İşte nevresim kenarlarına dantel işlemesi! İşleme dantel modelleri 2026

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Çeşit çeşit dantel işlemeleri 2026 yılında oldukça popüler oldu. Herkesin nevresim kenarlarına dantel işlemesi yapmak istediği dönemde sizler için en kolay ve şık görünen nevresim kenarlarına dantel işlemesi çeşitleri ve yapılışını hazırladık.
Evinizde nostaljik ama modern görünüm istiyorsanız nevresim kenarlarına dantel işlemesi düşünebilirsiniz. Hem şık hem nostaljik görünüm 2026 yılının en çok sevilen dantel işleme modelleri arasında yer aldı. Çiçek motifli desenlerin yanında klasik tığ modelleri de ilgi görüyor.
Bu sene çeyiz hazırlığı yapanlar ve evine nostaljik hava katmak isteyenlere özel işleme dantel modellerini hazırladık. Birbirinden güzel nevresim kenarına dantel işleme çeşitleri bu yıl birçok alanda kullanıldı.
Papatya, gül ve küçük yaprak motiflerini kullanarak hazırlayabileceğiniz dantel örgü modelleri, nevresim kenarlarında en sık tercih edilen model oluyor. Hem şık hem de soft bir görünümün ortaya çıktığı çiçekli dantel işlemeler bu yılın modasına haline geldi. Nasıl yapılır?
Nevresimin kenar uzunluğunu ölçün. İstediğiniz uzunlukta zincir çektikten sonra sık iğne ve trabzan yaparak temel sıra oluşturunuz. Çiçek motiflerini belirli aralıklarla ekleyiniz.
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Nevresimin dantel yapılacak yerinin ölçünü belirleyiniz. Danteli belirlenen uzunlukta kesin ve desenleri hazırlayın. Dikiş makinesiyle dantelin kumaşa temas eden bölümlerinden ince bir dikiş geçin.
Hazır dantel kullanmanın yanında tığ veya iğne yardımıyla tamamen el emeği modeller de yapabilirsiniz. 2026 yılında çiçek motifleri, yaprak desenleri, zarif kenar süslemeleri oldukça sık tercih ediliyor.
Öncelikle istediğiniz uzunlukta zincir çekmelisiniz. Zincirin üzerine trabzanlar yaparak yaprakların temel şeklini oluşturunuz. Ortada uzun bir zincir hattı bırakın ve 2 tarada sık iğne ve trabzan yapın.
Nevresim kenarına dantel işleme için en çok tercih edilenler arasında baklava model de yer alıyor.
İlk sırada zincir çekiniz. Sonraki sıralarda ise trabzan ve zincir boşluklarını dönüşümlü olarak yapılır. Her bir sırada ilmeklerin yerlerini değiştirin ve baklava deseni ortaya çıkartınız.
Nevresimlerinizin kenarlarına şık dantel işlemeler eklerden dikkat etmeniz gerekenler şöyle: