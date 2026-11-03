İşte nevresim kenarlarına dantel işlemesi! İşleme dantel modelleri 2026

Çeşit çeşit dantel işlemeleri 2026 yılında oldukça popüler oldu. Herkesin nevresim kenarlarına dantel işlemesi yapmak istediği dönemde sizler için en kolay ve şık görünen nevresim kenarlarına dantel işlemesi çeşitleri ve yapılışını hazırladık.

NEVRESİM KENARLARINA DANTEL İŞLEMESİ İLGİ GÖRDÜ

Evinizde nostaljik ama modern görünüm istiyorsanız nevresim kenarlarına dantel işlemesi düşünebilirsiniz. Hem şık hem nostaljik görünüm 2026 yılının en çok sevilen dantel işleme modelleri arasında yer aldı. Çiçek motifli desenlerin yanında klasik tığ modelleri de ilgi görüyor.

İŞLEME DANTEL MODELLERİ 2026

Bu sene çeyiz hazırlığı yapanlar ve evine nostaljik hava katmak isteyenlere özel işleme dantel modellerini hazırladık. Birbirinden güzel nevresim kenarına dantel işleme çeşitleri bu yıl birçok alanda kullanıldı.

Çiçek motifli nevresim kenarı dantelleri

Papatya, gül ve küçük yaprak motiflerini kullanarak hazırlayabileceğiniz dantel örgü modelleri, nevresim kenarlarında en sık tercih edilen model oluyor. Hem şık hem de soft bir görünümün ortaya çıktığı çiçekli dantel işlemeler bu yılın modasına haline geldi. Nasıl yapılır?

Nevresimin kenar uzunluğunu ölçün. İstediğiniz uzunlukta zincir çektikten sonra sık iğne ve trabzan yaparak temel sıra oluşturunuz. Çiçek motiflerini belirli aralıklarla ekleyiniz.

Fransız güpürlü dantel işlemeleri

Yatak odalarında nostaljik ama modern görünüm isteyenlerin ilk tercihi Fransız güpürlü dantel işlemeleri oldu. Nasıl yapılır?

Nevresimin dantel yapılacak yerinin ölçünü belirleyiniz. Danteli belirlenen uzunlukta kesin ve desenleri hazırlayın. Dikiş makinesiyle dantelin kumaşa temas eden bölümlerinden ince bir dikiş geçin.

DANTEL İŞLEME YATAK ÖRTÜSÜ MODELLERİ

Hazır dantel kullanmanın yanında tığ veya iğne yardımıyla tamamen el emeği modeller de yapabilirsiniz. 2026 yılında çiçek motifleri, yaprak desenleri, zarif kenar süslemeleri oldukça sık tercih ediliyor.

Yaprak desenli dantel işleme modeli

Öncelikle istediğiniz uzunlukta zincir çekmelisiniz. Zincirin üzerine trabzanlar yaparak yaprakların temel şeklini oluşturunuz. Ortada uzun bir zincir hattı bırakın ve 2 tarada sık iğne ve trabzan yapın.

İŞLEME DANTEL İÇİN FARKLI ÖNERİLER

Nevresim kenarına dantel işleme için en çok tercih edilenler arasında baklava model de yer alıyor.

Baklava desenli dantel

İlk sırada zincir çekiniz. Sonraki sıralarda ise trabzan ve zincir boşluklarını dönüşümlü olarak yapılır. Her bir sırada ilmeklerin yerlerini değiştirin ve baklava deseni ortaya çıkartınız.

NEVRESİM KENARINA DANTEL İŞLEMEDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Nevresimlerinizin kenarlarına şık dantel işlemeler eklerden dikkat etmeniz gerekenler şöyle: