Sonbahar ve kış mevsimi arasındayken en çok kullanılan kokulardan biri vanilya ve sandal ağacı oldu. Hafif aromatik kokusu ile evlerdeki atmosferi değiştirirken, kokusu rahatsız da etmiyor. 2026 yılına damga vuran kokuları bir kez deneyen, evin her yerinde kullanmak istiyor.

HERKES BU KOKU İÇİN KAPINIZI ÇALACAK

Bu sene hem parfümlerde hem de ev kokularında listenin başında vanilya kokusu yer alıyor. Hafif, yumuşak ve aromatik olan vanilya kokusu salonunuzu atmosferini adeta değiştiriyor. Kalıcılık açısından da zengin olan vanilya kokusunu bambu, oda spreyi veya çeşitli oda koku malzemeleri halinde kullanarak evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

Eve gelen misafirlerin hepsi kokunun kaynağını çözmeye çalışırken, herkes çok seviyor. Evin her alanına yayılan aromatik vanilya kokusu hem dinginleştiriyor hem de evi ferahlatıyor. Soğuk kış aylarında sıcak evinizden yükselen vanilya kokusunu duyan, kokuyu öğrenmek için kapınızı çalabilir.

2026 YILINA DAMGA VURAN KOKULAR

2026 yılında evinizde tercih edeceğiniz kokular adeta evinizin tüm havasını değiştirebiliyor. Her oda için ayrı koku seçerek evinizdeki tüm alanları kişiselleştirmek ise oldukça tercih ediliyor.

Portakal ve limon kokusu

Sonbahar'da gözde olan portakal ve limon kokusunu evde kullanarak ferah bir esinti oluşturabilirsiniz. Soğuk kış mevisiminde evinizden yükselen portakal ve limon kokusu hem dinginleştirir hem de evinizin enerjisini yükseltir.

Sandal ağacı kokusu

Evinizde biraz daha yoğun koku istiyorsanız sandal ağacı ilk tercihiniz olabilir. Aromatik etkisi ile evinizdeki tüm atmosferi değiştirir ve klasik ev kokularından oldukça farklı olarak ortaya çıkar. Odunsu ve hafif kremsi karakteriyle öne çıkan bu koku 2026 yılında birçok alanda tercih ediliyor.

İncir ve yeşil yaprak kokusu

İncir, yeşil yaprak, yosun ve odunsu notalar bir araya gelerek doğal bir atmosfer hissi oluşturuyor. Bu kokuların birleşimi ile ortaya çıkan orman esintisi kokusu evlerinize hafiflik ve dinginlik sunar.

EV KOKUSU NASIL KALICI OLUR?

Evimizde kullandığımız kokuların kalıcılığının gitmemesi için bazı pratik işlemler bulunuyor. Evinizde portakal kabuğu, tarçın ve karanfili su içerisinde kaynatarak sonbahar kokusu oluşturabilirsiniz.

Kokulu mumları tercih ederek odalarınızın karakterini kokusu ile ortaya çıkarmanın yanında bambu çubuklu kokuları da kullanmak yeterli olacaktır. Birçok yerde popüler olan lavanta keselerini dolap içlerinde ve yatak başlıklarında kullanarak evinizdeki atmosferi değiştirebilirsiniz.