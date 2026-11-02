TRT ekranlarının dijital platformu tabii'nin büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Gassal, yeni sezon müjdesi verdi. Yayınlanan 3 sezonuyla da seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen diziden izleyicileri sevindiren haber geldi. Merakla beklenen Gassal dizisinin 4. sezon fragmanı seyirciyle buluştu. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği Gassal dizisinin yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Her sezon yenilenen oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Gassal dizisinin 4. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Gassal dizisinin yayın tarihinin ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak? Gassal 4. sezon nereden izlenir? Gassal 4. sezona dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Gassal dizisi 4. sezon hakkında bilinmeyenler...

GASSAL YENİ SEZON YAYINLANDI MI?

TRT ekranlarının dijital platformu tabii’de izleyici karşısına çıkan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gassal dizisinin yeni sezon fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı 3 sezonuyla ve bölümleriyle büyük ses getiren fenomen projenin 4. sezonu için geri sayım başladı. Etkileyici hikayesi ve her sezon yenilenen oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Gassal dizisi, yeni sezonuyla büyük bir merak uyandırdı.

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran ve Türkiye gündemine bomba gibi oturan Gassal dizisi, 3. sezonuyla da çok konuşulmuştu. İzleyicileri hem güldüren hem de derin bir hüzne sokan fenomen proje, yayınlanan yeni sezon fragmanında hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aralık 2024'ten bu yana tabii'nin sevilen dizileri arasında yer alan Gassal, Baki'nin kalplere dokunan hikayesiyle büyük ses getirmişti.

Her sezon değişen oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi görmeye devam eden Gassal dizisi 3. sezonunda Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Seyirciyi hem güldüren hem de hüzünlendiren proje, uzun bir bekleyişin ardından 4. sezon fragmanıyla hayranlarının yüzünü güldürdü. Ahmet Kural'ın 'Baki' karakterini oynadığı Gassal dizinin henüz yeni sezonu yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanan fenomen projenin yayınlanmaya başlayıp başlamadığı merak edildi.

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaristliğini Sümeyye Karaarslan’ın üstlendiği, Gassal dizisinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Zera Medya imzalı yapımın ilk 20 bölümünde yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken, sonraki bölümlerde bu görevi Onur Tan ile Karaarslan birlikte üstleniyor. Son olarak 10 Nisan 2026'da 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Gassal, şimdilerde 4. sezonuyla nefesleri kesmeye hazırlanıyor.

3. sezonun ardından geçen 7 aylık özlemin ardından yeni sezon fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Tabii resmi sosyal medya sayfasında yayınlanan fragmanda herhangi bir yayın tarihi paylaşılmadı. "Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı ise belirsizliğini koruyor.

GASSAL 4. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Gassal dizisi 4. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda müzikleriyle Kibariye'nin yer alacağı iddialı proje TRT ekranlarının dijital platformu tabii de yayınlanmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran ve Türkiye gündemine bomba gibi oturan Gassal dizisi, yeni sezonuyla da seyirci tarafından büyük ilgi görüyor.

İlk 3 sezonuyla milyonlarca kez izlenen Gassal dizisi, 4. sezonuyla da büyük bir izleyici kitlesine ulaşacak gibi gözüküyor. Çok yakında yayınlanması beklenen Gassal 4. sezonu yalnızca TRT ekranlarının dijital platformu ‘Tabii’den izlenebilecek. Tabii dijital platformuna abone olan kullanıcılar, Gassal dizisinin 4. sezonuna ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilecek.

Tabii dijital platformu ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Dizilerin ilk bölümlerine de ücretsiz bir şekilde ulaşılabiliyor. Fakat Gassal’ın yeni sezon ve tüm bölümleri için Tabii Premium edinmeniz gerekiyor. Gassal dizisinin tüm sezonları TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’den izleniyor.