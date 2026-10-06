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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:59

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

Son yıllarda ev dekorasyonunda doğal dokulara ve el emeği ürünlere olan ilgi yeniden yükselirken, örgü battaniyeler de dekorasyon dünyasında öne çıkan parçalar arasında yerini aldı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında koltukların üzerine bırakılan kalın örgü battaniyeler, hem sıcak bir kullanım sunuyor hem de yaşam alanlarına farklı bir görünüm kazandırıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:59

2026 yılında örgü battaniye modellerinde klasik motiflerin yanı sıra büyük ilmekli, kabartmalı ve geometrik desenli tasarımlar dikkat çekiyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan modeller, evde örgü örmek isteyenlerin de ilgisini artırıyor. Peki 2026'nın en çok tercih edilen örgü battaniye modelleri hangileri?

HABERİN ÖZETİ

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
2026 yılında örgü battaniye modellerinde klasik motiflerin yanı sıra büyük ilmekli, kabartmalı, geometrik ve çizgili desenler öne çıkıyor.
Kalın iplikler ve büyük ilmekli modeller popülerliğini koruyor.
Kare motifli battaniyeler yeniden trend oldu.
Tek renkli, sade ve kabartmalı modeller modern evlere uyum sağlıyor.
Bebek ve çocuk battaniyelerinde yumuşak ipler ve pastel renkler tercih ediliyor.
Örgü battaniye seçerken kullanım amacı, alanın büyüklüğü, iplik seçimi ve yıkama talimatları dikkate alınmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

KALIN İPLİKLER VE BÜYÜK İLMEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Örgü battaniye denildiğinde son dönemin en dikkat çeken modellerinden biri kalın iplerle hazırlanan tasarımlar oluyor. Büyük ilmeklerin belirgin şekilde görüldüğü battaniyeler, özellikle sade mobilyaların bulunduğu salonlarda dekoratif bir tamamlayıcı olarak kullanılıyor.

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

Kalın örgü modellerinin bir diğer avantajı ise kısa sürede tamamlanabilmeleri. İlmeklerin büyük olması, klasik ince ipli modellere göre daha hızlı ilerleme sağlayabiliyor. Bu nedenle örgüye yeni başlayan kişiler de büyük ilmekli battaniyeleri tercih edebiliyor.

KARE MOTİFLİ BATTANİYELER GERİ DÖNDÜ

Kare motiflerden oluşan battaniyeler, geçmiş yıllardan günümüze ulaşan modeller arasında bulunuyor. Farklı renklerde hazırlanan küçük karelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan tasarımlar, 2026 yılında da popülerliğini koruyor.

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

Özellikle krem, bej, kahverengi, kiremit ve yeşil tonlarının bir arada kullanıldığı modeller sonbahar dekorasyonuyla uyum sağlıyor. Daha renkli bir görünüm isteyenler ise sarı, turuncu, pembe veya mavi gibi tonları motiflerde değerlendirebiliyor.

SADE VE TEK RENKLİ MODELLER MODERN EVLERE UYUYOR

Desenli modeller kadar tek renkli örgü battaniyeler de tercih ediliyor. Özellikle modern ve minimalist dekorasyona sahip evlerde fazla renk kullanılmadan hazırlanan battaniyeler öne çıkıyor.

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

Krem ve ekru tonları açık renkli koltuklarla uyum sağlarken, gri ve kahverengi tonları daha koyu mobilyalarla birlikte kullanılabiliyor. Tek renkli battaniyelerde örgünün dokusu ön plana çıktığı için kabartmalı ve burgu detaylı modeller daha fazla ilgi görüyor.

BURGU VE KABARTMALI DESENLER DİKKAT ÇEKİYOR

Örgü battaniyelerde klasik düz örgünün yanında burgu, saç örgüsü ve kabartmalı desenler de sıkça kullanılıyor. Bu modeller, yüzeyde belirgin bir doku oluşturduğu için battaniyeye daha hareketli bir görünüm kazandırıyor.

Özellikle kalın yün iplerle hazırlanan burgu desenli battaniyeler, koltuk ve yatak üzerinde dekoratif amaçla kullanılabiliyor. Büyük desenlerin tercih edilmesi, örgünün daha belirgin görünmesini sağlıyor.

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

ÇİZGİLİ MODELLER HER DEKORASYONA UYUM SAĞLIYOR

Çizgili örgü battaniyeler de 2026 trendleri arasında yer alıyor. Aynı rengin farklı tonlarının kullanıldığı tasarımlar daha sakin bir görünüm sunarken, kontrast renklerin bir araya getirildiği modeller daha hareketli bir seçenek oluşturuyor.

Yatay veya dikey çizgilerin yanı sıra farklı genişliklerde şeritlerden oluşan modeller de hazırlanabiliyor. Böylece aynı örgü tekniği kullanılarak farklı görünümler elde edilebiliyor.

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

BEBEK VE ÇOCUK BATTANİYELERİNDE YUMUŞAK İPLER TERCİH EDİLİYOR

Örgü battaniye trendi yalnızca salon ve yatak odası dekorasyonuyla sınırlı kalmıyor. Bebek ve çocuklar için hazırlanan battaniyeler de yoğun ilgi görüyor.

Bu modellerde genellikle yumuşak dokulu ipler tercih ediliyor. Pastel pembe, mavi, yeşil, sarı ve krem gibi renklerin yanı sıra hayvan, bulut, yıldız ve geometrik motifler de kullanılabiliyor. Bebek battaniyesi hazırlanırken ipliğin yumuşaklığının yanı sıra ürünün kolay temizlenebilir olması da önem taşıyor.

ÖRGÜ BATTANİYE SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Örgü battaniye hazırlamak veya satın almak isteyenlerin öncelikle kullanım amacını belirlemesi gerekiyor. Sadece dekorasyon amacıyla kullanılacak bir model ile günlük olarak üzerine örtünmek için tercih edilecek battaniyenin iplik ve örgü özellikleri farklı olabilir.

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

Battaniyenin kullanılacağı alanın büyüklüğü de model seçiminde önem taşıyor. Küçük bir koltuk için daha kompakt ölçüler tercih edilirken, yatak üzerinde kullanılacak battaniyelerde daha büyük ölçüler gerekiyor. İplik seçimi de battaniyenin kullanım konforunu doğrudan etkiliyor. Kalın ipler daha tok ve hacimli bir görünüm sunarken, ince iplerle hazırlanan modeller daha hafif olabiliyor. Ayrıca yıkama talimatlarının kontrol edilmesi, battaniyenin uzun süre kullanılabilmesi açısından önem taşıyor.

Herkesin yapmak istediği örgü battaniye modelleri yeniden trend oldu 2026

2026 yılında yeniden öne çıkan örgü battaniyeler, yalnızca soğuk havalarda kullanılan işlevsel ürünler olmaktan çıkarak ev dekorasyonunun tamamlayıcı parçalarından biri haline geliyor. Kalın ilmeklerden kare motiflere, burgu desenlerden sade tek renkli modellere kadar farklı seçenekler bulunuyor. Özellikle el emeği ürünlere ilginin devam etmesi, örgü battaniyelerin önümüzdeki dönemde de evlerde sıkça görülmesini sağlayacak gibi görünüyor.

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#Örgü & Hobi
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