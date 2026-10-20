Haysiyet Fulya kim, gerçek adı ne? Almina Günaydın kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

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Kerem Alışık'ın başrolünde olduğu Haysiyet dizisinde yer alan Fulya karakteri kısa süre içerisinde sosyal medyada beğeni topladı. Almina Günaydın kimdir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde yer alan Fulya karakterin Almina Günaydın oynuyor. Genç oyuncu birçok projede yer alırken Haysiyet dizisinde yer alıyor. Sadık'ın torunu olarak dizide yer almakta.
2014 yılında dünyaya gelen Almina Günaydın, ilk olarak bir giyim markasının reklamında oynamıştı. 2021 senesinden sonra Masumiyet, Yalnız Kurt, İç Bahçe gibi projelerde yer aldı. Şimdi ise Haysiyet dizisinde yer alıyor.
Genç oyuncu Almina Günaydın'ın yer aldığı projeler şöyle:
- Masumiyet (2021) – Aleyna
- Yalnız Kurt (2022) – Ela
- Şahmaran (2023) – Şahsu'nun çocukluğu Diziler.com
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- İç Bahçe (2022) – Sibel