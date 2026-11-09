TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:49

Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı!

Evsiz, sokakta yaşayan ve toplumda yok sayılan bireyleri topluma yeniden kazandırmak; onlara aş, iş ve yaşam hakkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kurulan Hayata Sarıl Derneği, toplumsal dayanışma ve adalet yolunda geçirdiği 9 başarılı yılı geride bıraktı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:49

Kurucusu Ayşe Tükrükçü’nün vizyonuyla adımlarını atan ve İpek Sokak’taki Hayata Sarıl Lokantası ile binlerce hayata dokunan dernek, 9. yaşını gönüllüleri, destekçileri ve dostlarıyla birlikte kutladı.

HABERİN ÖZETİ

Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hayata Sarıl Lokantası, kurucusu Ayşe Tükrükçü'nün vizyonuyla 9. yaşını gönüllüleri, destekçileri ve dostlarıyla kutladı.
Hayata Sarıl Lokantası, gündüzleri ücretli hizmet verirken her akşam evsiz bireylere ücretsiz yemek dağıtıyor, istihdam ve psikolojik destek sunuyor.
Dernek, 9 yılda 229 binden fazla ücretsiz sıcak yemeği paylaştıklarını ve evsizlere aş, iş ve kimlik kazandırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Hayata Sarıl Derneği, 2017 yılında İstanbul'da evsiz bireylerin temel yaşam haklarına erişimi ve topluma kazandırılması için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Beyoğlu'nda faaliyet gösteren lokanta, Türkiye'nin evsizlere iş ve aş imkanı sağlayan ilk sosyal sorumluluk lokantası olma özelliğini taşıyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı!

Gündüzleri müşterilerine ücretli hizmet verirken, her akşam saat 18.00’den sonra kapılarını sokakta yaşayan evsiz bireylere açarak ücretsiz akşam yemeği dağıtmanın yanı sıra, istihdam ve psikolojik destek sunan Hayata Sarıl, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve en önemli sivil toplum modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı!

"KİMSE SOKAKLARDA KALMASIN DİYE 9 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

Derneğin ilk projesi olan Hayata Sarıl Lokantası’nın 9. yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Ayşe Tükrükçü, şunları söyledi:

"Bundan 9 yıl önce, sokakların soğuk köşelerinde yalnız kalmak zorunda olan, görülmeyen, yok sayılan insanlar için bir rehabilitasyon merkezi kurma vizyonuyla yola çıktık. Geride bıraktığımız 9 yılda 229 binden fazla ücretsiz sıcak yemeği dostlarımızla paylaştık. Onlara sadece aş değil, iş ve kimlik kazandırarak hayata yeniden sarılmalarına çabalıyoruz. 

Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı!

Biz bir evsize sadece para verip onu hantal bir yaşama alıştırmak istemiyoruz; ona balık tutmayı öğretmek, insan gibi yaşayabileceği bir alan açmak istiyoruz. 9 yıldır 'Bedenimiz de beslenmeli ruhumuz da' diyerek yanımızda olan tüm bağışçılarımıza, gönüllü şeflerimize, iş birliklerimiz ve destekçilerimize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Biz kimse sokaklarda umutsuzca yaşamasın diye çalışmaya devam edeceğiz."

Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı!

HAYATA SARIL DERNEĞİ HAKKINDA

2017 yılında ’da kurulan Hayata Sarıl Derneği, toplumda yok sayılan, ötekileştirilen ve evsiz bireylerin temel yaşam haklarına erişebilmesi ve topluma kazandırılması için çalışan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Hayata Sarıl Lokantası, Türkiye'nin evsizlere iş ve aş imkanı sağlayan ilk sosyal sorumluluk lokantasıdır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadınların evde zahmetsiz yapay zeka ile kuracağı işler 2026! Oturdukları yerden para kazanacaklar
ETİKETLER
#İstanbul
#Beyoğlu
#Güçlü Kadın
#Ayşe Tükrükçü
#Hayata Sarıl Lokantası
#Hayata Sarıl Derneği
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.