Hayatınız da haksızlıkla mücadele ederken susup yolunuza devam mı ediyorsunuz? Yoksa haksızlık karşısında sessiz kalamayan insanlardan mısınız? Astrolojide de ortam da bir haksızlık olduğunda ya da kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünde sessiz kalmayan burçlar belli oldu. Adaletsizliğe tahammülleri olmayan burçlar, dikkatleri üzerine çekiyor. İşte haksızlık karşısında sessiz kalamayan 3 burç!

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HABERİN ÖZETİ Haksızlık karşısında sessiz kalamayan 3 burç! Adaletsizliğe tahammülleri yok Astrolojiye göre, haksızlık karşısında sessiz kalamayan ve adaletsizliğe tahammülü olmayan üç burç öne çıkıyor. Haksızlık karşısında sessiz kalamayan burçlar arasında Terazi, Kova ve Koç bulunuyor. Terazi burcu, güçlü adalet duygusuyla olayları tarafsız dinler ve güçsüzlerin ezilmesine tepki gösterir. Kova burcu, kendisini ilgilendirmeyen haksızlıklar için bile sesini yükseltir ve ilerici davaları savunur. Koç burcu, cesur ve mücadeleci yapısıyla haksızlık karşısında hemen harekete geçer ve kararlı bir tavır sergiler.

HAKSIZLIK KARŞISINDA SESSİZ KALAMAYAN 3 BURÇ!

Bazen bir haksızlık olduğunda buna tanık olup susan insanlar bulunurken, mesele ne olursa olsun kendini bir ilgilendirmeyen meselelerde bile haksızlık karşısında sessiz kalamayan 3 burç belli oldu. Özellikle de ortamda meydana gelen bir adaletsizlik durumu varsa buna asla tahammülleri kalmıyor. Bizde sizin için haksızlık karşısında sessiz kalamayan 3 burcu araştırdık.

Terazi Burcu: Adalet Duygusu Güçlü

Terazi burçları genellikle adalete duygusu güçlü burçlar arasında yer alıyor. Denge burçlarından biri olan Terazi burçları, bir kişinin haksızlığa uğradığını düşünür ya da görürse asla geri adım atmaz. Bu sebeple olayları iki taraftan da dinlemek isteyen Terazi burçları tarafsız bir şekilde kimin ne söylediğini anlamaya çalışır. Hatta bir kişinin güçsüz olması nedeniyle ezildiğini görmek onlar için tepkinin ana nedeni bile olabilir.

Tartışmalardan çoğunlukla uzak durmak isteyen Terazi burçları, adaletsizlik olduğunda ortamın huzurunu korumak yerine doğru olduğunu bildiği ya da düşündüğü olayları savunmayı daha çok tercih eder. Terazi burçlarının zayıf noktası ise karar verirken fazla uzun tartması oluyor.

Kova Burcu: Sessizliğin Adaletini Oluşturur

Kova burçları, kendisini ilgilendirmeyen haksızlıklar için bile sesini yükseltiyor Adeta sessizliğin adaletini oluşturan Kova burçları, ilerici davaları savunurlar. Öyle ki genellikle daha eşit olan durumları savunanlar Kova burçları, haksızlıklar çeşitlilik gösterir. Haksızlık onlar için tek bir nedene bakmaz. Her zaman odadaki en yüksek ses onlar olmasa da genellikle en zor soruları soran kişiler olurlar. Kova burçları için mesele önemli değildir. Önemli olan deneyimlerin geçmişe etkileridir.

Koç Burcu: Haksızlık Karşısında Hemen Harekete Geçiyor

Koç burçları, cesaret ve mücadeleci yapısıyla bilinir. Bu nedenle de haksızlık karşısında hemen harekete geçmek isterler. Kendisinin ya da sevdiği birinin hakkının yenildiğini düşündüğünde oldukça kararlı bir tavır sergileyebilirler. Meydana gelen bir olayı görmezden gelmek yerine kişisel olarak müdahale edebilirler. Kimi zaman tartışmaları başlattıkları bile düşünülürken geri adım atmamak onlar için önemlidir.

Keskin bir adalet duygusuna sahip olan Koç burçları, birinin haksızlığa uğramasına asla katlanamazlar. Kötü olan karakterlere sabırları da çok azdır. Ancak öfke ile attıkları her adımda kendilerine de zarar verebiliyorlar. Sabırlı davranmak onlar için ne kadar zorsa konu ne olursa olsun haksızlıkları da bir o kadar artış gösterebilir.

ADALETSİZLİĞE TAHAMMÜLLERİ YOK

Adaletsizliğe tahammülleri yok olan burçlar, bir kişinin haksızlığa uğradığını düşünürse davranışlarını ona göre belirler. İster konu kendisi olsun isterse de başkası olsun meydana gelecek olan deneyimleri ya da deneyecekleri durumlar karşısında yapacakları her zaman değişkenlik gösterebilir. Çünkü sabırları çok azdır.