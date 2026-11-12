Güneşin Doğduğu yer yeni bölüm neden yayınlanmadı 12 Kasım? Güneşin Doğduğu Yer 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaşan Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak. Milli maç sebebiyle 9. bölüm iptal edildi.

GÜNEŞİN DOĞDDUĞU YER YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Başarılı oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizi perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyordu.Bu akşam oynanacak Türkiye - Belçika müsabakası nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta ekranlara gelecek.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü izleyicilerden tam not almıştı. Bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümün milli maç sebebiyle yayınlanmaması üzerine bekleyiş başladı. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta seyirci karşısına çıkacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 9. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer, 12 Kasım Perşembe gününün yayın akışında yer almadı. Heyecanla beklenen 9. bölüm ise 19 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek. Bugün oynanacak olan milli maç nedeniyle yeni bölüm önümüzdeki haftaya ertelendi.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 9. BÖLÜM NEDEN YOK, YAYINLANMADI?

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yeni dizi, Perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. 12 Kasım akşamı yayınlanması beklenen 9. bölüm, Türkiye - Belçika müsabakası sebebiyle yayın akışında yer almadı. Buna göre Güneşin Doğduğu Yer 9. bölüm 19 Kasım'da yayınlanacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER BU HAFTA YOK MU?

ATV yayın akışına göre bu akşam 20.00'de Güneşin Doğduğu Yer yerine Türkiye - Belçika maçı yer aldı. Milli maçın yayınlanmasından dolayı dizi bu hafta yeni bölümünü yayınlamıyor. Heyecanla beklenen 9. bölüm bir sonraki hafta ekranlara gelecek.