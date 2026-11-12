Güneşin Doğduğu Yer neden yok bu akşam? Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yeni bölüm yok mu?

Ekranların sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak. Seyirciler merakla beklediği yeni bölümün yayın akışında yer almaması dikkat çekti.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NEDEN YOK BU AKŞAM 12 KASIM?

ATV kanalında yayınlanan başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, bu akşamın yayın akışında yer almadı. Yeni bölümünün bir sonraki haftaya ertelendiği dizi, bu akşam oynanacak olan milli maç sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER BU HAFTA NEDEN YOK?

Perşembe günleri yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer bugün yeni bölümünü yayınlamıyor. 12 Kasım ATV yayın akışına göre dizinin saatinde Türkiye - Belçika maçı yer alacak. Bugün oynanacak olan milli maç nedeniyle Güneşin Doğduğu Yer bu hafta ekranlara gelmeyecek. Yapılan açıklamaya göre dizinin 9. bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Başarılı oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizinin yeni bölümü yerine bu akşam ATV ekranlarında Türkiye - Belçika müsabakası yayınlanacak. Bugünün programında yer alan milli maç sebebiyle dizinin de yeni bölümü iptal edildi. Maçın yayınlanacağı ATV'de dizinin yeni bölümü de sonraki hafta ekranlara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI 12 KASIM PERŞEMBE

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 Esra Erol'da

18:45 Milli Maça Doğru

19:00 atv Ana Haber

20:00 Türkiye - Belçika maçı

22:15 Güneşin Doğduğu Yer

01:20 Var Mısın Yok Musun