Dijital platform tabii’de izleyiciyle buluşan Gassal, 4. sezonuyla yeniden gündeme gelirken bu kez müzik performanslarıyla dikkat çekti. Sevilen sanatçı Kibariye, dizide seslendirdiği Müslüm Gürses şarkılarıyla dinleyenleri adeta geçmişe götürdü. Kibariye'nin repertuvarında yalnızca arabesk eserler yoktu. Sezen Aksu'nun 'Ey Aşk' şarkısını da seslendiren ünlü sanatçı, farklı müzik tarzlarındaki başarısıyla Gassal 4. Sezon1. Bölüm büyük ses getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Gassal 4. Sezonda Kibariye’den müzik şöleni! Müslüm Gürses'i de Sezen Aksu'yu da öyle bir söyledi ki Dijital platform tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 4. sezonu, sanatçı Kibariye'nin müzik performanslarıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kibariye, dizide Müslüm Gürses ve Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi. Özellikle Müslüm Gürses şarkılarına yaptığı yorumlar sosyal medyada çok konuşuldu. Seyirciler, Kibariye'nin Müslüm Gürses yorumlarını övgüyle karşılayarak sanatçıyı tebrik etti. Kibariye, Sezen Aksu'nun 'Ey Aşk' şarkısını da kendine özgü tarzıyla yorumladı. Kibariye'nin performansları, Gassal'ın 4. sezonunda öne çıkan detaylardan biri oldu.

GASSAL 4. SEZONDA KİBARİYE İZLEYENLERİ ETKİLEDİ

Gassal dizisi, 4. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkarken bu kez müzik performanslarıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı Kibariye, dizide seslendirdiği şarkılarla izleyenlerin beğenisini kazandı. Özellikle Müslüm Gürses'in unutulmaz eserlerine getirdiği yorum, dinleyenlerden büyük ilgi gördü. Kibariye'nin güçlü sesi ve kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılar, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sanatçının performansını dinleyenler, Müslüm Gürses hayatta olsaydı Kibariye'yi alnından öperek tebrik edeceğini ifade eden yorumlarda bulundu. Kibariye, yalnızca arabesk eserlerle değil, Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı "Ey Aşk" ile de dikkat çekti. Farklı müzik türlerini kendine özgü tarzıyla yorumlayan sanatçı, Gassal'ın yeni sezonunda izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Kibariye'nin performansları, dizinin 4. sezonunda öne çıkan detaylardan biri oldu.

“ KİBARİYE’Yİ ALNINDAN ÖPMEK LAZIM”

Gassal 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kibariye, seslendirdiği şarkılarla sosyal medyada gündem oldu. Müslüm Gürses’in unutulmaz eserlerini kendine has yorumuyla seslendiren ünlü sanatçı, dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Gassal dizisinin yeni sezonunu izleyen müzikseverler, Kibariye’nin performansına kayıtsız kalmadı. Müslüm Gürses’in şarkılarını büyük bir ustalıkla yorumlayan sanatçı için sosyal medyada, “Müslüm Gürses yaşasaydı Kibariye’nin alnından öpüp tebrik ederdi” yorumları yapıldı. Bir başka izleyici ise “Kibariye abla da iyi asılmış şarkıya be!” sözleriyle beğenisini dile getirdi.

Kibariye’nin Gassal için seslendirdiği eserler arasında Sezen Aksu’nun geçen yıl yayımladığı Aşk'a Aşık çalışmasında yer alan “Ey Aşk” şarkısı da bulunuyor. Ünlü sanatçının yeniden yorumladığı eser, dizinin müziklerine farklı bir renk kattı. Müslüm Gürses ve Sezen Aksu şarkılarına getirdiği yorumla dikkat çeken Kibariye’ye yorum yağdı.