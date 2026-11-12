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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:44

Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer, bu akşamın yayın akışından çıkarıldı. Heyecanla beklenen 9. bölümün yayınlanmaması üzerine Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam merak edildi.

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Editor
 Gonca Işık
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Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:44

Ekranların sevilen dizisi bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak. Seyirciler merakla beklediği yeni bölümün yayın akışında yer almaması dikkat çekti.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NEDEN YOK BU AKŞAM 12 KASIM?

kanalında yayınlanan başrolünde 'in yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, bu akşamın yayın akışında yer almadı. Yeni bölümünün bir sonraki haftaya ertelendiği dizi, bu akşam oynanacak olan sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak.

Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER BU HAFTA NEDEN YOK?

Perşembe günleri yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer bugün yeni bölümünü yayınlamıyor. 12 Kasım ATV yayın akışına göre dizinin saatinde Türkiye - Belçika maçı yer alacak. Bugün oynanacak olan milli maç nedeniyle Güneşin Doğduğu Yer bu hafta ekranlara gelmeyecek. Yapılan açıklamaya göre dizinin 9. bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.

Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Başarılı oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizinin yeni bölümü yerine bu akşam ATV ekranlarında Türkiye - Belçika müsabakası yayınlanacak. Bugünün programında yer alan milli maç sebebiyle dizinin de yeni bölümü iptal edildi. Maçın yayınlanacağı ATV'de dizinin yeni bölümü de sonraki hafta ekranlara gelecek.

Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?

ATV YAYIN AKIŞI 12 KASIM PERŞEMBE

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16:00 Esra Erol'da

Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?

18:45 Milli Maça Doğru
19:00 atv Ana Haber
20:00 Türkiye - Belçika maçı
22:15 Güneşin Doğduğu Yer
01:20 Var Mısın Yok Musun

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ETİKETLER
#Burak Özçivit
#ATV
#Milli Maç
#Diziler
#Güneşin Doğduğu Yer
#Türkiye Belçika Maçı
#Mavi Kadin
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