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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:07

Hamal dizisi oyuncuları kim? Hamal ne zaman başlıyor?

Yeni sezon dizileri arasında yer alan Hamal, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle televizyon izleyicisinin gündemine girdi. KYN Yapım imzasıyla hazırlanan ve yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Hamal dizisinin çekimleri eylül ayında başladı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Hamal dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte yeni ATV dizisi Hamal hakkında merak edilenler...

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Hamal dizisi oyuncuları kim? Hamal ne zaman başlıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:07

Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicilerin gündeminde. KYN Yapım imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin çekimleri başlarken, yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar da araştırılmaya başladı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak, Hamal dizisinin oyuncuları kimler? İşte diziye ilişkin merak edilenler...

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hamal dizisinin Ekim 2026 içerisinde ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizinin kesin yayın tarihi, günü ve saati ise henüz açıklanmadı. Çekim ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hamal'ın yayın takviminin ATV tarafından duyurulması bekleniyor.

Hamal dizisi oyuncuları kim? Hamal ne zaman başlıyor?

'un tarihi bölgelerinde ve sokaklarında çekimleri gerçekleştirilen dizinin yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olması bekleniyor.

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hamal dizisinin hikayesi, İstanbul Eminönü'nde hamallık yaparak hayatını sürdüren Kemal karakteri etrafında şekilleniyor. Geçmişte “Harputlu Kemal” olarak tanınan Kemal, eski hayatını geride bırakarak yeni bir yaşam kurmaya çalışıyor.

Hamal dizisi oyuncuları kim? Hamal ne zaman başlıyor?

Ancak yaşanan beklenmedik bir olay, Kemal'in geçmişiyle yeniden karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu süreçte Kemal'in yolu, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek hayatını sürdüren Hayat ile kesişiyor.

Hikayeye Egemen karakterinin dahil olmasıyla birlikte geçmişten gelen hesaplaşmalar, güç mücadeleleri ve kişisel çatışmalar da derinleşiyor. Dizide suç, adalet, intikam, aşk, suçluluk ve geçmişle yüzleşme gibi temalar işleniyor.

HAMAL DİZİSİ OYUNCULARI

Hamal dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor. Dizinin başrollerini , Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk paylaşıyor.

Hamal dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Hamal dizisi oyuncuları kim? Hamal ne zaman başlıyor?
  • Oktay Kaynarca – Kemal
  • Fahriye Evcen – Hayat
  • Caner Cindoruk – Egemen
  • Erdal Özyağcılar – Derviş
  • Burak Tozkoparan – Tekin
  • Sarp Akkaya – Falke
  • Yiğit Uçan – Esfender
  • Sera Kutlubey – Melez
  • Yasemin Yazıcı – Hilal
  • Onur Dilber – Mıhçı
  • Elifnaz Altay – Neva
  • İlayda Çevik – Ece

HAMAL DİZİSİNDE OKTAY KAYNARCA KİMİ OYNUYOR?

Hamal dizisinde başrol karakteri Kemal'e Oktay Kaynarca hayat veriyor. İstanbul Eminönü'nde hamallık yapan Kemal, geçmişte “Harputlu Kemal” adıyla tanınan bir karakter olarak hikayenin merkezinde yer alıyor.

Hamal dizisi oyuncuları kim? Hamal ne zaman başlıyor?

Kemal, geçmişini geride bırakıp sakin bir hayat kurmaya çalışırken yaşanan gelişmeler onu eski yaşamıyla yeniden yüzleşmek zorunda bırakıyor.

HAMAL DİZİSİNDE FAHRİYE EVCEN KİMİ OYNUYOR?

Fahriye Evcen, Hamal dizisinde Hayat karakterini canlandırıyor. Hayat, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan ve hikayenin ilerleyen bölümlerinde Kemal'in hayatına dahil olan karakter olarak öne çıkıyor.

Kemal ile Hayat arasındaki ilişki, dizinin dramatik yapısının önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

HAMAL DİZİSİNDE CANER CİNDORUK KİMİ OYNUYOR?

Caner Cindoruk ise dizide Egemen karakterine hayat veriyor. Egemen'in hikayeye dahil olmasıyla birlikte Kemal'in geçmişi ve yaşadığı hesaplaşmalar yeniden gündeme geliyor.

Egemen karakteri, dizideki güç mücadeleleri ve çatışmaların önemli parçalarından biri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hamal dizisi hangi kanalda?

Hamal dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ekim 2026 içerisinde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Kesin yayın tarihi ve saati henüz açıklanmadı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#oktay kaynarca
#ATV
#Hamal
#Hamal Dizisi
#Kyn Yapım
#Mustafa Şevki Doğan
#Medya
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