Haysiyet Aziz neden yok, diziden ayrıldı mı? Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz diziden neden ayrıldı?

İlk bölümü ile izleyici ekran karşısına kilitlemeyi başaran Haysiyet dizisinde son bölümde duygusal anlar yaşandı. Sadık'ın sözleri sonrası Aziz'in kamyon altında kalarak ölmesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

HAYSİYET AZİZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN YOK?

Sevilen dizinin son bölümünde Aziz'in hikayesi sona erdi. Babası Sadık'ın "Kamyonun altında kalasın" sözlerinin ardından yaşananlar ise izleyenleri gözyaşına boğdu.

Yeni aldığı kamyonun altında kalarak ölen Aziz karakteri diziden çıktı. Asir Gündoğdu'nun oynadığı karakter diziden çıkarken, oyuncu set ekibi tarafından alkışlarla uğurlandı.

HAYSİYET AZİZ DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

Haysiyet'te yer alan Aziz karakterinin trajik ölümü ekran başındakileri gözyaşına boğdu. Babası Sadık'ın "Kamyonun altında kalasın" sözlerinin ardından Aziz, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Asir Gündoğdu, set arkadaşlarına "Eda Hocama çok teşekkür ederim. İnci Hanıma çok teşekkür ederim. Hepimizi bir araya getirdi, müthiş bir ekiptik. Eda Hocanın ekibine, kamera arkasındaki herkese... Aile olduk. Biraz hızlı geçti tabii. Ne diyeyim, hakkınızı helal edin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinizi çok seviyorum." sözleri ile veda ederken, set arkadaşları da alkışlarla uğurladı.

ASİR GÜNDOĞDU DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Ekranların sevilen dizisi Haysiyet'te yer alan başarılı oyuncu Asir Gündoğdu, diziden ayrıldı. Aziz karakterini oynayan başarılı isim set arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.