Kurucusu Ayşe Tükrükçü’nün vizyonuyla adımlarını atan ve Beyoğlu İpek Sokak’taki Hayata Sarıl Lokantası ile binlerce hayata dokunan dernek, 9. yaşını gönüllüleri, destekçileri ve dostlarıyla birlikte kutladı.

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HABERİN ÖZETİ Hayata Sarıl Lokantası 9. yıl dönümünü gururla kutladı! Hayata Sarıl Lokantası, kurucusu Ayşe Tükrükçü'nün vizyonuyla 9. yaşını gönüllüleri, destekçileri ve dostlarıyla kutladı. Hayata Sarıl Lokantası, gündüzleri ücretli hizmet verirken her akşam evsiz bireylere ücretsiz yemek dağıtıyor, istihdam ve psikolojik destek sunuyor. Dernek, 9 yılda 229 binden fazla ücretsiz sıcak yemeği paylaştıklarını ve evsizlere aş, iş ve kimlik kazandırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Hayata Sarıl Derneği, 2017 yılında İstanbul'da evsiz bireylerin temel yaşam haklarına erişimi ve topluma kazandırılması için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Beyoğlu'nda faaliyet gösteren lokanta, Türkiye'nin evsizlere iş ve aş imkanı sağlayan ilk sosyal sorumluluk lokantası olma özelliğini taşıyor.

Gündüzleri müşterilerine ücretli hizmet verirken, her akşam saat 18.00’den sonra kapılarını sokakta yaşayan evsiz bireylere açarak ücretsiz akşam yemeği dağıtmanın yanı sıra, istihdam ve psikolojik destek sunan Hayata Sarıl, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve en önemli sivil toplum modellerinden biri olmayı sürdürüyor.

"KİMSE SOKAKLARDA KALMASIN DİYE 9 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

Derneğin ilk projesi olan Hayata Sarıl Lokantası’nın 9. yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Ayşe Tükrükçü, şunları söyledi:

"Bundan 9 yıl önce, sokakların soğuk köşelerinde yalnız kalmak zorunda olan, görülmeyen, yok sayılan insanlar için bir rehabilitasyon merkezi kurma vizyonuyla yola çıktık. Geride bıraktığımız 9 yılda 229 binden fazla ücretsiz sıcak yemeği dostlarımızla paylaştık. Onlara sadece aş değil, iş ve kimlik kazandırarak hayata yeniden sarılmalarına çabalıyoruz.

Biz bir evsize sadece para verip onu hantal bir yaşama alıştırmak istemiyoruz; ona balık tutmayı öğretmek, insan gibi yaşayabileceği bir alan açmak istiyoruz. 9 yıldır 'Bedenimiz de beslenmeli ruhumuz da' diyerek yanımızda olan tüm bağışçılarımıza, gönüllü şeflerimize, iş birliklerimiz ve destekçilerimize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Biz kimse sokaklarda umutsuzca yaşamasın diye çalışmaya devam edeceğiz."

HAYATA SARIL DERNEĞİ HAKKINDA

2017 yılında İstanbul’da kurulan Hayata Sarıl Derneği, toplumda yok sayılan, ötekileştirilen ve evsiz bireylerin temel yaşam haklarına erişebilmesi ve topluma kazandırılması için çalışan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Hayata Sarıl Lokantası, Türkiye'nin evsizlere iş ve aş imkanı sağlayan ilk sosyal sorumluluk lokantasıdır.