Saçların kabarması ve elektriklenmesi, özellikle nemli havalarda pek çok kişinin yaşadığı bakım sorunları arasında yer alıyor. Saçları sürekli taramak veya yeniden şekillendirmek ise bazen kabarmayı daha da artırabiliyor. Oysa doğru ürünleri doğru sırayla kullanarak saçlara kısa sürede daha bakımlı bir görünüm kazandırmak mümkün. Bir miktar durulanmayan saç kremi ve birkaç damla saç serumu ile uygulanan bu 5 dakikalık yöntem, kabaran saçları yatıştırmak isteyenlerin bakım rutinini kolaylaştırıyor.

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HABERİN ÖZETİ Kabarmış saçlarınız için saatlerce uğraşmayın! 5 dakikada pamuk gibi yapan yöntem Durulanmayan saç kremi ve saç serumunun doğru sırayla ve miktarla kullanıldığı 5 dakikalık yöntem, kabaran ve elektriklenen saçları yatıştırmaya yardımcı oluyor. Uygulama, yıkanıp yumuşak havluyla fazla suyu alınan hafif nemli saçlara yapılıyor. Durulanmayan saç kremi saçın orta kısımlarına ve uçlarına sürülüp geniş dişli tarakla dağıtılırken, doğrudan saç derisine uygulanmıyor. Son aşamada kabaran bölgelere birkaç damla saç serumu sürülüyor; fazla ürün kullanımı ise saçın ağırlaşmasına ve yağlanmasına yol açabiliyor. Kabarmayı önlemek için saçları havluyla sertçe ovalamaktan, sık sık yüksek ısı uygulamaktan ve kuru saçı sürekli taramaktan kaçınılması gerekiyor. İnce telli saçlar için hafif yapılı ürünler önerilirken, kalın telli, kıvırcık veya kuru saçlarda daha yoğun formüller tercih edilebiliyor.

KABARAN SAÇLARI 5 DAKİKADA YATIŞTIRAN YÖNTEM NASIL UYGULANIR?

Kabaran saçlara daha düzgün bir görünüm kazandırmak için durulanmayan saç kremi ve saç serumu birlikte kullanılabiliyor. Uygulama için öncelikle saçların hafif nemli olması gerekiyor. Saçlar yıkandıktan sonra fazla suyu yumuşak bir havluyla nazikçe almak yeterli.

Ardından az miktarda durulanmayan saç kremi avuç içine dağıtılarak saçların orta kısımlarına ve uçlarına uygulanıyor. Ürünün saç boyunca eşit dağılması için geniş dişli bir tarak kullanılabiliyor. Son aşamada birkaç damla saç serumu avuç içinde yayılarak özellikle kabaran ve elektriklenen bölgelere sürülüyor. Böylece saçların daha yumuşak ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olunuyor.

SAÇ SERUMU VE DURULANMAYAN KREM KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu iki ürünü birlikte kullanırken miktarı doğru ayarlamak büyük önem taşıyor. Fazla ürün kullanımı saçların ağırlaşmasına ve yağlı görünmesine neden olabiliyor. Özellikle ince telli saçlarda hafif yapılı ürünleri tercih etmek daha iyi sonuç verebiliyor.

Uygulama sırasında şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Durulanmayan saç kremi, saçın uzunluklarına ve uçlarına uygulanmalı.

Ürün doğrudan saç derisine sürülmemeli.

Saç serumu birkaç damlayla sınırlandırılmalı.

İnce telli saçlarda daha az ürün kullanılmalı.

Ürünlerin kullanım talimatları dikkate alınmalı.

KABARAN SAÇLARI ÖNLEMEK İÇİN HANGİ HATALARDAN KAÇINILMALI?

Saç bakımında yapılan bazı alışkanlıklar kabarmayı daha belirgin hale getirebiliyor. Özellikle saçları havluyla sert şekilde ovalamak, sık sık yüksek ısıda şekillendirmek ve kuru saçları sürekli taramak saç tellerinin yıpranmasına yol açabiliyor.

Saçları kurularken ovalamak yerine yumuşak bir havluyla suyunu almak, ısı kullanmadan önce ısı koruyucu ürün tercih etmek ve saç tipine uygun bakım ürünleri kullanmak gerekiyor. Ayrıca saçların ihtiyacından fazla ürünle kaplanması da istenen pürüzsüz görünümün aksine ağır ve yağlı bir sonuç oluşturabiliyor.

HER SAÇ TİPİ İÇİN AYNI BAKIM YÖNTEMİ UYGUN MU?

Saçların kalınlığı, kıvırcıklığı ve yıpranma düzeyi kullanılacak ürünün seçimini etkiliyor. İnce telli saçlar daha hafif yapılı krem ve serumlara ihtiyaç duyarken kalın telli, kıvırcık veya kuru saçlarda daha yoğun formüller tercih edilebiliyor.

Bu nedenle saç bakım ürünlerini seçerken yalnızca kabarmayı azaltma vaadine değil, saçın kendi ihtiyaçlarına da dikkat etmek gerekiyor. Doğru ürün ve uygun miktarla yapılan bakım, saçların daha kolay şekil almasına ve gün içinde daha kontrollü görünmesine yardımcı olabiliyor.