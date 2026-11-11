ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin set ekibinden yüzde 20 ücret indirimi sonrasında Özçivit'ten "Biz üstleniriz" sözleri ile set ekibinin yanında olduğunu duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Güneşin Doğduğu Yer set ekibinden indirim istendi, Burak Özçivit açıklama yaptı! "Biz üstleniriz" ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin set ekibinden %20 ücret indirimi talep edilmesine karşılık başrol oyuncusu Burak Özçivit'in "Biz üstleniriz" diyerek ekibin yanında olduğunu duyurması, takdir topladı. Güneşin Doğduğu Yer dizisinin set ekibinden %20 ücret indirimi talep edildiği iddia edildi. Başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile set ekibinin yanında olduğunu belirtti. Özçivit, "Ekibimizle varız. Onlara bu zorluğu yaşatmayız. Biz gerekeni üstleniriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada beğeni topladı ve takdir gördü. Dizinin düşük reklam gelirleri krizi nedeniyle bu durumun yaşandığı öne sürüldü.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER SET EKİBİNDEN İNDİRİM TALEBİNE ÖZÇİVİT'TEN AÇIKLAMA

Dizinin set ekibinden %20 indirim talep edildiği öğrenilirken, başrol oyuncusu Burak Özçivit sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Set ekibinin ücret indiriminden zarar görmemesi adına yanlarında olduğunu belirten isim, takdir topladı.

Burak Özçivit'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, hayranlarından güzel yorumlar aldı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN "BİZ ÜSTLENİRİZ" AÇIKLAMASI ALKIŞ TOPLADI

ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi de düşük reklam gelirleri krizinden etkilendi. İddialara göre set ekibinden %20 ücret indirimi talep edildi. İndirim iddiaları sosyal medyada dolaşıma girerken başrol oyuncusu Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi. Özçivit, "Ekibimizle varız. Onlara bu zorluğu yaşatmayız. Biz gerekeni üstleniriz." açıklaması ise takdir gördü.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER SET EKİBİNDEN İNDİRİM İSTEDİ İDDİASI

ATV'de yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer ile ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündeme yerleşti. Reklam gelirleri krizi sebebiyle set ekibinden ücret indirimi istendiği iddia edilmişti. Başrol oyuncusu Özçivit'ten açıklama gelirken, ücretlendirmenin nasıl olacağına dair bilgi bulunmuyor.

"EKİBİMİZLE VARIZ" DEDİ, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Burak Özçivit son günlerde sosyal medyada konuşulan set ekibinden indirim iddiaları sonrasında elini taşın altına koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarına bu zorluğu yaşatmayacaklarını belirtti. "Biz üstleniriz" sözleri ile ekibinin yanında olduğunun altını tekrar çizdi.