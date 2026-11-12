Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak. Seyirciler merakla beklediği yeni bölümün yayın akışında yer almaması dikkat çekti.
ATV kanalında yayınlanan başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, bu akşamın yayın akışında yer almadı. Yeni bölümünün bir sonraki haftaya ertelendiği dizi, bu akşam oynanacak olan milli maç sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak.
Perşembe günleri yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer bugün yeni bölümünü yayınlamıyor. 12 Kasım ATV yayın akışına göre dizinin saatinde Türkiye - Belçika maçı yer alacak. Bugün oynanacak olan milli maç nedeniyle Güneşin Doğduğu Yer bu hafta ekranlara gelmeyecek. Yapılan açıklamaya göre dizinin 9. bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.
Başarılı oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizinin yeni bölümü yerine bu akşam ATV ekranlarında Türkiye - Belçika müsabakası yayınlanacak. Bugünün programında yer alan milli maç sebebiyle dizinin de yeni bölümü iptal edildi. Maçın yayınlanacağı ATV'de dizinin yeni bölümü de sonraki hafta ekranlara gelecek.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16:00 Esra Erol'da
18:45 Milli Maça Doğru
19:00 atv Ana Haber
20:00 Türkiye - Belçika maçı
22:15 Güneşin Doğduğu Yer
01:20 Var Mısın Yok Musun