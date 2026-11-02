TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:28

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

Gassal izleyicilerini sevindiren haber geldi. Yayınlanan 3 sezonuyla izleyiciden tam puan almayı başaran fenomen projenin 4. sezon fragmanı izleyiciyle buluştu. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her sezon izlenme rekorlarına imza atan Gassal’ın 4. sezonu için geri sayım başladı. Peki, Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:28

ekranlarının dijital platformu 'nin büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan , yeni sezon müjdesi verdi. Yayınlanan 3 sezonuyla da seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen diziden izleyicileri sevindiren haber geldi. Merakla beklenen Gassal dizisinin 4. sezon fragmanı seyirciyle buluştu. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği Gassal dizisinin yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Her sezon yenilenen oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Gassal dizisinin 4. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Gassal dizisinin yayın tarihinin ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir? Gassal 4. sezona dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Gassal dizisi 4. sezon hakkında bilinmeyenler...

GASSAL YENİ SEZON YAYINLANDI MI?

TRT ekranlarının dijital platformu tabii’de izleyici karşısına çıkan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gassal dizisinin yeni sezon fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı 3 sezonuyla ve bölümleriyle büyük ses getiren fenomen projenin 4. sezonu için geri sayım başladı. Etkileyici hikayesi ve her sezon yenilenen oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Gassal dizisi, yeni sezonuyla büyük bir merak uyandırdı.

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran ve Türkiye gündemine bomba gibi oturan Gassal dizisi, 3. sezonuyla da çok konuşulmuştu. İzleyicileri hem güldüren hem de derin bir hüzne sokan fenomen proje, yayınlanan yeni sezon fragmanında hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aralık 2024'ten bu yana tabii'nin sevilen dizileri arasında yer alan Gassal, Baki'nin kalplere dokunan hikayesiyle büyük ses getirmişti.

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

Her sezon değişen oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi görmeye devam eden Gassal dizisi 3. sezonunda ve ’ın başrolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Seyirciyi hem güldüren hem de hüzünlendiren proje, uzun bir bekleyişin ardından 4. sezon fragmanıyla hayranlarının yüzünü güldürdü. Ahmet Kural'ın 'Baki' karakterini oynadığı Gassal dizinin henüz yeni sezonu yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanan fenomen projenin yayınlanmaya başlayıp başlamadığı merak edildi.

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaristliğini Sümeyye Karaarslan’ın üstlendiği, Gassal dizisinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Zera Medya imzalı yapımın ilk 20 bölümünde yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken, sonraki bölümlerde bu görevi Onur Tan ile Karaarslan birlikte üstleniyor. Son olarak 10 Nisan 2026'da 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Gassal, şimdilerde 4. sezonuyla nefesleri kesmeye hazırlanıyor.

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

3. sezonun ardından geçen 7 aylık özlemin ardından yeni sezon fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Tabii resmi sosyal medya sayfasında yayınlanan fragmanda herhangi bir yayın tarihi paylaşılmadı. "Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı ise belirsizliğini koruyor.

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

GASSAL 4. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Gassal dizisi 4. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda müzikleriyle Kibariye'nin yer alacağı iddialı proje TRT ekranlarının dijital platformu tabii de yayınlanmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran ve Türkiye gündemine bomba gibi oturan Gassal dizisi, yeni sezonuyla da seyirci tarafından büyük ilgi görüyor.

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

İlk 3 sezonuyla milyonlarca kez izlenen Gassal dizisi, 4. sezonuyla da büyük bir izleyici kitlesine ulaşacak gibi gözüküyor. Çok yakında yayınlanması beklenen Gassal 4. sezonu yalnızca TRT ekranlarının dijital platformu ‘Tabii’den izlenebilecek. Tabii dijital platformuna abone olan kullanıcılar, Gassal dizisinin 4. sezonuna ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilecek.

Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir?

Tabii dijital platformu ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Dizilerin ilk bölümlerine de ücretsiz bir şekilde ulaşılabiliyor. Fakat Gassal’ın yeni sezon ve tüm bölümleri için Tabii Premium edinmeniz gerekiyor. Gassal dizisinin tüm sezonları TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’den izleniyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gassal’ın 4 sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral detayı kafaları karıştırdı
Gassal’da 4. Sezonda Kibariye rüzgarı esecek! Sürpriz isim sonunda netleşti
ETİKETLER
#hande soral
#Gassal
#ahmet kural
#tabii
#TRT
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.