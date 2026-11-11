Güneşin Doğduğu Yer set ekibinden indirim istendi, Burak Özçivit açıklama yaptı! "Biz üstleniriz"

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İstanbul
ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin set ekibinden yüzde 20 ücret indirimi sonrasında Özçivit'ten "Biz üstleniriz" sözleri ile set ekibinin yanında olduğunu duyurdu.
Dizinin set ekibinden %20 indirim talep edildiği öğrenilirken, başrol oyuncusu Burak Özçivit sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Set ekibinin ücret indiriminden zarar görmemesi adına yanlarında olduğunu belirten isim, takdir topladı.
Burak Özçivit'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, hayranlarından güzel yorumlar aldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi de düşük reklam gelirleri krizinden etkilendi. İddialara göre set ekibinden %20 ücret indirimi talep edildi. İndirim iddiaları sosyal medyada dolaşıma girerken başrol oyuncusu Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi. Özçivit, "Ekibimizle varız. Onlara bu zorluğu yaşatmayız. Biz gerekeni üstleniriz." açıklaması ise takdir gördü.
ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer ile ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündeme yerleşti. Reklam gelirleri krizi sebebiyle set ekibinden ücret indirimi istendiği iddia edilmişti. Başrol oyuncusu Özçivit'ten açıklama gelirken, ücretlendirmenin nasıl olacağına dair bilgi bulunmuyor.
Burak Özçivit son günlerde sosyal medyada konuşulan set ekibinden indirim iddiaları sonrasında elini taşın altına koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarına bu zorluğu yaşatmayacaklarını belirtti. "Biz üstleniriz" sözleri ile ekibinin yanında olduğunun altını tekrar çizdi.