Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın yapımcılığını üstlendiği yapım, daha yayın hayatına başlamadan izleyicilerin gündemine girdi. Hamal dizisinin ilk bölüm tarihi, yayın günü ve hangi kanalda ekrana geleceği merak ediliyor. Hamal dizisinin yayın tarihiyle ilgili kulislerde konuşulan bilgiler, projeyi bekleyen izleyicilerin heyecanını artırdı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Hamal dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

HAMAL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca’nın yapımcılığını üstlendiği Hamal dizisinin yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında gösterilen dizinin ne zaman ekranlara geleceğine ilişkin kulis bilgileri gündeme geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hamal dizisinin ilk bölümü 15 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşacak. Oktay Kaynarca için salı gününün ayrı bir anlam taşıması da bu tarihi daha dikkat çekici hale getirdi. Ünlü oyuncunun uğurlu günü olarak bilinen salı günü, yeni projesinin yayın takviminde de öne çıktı.

HAMAL DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oktay Kaynarca'nın merakla beklenen yeni dizisi Hamal'ın yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği dizi, 15 Aralık Salı günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu yapımın senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizide Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk da izleyici karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken tasarımcı ekibiyle şimdiden merak uyandıran Hamal ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek mi?