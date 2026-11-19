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İstanbul
Reklam gelirlerinde yaşanan düşüşün ardından bir diziden daha final kararı haberi geldi. Kerem Alışık ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Haysiyet final mi yapacak merak edildi.
Maliyetini düşürmek için indirim yapılan dizilerin başında gelen Haysiyet dizisinden de final kararı geldi. Son günlerde dizi sektöründe düşük reklam gelirleri sonrasında birçok dizi final kararı almıştı. Bir diğer haber ise Haysiyet'ten geldi. Buna göre dizi kısa süre sonra ekranlara veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisi ekranlara veda ediyor. Düşük reklam gelirleri sonrasında birçok dizi ekranlara veda ederken Kerem Alışık ve Doğukan Güngör'ün başrolünde olduğu dizi de final yapıyor.
Dizi sektöründe yaşanan düşük reklam geliri sorunu şimdi de Haysiyet dizisini vurdu. Reklam gelirlerinin düşük olmasından dolayı televizyonlarda veda rüzgarı esiyor. Haysiyet dizisi de seyirciye veda etmeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Haysiyet dizisi final kararı aldı. Düşük reklam gelirleri sorunu birçok projeyi sarsarken Haysiyet de final kararı aldı. Buna göre dizi yakın zamanda seyirciye veda edecek.