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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:07

Haysiyet kim öldü? Haysiyet Aziz neden öldü? Ölüm sahnesi yeniden gündemde

Kanal D ekranlarının sevilen projesi Haysiyet'te ölüm sahnesi iki bölümdür gündemden düşmüyor. Kerem Alışık'ın canlandırdığı ölüm sahnesi tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. Seyirciler ise Haysiyet kim öldü araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Haysiyet kim öldü? Haysiyet Aziz neden öldü? Ölüm sahnesi yeniden gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:07

kanalında yayınlanan 'te 'ın acı dolu anları canlandırdığı anlar sosyal medyada beğeni topladı. Ölüm sahnesinin ardından Haysiyet Aziz neden öldü yeniden merak edildi.

HAYSİYET KİM ÖLDÜ?

Haysiyet'te Aziz'in hikayesi sona erdi, Türkiye gözyaşına boğuldu. Babası Sadık'ın "Kamyonun altında kalasın" sözlerinin ardından yaşananlar ise izleyenleri gözyaşına boğdu. O anlar ise sosyal medyada oldukça konuşuldu. Oyuncuların başarılı performansı tüm duyguyu ekran başındakilere geçti.

Haysiyet kim öldü? Haysiyet Aziz neden öldü? Ölüm sahnesi yeniden gündemde

HAYSİYET AZİZ NEDEN ÖLDÜ?

Asir Gündoğdu'nun oynadığı Aziz karakteri, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Babası Sadık'ın "Kamyonun altında kalasın" sözlerinin ardından yaşanan acı olay ise Sadık'ın zor günler geçirmesine neden oldu.

Haysiyet kim öldü? Haysiyet Aziz neden öldü? Ölüm sahnesi yeniden gündemde

HAYSİYET AZİZ ÖLDÜ MÜ?

Ekranların sevilen dizisi Haysiyet'te yaşanan ölüm sahnesi tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Kerem Alışık'ın canlandırdığı kayıp sahnesi ise duygusal anlara neden oldu. Haysiyet'te Aziz, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

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#kerem alışık
#kanal d
#Sadık
#haysiyet
#Diziler
#Aziz
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