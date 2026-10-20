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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:16

Haysiyet Fulya kim, gerçek adı ne? Almina Günaydın kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde yer alan Fulya karakteri beğeni topladı. Ekran başındaki seyirciler ise Almina Günaydın kaç yaşında, oynadığı diziler neler merak etti. İşte genç oyuncunun yer aldığı projeler!

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Editor
 Gonca Işık
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Haysiyet Fulya kim, gerçek adı ne? Almina Günaydın kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:16

'ın başrolünde olduğu dizisinde yer alan Fulya karakteri kısa süre içerisinde sosyal medyada beğeni topladı. Almina Günaydın kimdir?

HAYSİYET FULYA KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde yer alan Fulya karakterin Almina Günaydın oynuyor. Genç oyuncu birçok projede yer alırken Haysiyet dizisinde yer alıyor. Sadık'ın torunu olarak dizide yer almakta.

Haysiyet Fulya kim, gerçek adı ne? Almina Günaydın kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

ALMİNA GÜNAYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2014 yılında dünyaya gelen Almina Günaydın, ilk olarak bir giyim markasının reklamında oynamıştı. 2021 senesinden sonra Masumiyet, Yalnız Kurt, İç Bahçe gibi projelerde yer aldı. Şimdi ise Haysiyet dizisinde yer alıyor.

Haysiyet Fulya kim, gerçek adı ne? Almina Günaydın kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

ALMİNA GÜNAYDIN OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Genç oyuncu Almina Günaydın'ın yer aldığı projeler şöyle:

- Masumiyet (2021) – Aleyna
- Yalnız Kurt (2022) – Ela
- Şahmaran (2023) – Şahsu'nun çocukluğu .com
Filmleri
- İç Bahçe (2022) – Sibel

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#kerem alışık
#kanal d
#haysiyet
#Fulya
#Diziler
#Almina Günaydın
#Mavi Kadin
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