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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:11

Haysiyet Aziz neden yok, diziden ayrıldı mı? Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz diziden neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde Aziz karakterini oynayan Asir Gündoğdu kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Aziz karakteri neden yok, öldü mü soruları ise izleyicinin ana gündemi oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Haysiyet Aziz neden yok, diziden ayrıldı mı? Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz diziden neden ayrıldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:11

İlk bölümü ile izleyici ekran karşısına kilitlemeyi başaran dizisinde son bölümde duygusal anlar yaşandı. Sadık'ın sözleri sonrası Aziz'in kamyon altında kalarak ölmesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

HAYSİYET AZİZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN YOK?

Sevilen dizinin son bölümünde Aziz'in hikayesi sona erdi. Babası Sadık'ın "Kamyonun altında kalasın" sözlerinin ardından yaşananlar ise izleyenleri gözyaşına boğdu. 

Haysiyet Aziz neden yok, diziden ayrıldı mı? Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz diziden neden ayrıldı?

Yeni aldığı kamyonun altında kalarak ölen Aziz karakteri diziden çıktı. Asir Gündoğdu'nun oynadığı karakter diziden çıkarken, oyuncu set ekibi tarafından alkışlarla uğurlandı.

Haysiyet Aziz neden yok, diziden ayrıldı mı? Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz diziden neden ayrıldı?

HAYSİYET AZİZ DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

Haysiyet'te yer alan Aziz karakterinin trajik ölümü ekran başındakileri gözyaşına boğdu. Babası Sadık'ın "Kamyonun altında kalasın" sözlerinin ardından Aziz, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. 

Haysiyet Aziz neden yok, diziden ayrıldı mı? Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz diziden neden ayrıldı?

Asir Gündoğdu, set arkadaşlarına "Eda Hocama çok teşekkür ederim. İnci Hanıma çok teşekkür ederim. Hepimizi bir araya getirdi, müthiş bir ekiptik. Eda Hocanın ekibine, kamera arkasındaki herkese... Aile olduk. Biraz hızlı geçti tabii. Ne diyeyim, hakkınızı helal edin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinizi çok seviyorum." sözleri ile veda ederken, set arkadaşları da alkışlarla uğurladı.

Haysiyet Aziz neden yok, diziden ayrıldı mı? Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz diziden neden ayrıldı?

ASİR GÜNDOĞDU DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Ekranların sevilen dizisi Haysiyet'te yer alan başarılı oyuncu Asir Gündoğdu, diziden ayrıldı. Aziz karakterini oynayan başarılı isim set arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

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#asir gündoğdu
#Sadık
#haysiyet
#Diziler
#Aziz
#Mavi Kadin
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