Ekranların yeni sezon dizilerinden biri olacak olan Hamal, merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sete çıkan özellikle de Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk başrollerini paylaştığı Hamal dizisi, ‘Hamal dizisi ne zaman başladı? Hamal dizisi hangi kanal da hangi gün yayınlanacak?’ soruları dikkat çekti. İşte detaylar…

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Hamal dizisi, geçtiğimiz günlerde afiş çekimiyle gündeme gelmişti. Oyuncularının kamera karşısına çıkan Hamal dizisi, ekranlara ne zaman geleceğiyle de merak konusu oluyor. Arama motorlarında dizi hakkında merak edilenler araştırılıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Hamal dizisi KYN Yapım imzasını taşırken yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Ekim 2026 içerisinde yayınlanacağı iddia edilen Hamal dizisi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Ancak dizi daha yayınlanmadı. Dizi hakkında merak edilenler merak konusu olurken arama motorlarında da konu hakkında araştırmalar yapılıyor. Çekim ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hamal’ın yayın takviminin duyurulacağı gün merakla takip ediliyor.

HAMAL DİZİSİ HANGİ KANAL DA HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisi, İstanbul’un tarihi bölgelerinden ve sokaklarında çekimleri gerçekleştirilen Hamal dizisi, yeni sezonda büyük bir merak konusu oluyorken dikkat çeken konusuyla da iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

İstanbul Eminönü’nde hamallık yaparak hayatını sürdüren Kemal karakteri etrafından şekillendirilirken Geçmişte ‘Harputlu Kemal’ olarak tanınan Kemal, eski hayatını geri de bırakarak yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor. Ancak meydana gelen beklenmedik süreç geçmişi tekrardan ortaya çıkartabilir.

Hikâyeye Egemen karakterinin de dahil olmasıyla birlikte geçmişten gelen hesaplaşmalar, güç mücadeleleri ve kişisel çatışmalar da derin bir hal alacak. Suç, adalet, intikam, aşk, suçluluk ve geçmişle yüzleşme gibi temalar ön plana çıkarken başarılı oyunculuklar da dikkat çekiyor.

Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Sera Kutlubey, Yasemin Yazıcı, Onur Dilber, Alifnaz Altay, İlayda Çevik gibi isimlerde kadroda yer alan isimlerden oluyor. Şimdilerde dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil, Ekim ayında ekranlara geleceği söylenen dizisi hakkında detaylar zamanla ortaya çıkacaktır.