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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:58

Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?

Yeni sezonda yayınlanacak olan diziler arasında yer alan Hamal dizisi merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de sete çıkan Hamal dizisi izleyicisi tarafından araştırılıyor. Peki, Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:58

Ekranların yeni sezon dizilerinden biri olacak olan , merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sete çıkan özellikle de , ve başrollerini paylaştığı Hamal dizisi, ‘Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?’ soruları dikkat çekti. İşte detaylar…

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Hamal dizisi, geçtiğimiz günlerde afiş çekimiyle gündeme gelmişti. Oyuncularının kamera karşısına çıkan Hamal dizisi, ekranlara ne zaman geleceğiyle de merak konusu oluyor. Arama motorlarında dizi hakkında merak edilenler araştırılıyor.

Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Hamal dizisi KYN Yapım imzasını taşırken yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Ekim 2026 içerisinde yayınlanacağı iddia edilen Hamal dizisi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?

Ancak dizi daha yayınlanmadı. Dizi hakkında merak edilenler merak konusu olurken arama motorlarında da konu hakkında araştırmalar yapılıyor. Çekim ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hamal’ın yayın takviminin duyurulacağı gün merakla takip ediliyor.

Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?

HAMAL DİZİSİ HANGİ KANAL DA HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisi, İstanbul’un tarihi bölgelerinden ve sokaklarında çekimleri gerçekleştirilen Hamal dizisi, yeni sezonda büyük bir merak konusu oluyorken dikkat çeken konusuyla da iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?

İstanbul Eminönü’nde hamallık yaparak hayatını sürdüren Kemal karakteri etrafından şekillendirilirken Geçmişte ‘Harputlu Kemal’ olarak tanınan Kemal, eski hayatını geri de bırakarak yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor. Ancak meydana gelen beklenmedik süreç geçmişi tekrardan ortaya çıkartabilir.

Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?

Hikâyeye Egemen karakterinin de dahil olmasıyla birlikte geçmişten gelen hesaplaşmalar, güç mücadeleleri ve kişisel çatışmalar da derin bir hal alacak. Suç, adalet, intikam, aşk, suçluluk ve geçmişle yüzleşme gibi temalar ön plana çıkarken başarılı oyunculuklar da dikkat çekiyor.

Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?

Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Sera Kutlubey, Yasemin Yazıcı, Onur Dilber, Alifnaz Altay, İlayda Çevik gibi isimlerde kadroda yer alan isimlerden oluyor. Şimdilerde dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil, Ekim ayında ekranlara geleceği söylenen dizisi hakkında detaylar zamanla ortaya çıkacaktır.

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ETİKETLER
#Fahriye Evcen
#oktay kaynarca
#caner cindoruk
#ATV
#Diziler
#Hamal
#Mavi Kadin
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