalacak.

Peri’nin alışık olduğu dünyadan uzaklaşarak yeni yaşamına uyum sağlama mücadelesi, dizinin temel hikâyesini oluşturacak. Aile ilişkileri, sınıfsal farklılıklar ve değişen hayat koşullarının ön plana çıkacağı yapımın yeni yılda yayınlanması planlanıyor.

YENİ YASAK ELMA İÇİN GERİ SAYIM

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği proje şimdiden merak konusu oldu. “Mavi Orkide” kod adıyla hazırlanan dizinin kesin yayın adı ve yayın tarihiyle ilgili ise henüz netleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Birce Akalay’ın başrolünde yer alacağı yeni yapımın, Yasak Elma’nın unutulmayan ekran başarısının ardından nasıl bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak ediliyor.

