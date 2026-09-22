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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:48

Haysiyet Hülya kimdir, gerçek adı ne? Berfin Kıymaz kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde Hülya karakteri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizide Mehmet’e aşık olan Hülya’ya genç oyuncu Berfin Kıymaz hayat veriyor. Kariyerinde Gönül Dağı, Kara Ağaç Destanı ve Sumud gibi yapımlarda rol alan Kıymaz’ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Haysiyet Hülya kimdir, gerçek adı ne? Berfin Kıymaz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Haysiyet Hülya kimdir, gerçek adı ne? Berfin Kıymaz kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:48

ekranlarında yayınlanan dizisinde Hülya karakteri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizide Mehmet’e aşık olan Hülya’ya genç oyuncu Berfin Kıymaz hayat veriyor. Kariyerinde , Kara Ağaç Destanı ve Sumud gibi yapımlarda rol alan Kıymaz’ın hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Peki, Haysiyet Hülya kimdir, gerçek adı ne? Berfin Kıymaz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

HAYSİYET HÜLYA KİMDİR?

Haysiyet dizisinde Hülya karakterini Berfin Kıymaz canlandırıyor. Hülya, Mehmet’le aynı mahallede yaşayan ve ona karşı güçlü duygular besleyen genç bir kadındır. Gururlu, hırslı ve duyguları yoğun bir karakter olan Hülya, sevdiği kişiye bütün kalbiyle bağlanırken reddedilmeyi de kolay kabullenmez.

Haysiyet Hülya kimdir, gerçek adı ne? Berfin Kıymaz kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?

Dizide Hülya'nın Mehmet'e olan aşkı ve bu duygunun çevresindeki ilişkiler üzerindeki etkisi hikayenin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Haysiyet Hülya'nın gerçek adı ne?

Haysiyet dizisinde Hülya karakterine Berfin Kıymaz hayat veriyor. 1999 yılında doğduğu belirtilen genç oyuncu, oyunculuk eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamladı. Kıymaz, televizyon kariyerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Berfin Kıymaz kimdir, kaç yaşında?

1999 doğumlu olan Berfin Kıymaz, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Kıymaz, profesyonel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kamera karşısına geçti.

Haysiyet Hülya kimdir, gerçek adı ne? Berfin Kıymaz kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?

Oyunculuk kariyerinin ilk döneminde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Aylin karakterini canlandıran Kıymaz, daha sonra farklı televizyon ve dijital platform projelerinde rol aldı.

Berfin Kıymaz hangi dizilerde oynadı?

Berfin Kıymaz'ın rol aldığı yapımlar arasında Gönül Dağı, Kara Ağaç Destanı, Sumud ve Haysiyet bulunuyor.

Kıymaz'ın rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterler şöyle:

  • Haysiyet – Hülya
  • Sumud – Rolü
  • Kara Ağaç Destanı – Rolü
  • Gönül Dağı – Aylin
Haysiyet Hülya kimdir, gerçek adı ne? Berfin Kıymaz kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?

Berfin Kıymaz'ın boyu ve kilosu

Berfin Kıymaz'ın çeşitli biyografi kaynaklarında 1.70 metre boyunda ve 52 kilogram olduğu bilgisi yer alıyor. Oyuncunun fiziksel özelliklerine ilişkin bu bilgilerin güncel olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Berfin Kıymaz kaç yaşında?

1999 doğumlu olduğu belirtilen Berfin Kıymaz, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

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ETİKETLER
#kara ağaç destanı
#kanal d
#gönül dağı
#haysiyet
#Berfin Kıymaz
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