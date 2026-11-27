İbrahim Saraçoğlu ile ilişkilendirilen geleneksel güzellik önerileri arasında gündeme gelen iğde tozu, özellikle doğal cilt bakımı arayanların ilgisini çekiyor. Ancak bu ürünün cilt üzerindeki etkilerini değerlendirirken bilimsel araştırmalarla geleneksel kullanım alışkanlıklarını birbirinden ayırmak gerekiyor.

• İğde, fenolik bileşikler ve flavonoidler gibi antioksidan özellik gösterebilen bitkisel bileşenler içerir.

• İğde bitkisinin farklı bölümleri üzerinde yapılan araştırmalarda antioksidan aktivite tespit edilmiştir.

• İğde özütlerinin ciltteki bazı biyolojik süreçler üzerindeki etkileri bilimsel araştırmalara konu olmuştur.

• Hayvan deneylerinde iğde meyvesinden elde edilen bazı özütlerin yara iyileşmesiyle ilişkili olumlu sonuçları bildirilmiştir.

• İğde çekirdeği tozu, meyve tozuyla aynı içeriğe sahip değildir ve iki ürünün etkileri birbirine karıştırılmamalıdır.

İĞDE TOZUNUN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ CİLT İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Cilt, güneş ışınları, hava kirliliği ve çevresel faktörler nedeniyle zaman içerisinde oksidatif strese maruz kalabilir.

Oksidatif stres, hücrelere zarar verebilen serbest radikallerin vücuttaki antioksidan savunma mekanizmalarına karşı dengesiz biçimde artmasıyla ilişkilidir.

İğde bitkisinde bulunan fenolik bileşikler ve flavonoidler, antioksidan özellikleri bakımından bilimsel araştırmalarda incelenmektedir.

2020 yılında Molecules dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Elaeagnus angustifolia bitkisinin meyve ve yapraklarından elde edilen tozlar değerlendirilmiştir.

Araştırmacılar, özellikle yaprak özütlerinde belirgin antioksidan aktivite tespit ederken meyve özütlerinde de çeşitli biyolojik özellikler gözlemlemiştir.

Bu bulgular iğdenin cilt sağlığı açısından araştırılmaya değer bileşenler taşıdığını gösterse de iğde tozunun doğrudan kırışıklıkları giderdiğini kanıtlamamaktadır.

KIRIŞIKLIKLARI VE CİLT YAŞLANMASINI ÖNLER Mİ?

İğde tozuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri, yaşlanma belirtilerini azaltıp azaltmadığıdır.

Cildin genç ve esnek görünmesinde kolajen, elastin ve hyalüronik asit gibi yapısal bileşenler önemli rol oynar.

Yaş ilerledikçe bu yapıların üretiminde ve korunmasında değişiklikler meydana gelebilir.

İğde bitkisinin antioksidan özellikleri nedeniyle cildin çevresel etkenlere karşı korunmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Ancak iğde tozunun insanlarda kolajen üretimini artırdığını, mevcut kırışıklıkları azalttığını veya cilt yaşlanmasını durdurduğunu gösteren yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır.

Bu nedenle ürünü yaşlanma karşıtı bir tedavi olarak değerlendirmek doğru değildir.

CİLT YENİLENMESİ VE YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR

İğdenin cilt üzerindeki olası etkilerini inceleyen bilimsel çalışmalar yalnızca antioksidan özelliklerle sınırlı değildir.

2012 yılında Acta Medica Iranica dergisinde yayımlanan bir araştırmada, iğde meyvesinden elde edilen sulu özütün deneysel yara iyileşmesi üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Araştırma kapsamında sıçanlar üzerinde oluşturulan cilt yaralarında özütün etkileri değerlendirilmiştir. Sonuçlarda yara dokusunun iyileşmesi ve kolajen birikimiyle ilişkili olumlu değişiklikler bildirilmiştir.

Bununla birlikte söz konusu araştırmanın hayvanlar üzerinde yapılmış olması önemlidir.

Deneysel sonuçlar, iğde tozunun insanlarda açık yaralara uygulanabileceği veya cilt sorunlarını tedavi edebileceği anlamına gelmez.

CİLT LEKELERİ ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI?

Cilt lekeleri güneş maruziyeti, hormonal değişiklikler, yaşlanma ve akne sonrasında gelişen iltihabi süreçler gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir.

İğde bitkisinin bazı özütleri üzerinde yapılan laboratuvar araştırmalarında tirozinaz enziminin baskılanmasıyla ilişkili sonuçlar elde edilmiştir.

Tirozinaz, cilde rengini veren melanin pigmentinin üretiminde görev alan önemli enzimlerden biridir. Bu nedenle söz konusu bulgular, iğde bileşenlerinin cilt pigmentasyonu bakımından araştırılabileceğini düşündürmektedir.

Ancak laboratuvar ortamında elde edilen bu sonuçlar, iğde tozunun yüzdeki güneş lekelerini, yaşlılık lekelerini veya melazmayı giderdiğini göstermez.

Leke tedavisinde dermatoloji uzmanının önerdiği ürünlerin ve güneş koruyucuların tercih edilmesi daha güvenilir bir yaklaşımdır.

İĞDE TOZU CİLDE NASIL UYGULANMALI?

Doğal ürünlerin ciltte kullanılması her zaman risksiz oldukları anlamına gelmez. Özellikle hassas ciltlerde bitkisel tozlar kızarıklık, kaşıntı, tahriş veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

İğde çekirdeği tozunun doğrudan yüze sürülmesinin güvenli ve etkili olduğunu gösteren yeterli klinik veri bulunmamaktadır.

Bu nedenle ürünü limon, karbonat veya başka maddelerle karıştırarak ev yapımı maske hazırlamak doğru bir yaklaşım değildir.

Cilt bakımında kullanılacak ürünlerin içeriğinin açıkça belirtilmesi, güvenilir koşullarda üretilmesi ve cilt tipine uygun olması önem taşır.

Ayrıca açık yara, egzama, yoğun akne veya tahriş bulunan bölgelere doktor önerisi olmadan bitkisel karışımlar uygulanmamalıdır.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Dermatoloji alanındaki bilimsel yaklaşım, doğal ürünlerin cilt üzerindeki etkilerinin yalnızca geleneksel kullanım bilgilerine göre değerlendirilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Uzmanların dikkat çektiği temel konulardan biri, laboratuvar araştırmalarının ve hayvan deneylerinin insanlarda aynı sonucu vereceğinin garanti olmamasıdır.

Özellikle bitkisel ürünlerin ciltte kullanılması düşünülüyorsa alerji ve tahriş ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeni bir ürünün kullanılması öncesinde küçük bir bölgede tolerans değerlendirmesi yapılması yararlı olabilir ancak bu uygulama alerji riskini tamamen ortadan kaldırmaz.

Cilt sağlığının korunmasında güneşten korunma, uygun nemlendirme ve cilt tipine göre belirlenen bakım ürünleri temel önemini korur.

İğde tozu ise mevcut bilimsel veriler ışığında kanıtlanmış bir kırışıklık giderici veya leke tedavisi olarak görülmemelidir.

