İğne yok ameliyat yok! 1 ayda düzenli hareketle yüz kırışıklıklarını yok edebilirsiniz

Yaş ilerledikçe kimi zaman yüzde birtakım değişimler meydana geliyor. Özellikle de yüz tarafında kırışıklık gibi sorunlarla da karşılaşılabiliyor. Hal böyle olunca da hemen bir estetik yaptırma konusunda çalışmalar yapılıyor. Ancak ne iğne ne de ameliyat olmak istemeyenler de nasıl kırışıklıklarını yok edebileceklerini araştırıyorlar. Bizde sizin için iğne yok ameliyat yok, 1 ayda düzenli kırışıklıkları yok edebileceğiniz yöntemleri sizin için araştırdık.

İĞNE YOK AMELİYAT YOK!

İğne ve ameliyatsız bir şekilde yapılan ve son yıllarda oldukça da popüler hale gelen yüz işlemleri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle de yaşlanmayla birlikte meydana gelen kırışıklık ya da esnekliği kaybetme sorunsalı estetik olgusunun da ortaya çıkmasına neden oluyor. Ama herkes de hemen bir ameliyat yaptırmak istemiyor. Hal böyle olunca evde yapılacak doğal yöntemler sıklıkla araştırılmaya başlandı.

Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken yüz yogası popülerliğine popülerlik eklerken iğne olmadan ya da ameliyat olmadan kolay bir yöntemle hemen yapılabiliyor. Üstelik son derece de kolay olan bu yöntem düzenli bir kullanım da yapılırsa yüzünüzde istenmeyen kırışıklar son bulabilir.

1 AYDA DÜZENLİ HAREKETLE YÜZ KIRIŞIKLIKLARINI YOK EDEBİLİRSİNİZ

Yüz yogası alın, yanak, çene ve ağız çevresindeki kasları hedefleyen bir çeşit hareketlerdir, çeşitli yöntemleri bulunur. Evde kolayca da yapabileceğiniz hareketlerle yüz tarafının şekillenmesine yardımcı oluyor. Yüz yogasını uygularken en önemli noktalardan biri de uygulamalar konusunda oldukça dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle de göz çevresinde meydana gelen yüz yogasının doğru adımlar eşliğinde yapılası gerektiği de bilinen konular arasında yer alıyor. Yüz yogası yaparken alın, çene ve boyun gibi yerler genellikle sıklıkla yüz yogası yapılan yerler arasında yerini alıyor.

Yüz egzersizlerini düzenli yaparak zamanla yüz içinde yüz kaslarının da daha iyi kontrol etmeyi öğrenerek kırışıklık sorununu çözebilirsiniz. Ancak tabi ki de her yüz yogası kırışıklık yok etmesiyle de cildin parlaklığı ve pürüzsüzlüğü önemli bir hal alıyor. İğne ya da herhangi bir işlemin yapılmadan halledilmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Cilt bakımına giderek de kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Ancak her zaman bu masajın işe yaradığını söylemek doğru olmaz. Masajla birlikte cilt bakımı da önemli bir noktada yer alıyor. Eğer kendi kendinize bir yüz yogası yapıyorsanız iyi bir nemlendirici kullanmaya da özen göstermelisiniz.

Yüzünüze uygulayacağınız tüm yöntemlerden en iyi yöntem olan cilt bakımında cildi sert ovalamak, aşırı germek de ciltde istenmeyen sarkmaların neden olabilir bu sebeple de cilt sarkmalarını engellemek adına yüz yogasını tam olarak öğrenmeden evde kendi başınıza da yaptırmayı düşünmeyin, çünkü sizin sürekli yaptığınız bir hata yüz şeklinizin bozulmasına kadar.

Yüz yogasının bir diğer amacı ise estetik algılarını yıkmaya çalışan kişilerin severek kullandığı yöntemlerden bi olurken yanlış yapılması ve bu yanlışı sürekli tekrar da etmek yüz sağlığına zarar verebilir.