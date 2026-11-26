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İstanbul
Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Halef Köklerin Çağrısı bu akşam ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler ise neden yok sorusunun cevabını araştırdı.
Başrollerinde İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yayınlanmadı. Dizi, geçtiğimiz hafta final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda etmişti. Bu nedenle de dizinin yeni bölümü artık yayınlanmayacak.
Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı'nda mutlu sona gelindi. Heyecanla takip edilen dizi geçtiğimiz hafta final bölümünü yayınlayarak izleyicisine veda etti.
Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı final yaptı. Son bölümü ile geçen hafta ekranlara gelen dizi izleyicisine veda etti. Bu nedenle bu akşam yeni bölüm yayınlanmadı.
Now TV ekranlarında yayınlanan diziden final kararı geldi. Düşük reklam gelirleri sebebiyle birçok dizi final kararı alırken Halef dizisi de bunlardan bir tanesi oldu. Final kararı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.