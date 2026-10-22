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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:57

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Cilt bakımında son zamanlarda dikkatle takip edilen konulardan biri de cilt üzerinde meydana gelen sarkmalar ya da sarkmalarla birlikte meydana gelen kırışıklıklar herkesin moralini bozmaya devam ediyor. Botoks, dolgu ve estetik gibi çözümlerden daha çok doğal yöntemler gündeme geliyor. İğne ya da ameliyata girmek istemeyen kişiler 1 ay düzenli yüz kırışıklıklarını gitmesi için yapacakları yöntem dikkatleri üzerine çekiyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:57

Yaş ilerledikçe kimi zaman yüzde birtakım değişimler meydana geliyor. Özellikle de yüz tarafında gibi sorunlarla da karşılaşılabiliyor. Hal böyle olunca da hemen bir yaptırma konusunda çalışmalar yapılıyor. Ancak ne iğne ne de ameliyat olmak istemeyenler de nasıl kırışıklıklarını yok edebileceklerini araştırıyorlar. Bizde sizin için iğne yok ameliyat yok, 1 ayda düzenli kırışıklıkları yok edebileceğiniz yöntemleri sizin için araştırdık.

İĞNE YOK AMELİYAT YOK!

İğne ve ameliyatsız bir şekilde yapılan ve son yıllarda oldukça da popüler hale gelen yüz işlemleri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle de yaşlanmayla birlikte meydana gelen kırışıklık ya da esnekliği kaybetme sorunsalı estetik olgusunun da ortaya çıkmasına neden oluyor.  Ama herkes de hemen bir ameliyat yaptırmak istemiyor. Hal böyle olunca evde yapılacak doğal yöntemler sıklıkla araştırılmaya başlandı.

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken popülerliğine popülerlik eklerken iğne olmadan ya da ameliyat olmadan kolay bir yöntemle hemen yapılabiliyor. Üstelik son derece de kolay olan bu yöntem düzenli bir kullanım da yapılırsa yüzünüzde istenmeyen kırışıklar son bulabilir.

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

1 AYDA DÜZENLİ HAREKETLE YÜZ KIRIŞIKLIKLARINI YOK EDEBİLİRSİNİZ

Yüz yogası alın, yanak, çene ve ağız çevresindeki kasları hedefleyen bir çeşit hareketlerdir, çeşitli yöntemleri bulunur. Evde kolayca da yapabileceğiniz hareketlerle yüz tarafının şekillenmesine yardımcı oluyor. Yüz yogasını uygularken en önemli noktalardan biri de uygulamalar konusunda oldukça dikkat edilmesi gerekiyor.

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Özellikle de göz çevresinde meydana gelen yüz yogasının doğru adımlar eşliğinde yapılası gerektiği de bilinen konular arasında yer alıyor. Yüz yogası yaparken alın, çene ve boyun gibi yerler genellikle sıklıkla yüz yogası yapılan yerler arasında yerini alıyor.

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Yüz egzersizlerini düzenli yaparak zamanla yüz içinde yüz kaslarının da daha iyi kontrol etmeyi öğrenerek kırışıklık sorununu çözebilirsiniz. Ancak tabi ki de her yüz yogası kırışıklık yok etmesiyle de cildin parlaklığı ve pürüzsüzlüğü önemli bir hal alıyor. İğne ya da herhangi bir işlemin yapılmadan halledilmesi dikkatlerden kaçmıyor.

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Cilt bakımına giderek de kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Ancak her zaman bu masajın işe yaradığını söylemek doğru olmaz. Masajla birlikte da önemli bir noktada yer alıyor. Eğer kendi kendinize bir yüz yogası yapıyorsanız iyi bir nemlendirici kullanmaya da özen göstermelisiniz. 

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Yüzünüze uygulayacağınız tüm yöntemlerden en iyi yöntem olan cilt bakımında cildi sert ovalamak, aşırı germek de ciltde istenmeyen sarkmaların neden olabilir bu sebeple de cilt sarkmalarını engellemek adına yüz yogasını tam olarak öğrenmeden evde kendi başınıza da yaptırmayı düşünmeyin, çünkü sizin sürekli yaptığınız bir hata yüz şeklinizin bozulmasına kadar.

İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Yüz yogasının bir diğer amacı ise estetik algılarını yıkmaya çalışan kişilerin severek kullandığı yöntemlerden bi olurken yanlış yapılması ve bu yanlışı sürekli tekrar da etmek yüz sağlığına zarar verebilir.

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ETİKETLER
#kırışıklık
#estetik
#cilt bakımı
#yüz yogası
#yüz egzersizleri
#Güzellik
#Mavi Kadin
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