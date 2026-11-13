Yeni bir saç kesimi yaptırmayı düşünüyorsanız, karar vermeden önce yüz şeklinizi göz önünde bulundurmanızda fayda var. Çünkü doğru kesim, yüz hatlarının daha dengeli görünmesini sağlarken kişinin genel tarzını da doğrudan etkiliyor. Son dönemde öne çıkan kısa, katlı ve kahküllü modeller arasından seçim yaparken yalnızca trendlere odaklanmak yerine yüzünüzün doğal hatlarına uygun seçenekleri değerlendirmek gerekiyor. Peki, hangi yüz şekli için hangi saç modeli daha doğru bir tercih? İşte saç kesimi seçiminizi kolaylaştıracak öneriler…

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HABERİN ÖZETİ Yüz şeklinize göre en çok yakışan saç kesimi hangisi? Yüz tipine göre saç modeli rehberi Yeni bir saç kesimi yaptırırken yüz şeklini göz önünde bulundurmak, yüz hatlarının dengeli görünmesini sağlarken kişinin genel tarzını da etkiler. Yüz şeklini belirlemek için alnın, elmacık kemiklerinin ve çene hattının genişliği ile yüzün uzunluğu ve genişliği arasındaki oran karşılaştırılmalıdır. Oval yüz şekli, farklı uzunluk ve kesimlerde saç modellerini rahatlıkla tercih etmeye olanak tanır; katlı kesimler, uzun dalgalı saçlar, küt modeller, omuz hizasında biten saçlar ve pixie kesim uygun seçeneklerdir. Yuvarlak yüzlerde yüzü daha uzun gösterecek ve dikey bir görünüm kazandıracak kesimler tercih edilmeli; uzun katlı saçlar, asimetrik kesimler ve çene hizasının altında biten bob modelleri uygun olabilir. Kare yüz şeklinde, belirgin çene hattını ve geniş alnı yumuşatacak saç modelleri öne çıkar; uzun katlı kesimler, dalgalı saçlar ve çene hattının biraz altında biten bob modelleri uyumludur. Uzun yüz tipinde, yüzün uzunluğunu dengeleyecek omuz hizasında biten saçlar, hacimli dalgalar, katlı kesimler ve küt modeller tercih edilebilir. Kalp şeklindeki yüzlerde, alın ve elmacık kemikleri geniş, çene dar olduğundan çene çevresine hacim kazandıran kesimler tercih edilebilir; çene hizasında biten bob kesimler ve omuz boyundaki katlı modeller uyumludur. Elmas yüz şeklinde, belirgin elmacık kemiklerini dengeleyen ve alın çevresine hacim kazandıran modeller tercih edilebilir; yan ayrımlı saçlar, katlı orta uzunlukta kesimler ve perde kahkül uygun seçeneklerdir.

YÜZ ŞEKLİNİZİ TANIYARAK DOĞRU SAÇ MODELİNİ SEÇİN

Doğru saç kesimi, yüz hatlarıyla uyumlu bir görünüm elde etmenin en önemli adımlarından biri. Bunun için öncelikle yüz şeklinizi belirlemeniz gerekiyor. Aynanın karşısına geçerek alnınızın, elmacık kemiklerinizin ve çene hattınızın genişliğini karşılaştırabilirsiniz.

Yüzünüzün uzunluğu ve genişliği arasındaki oran da saç modeli seçiminde belirleyici oluyor. Her yüz şeklinin kendine özgü özellikleri bulunduğundan, kesim tercihini bu özelliklere göre yapmak daha dengeli bir görünüm sağlayabiliyor.

OVAL YÜZ ŞEKLİNE HANGİ SAÇ KESİMLERİ YAKIŞIR?

Oval yüz şekli, saç modeli konusunda en fazla seçeneğe sahip yüz tiplerinden biri olarak kabul ediliyor. Alın ve çene hattının dengeli olması, farklı uzunluklarda ve kesimlerde saç modellerinin rahatlıkla tercih edilebilmesini sağlıyor.

Katlı kesimler, uzun dalgalı saçlar, küt modeller ve omuz hizasında biten saçlar oval yüz şekliyle uyumlu seçenekler arasında bulunuyor. Özellikle perde kahkül, yüzün çevresinde yumuşak bir çerçeve oluşturuyor. Kısa saç tercih edenler için pixie kesim de değerlendirilebilecek modeller arasında yer alıyor. Daha klasik bir görünüm isteyenler ise düz ve uzun saçları tercih edebilir.

YUVARLAK YÜZLER İÇİN EN UYGUN SAÇ MODELLERİ

Yuvarlak yüzlerde yanaklar daha dolgun görünürken yüzün uzunluğu ve genişliği birbirine yakın ölçülerde oluyor. Bu yüz tipinde amaç, yüzü olduğundan daha uzun gösteren ve hatlara dikey bir görünüm kazandıran kesimler tercih etmek.

Uzun katlı saçlar, asimetrik kesimler ve çene hizasının altında biten bob modelleri yuvarlak yüzler için uygun alternatifler arasında bulunuyor. Saçın üst bölümüne hacim kazandırılması da yüzün daha uzun algılanmasına yardımcı olabiliyor.

Ortadan ayrılmış uzun saçlar ve yana doğru taranan kahküller de tercih edilebilir. Ancak yanak hizasında yoğun hacim oluşturan kesimler, yüzün daha geniş görünmesine neden olabilir.

KARE YÜZ ŞEKLİNDE YUMUŞAK GEÇİŞLER ÖNE ÇIKIYOR

Kare yüz şekli, belirgin çene hattı ve geniş alın yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yüz tipinde keskin hatların daha yumuşak görünmesini sağlayan saç modelleri öne çıkıyor. Uzun katlı kesimler, dalgalı saçlar ve çene hattının biraz altında biten bob modelleri kare yüzlerle uyumlu seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle yüzün iki yanına düşen katlar, daha dengeli bir görünüm oluşturabiliyor.

Kahkül tercihinde ise düz ve kalın modeller yerine perde kahkül veya yana ayrılmış hafif kahküller değerlendirilebilir. Böylece alın ve çene arasındaki geçiş daha yumuşak görünebilir.

UZUN YÜZ ŞEKLİNE SAHİP OLANLAR HANGİ MODELLERİ SEÇMELİ?

Uzun yüz tipinde yüzün uzunluğu, genişliğine kıyasla daha belirgindir. Bu nedenle saç kesiminde yüzün uzun görünümünü dengeleyecek modellere yönelmek önem taşıyor. Omuz hizasında biten saçlar, hacimli dalgalar, katlı kesimler ve küt modeller uzun yüzler için uygun alternatifler arasında bulunuyor. Özellikle çene ve yanak çevresinde hacim sağlayan modeller, yüzün daha dengeli görünmesine katkıda bulunuyor.

Kahkül de uzun yüz şekline sahip kişiler için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri. Düz kahkül veya hafif katlı kahkül, alın bölgesinin görünümünü değiştirerek yüz oranlarının daha dengeli algılanmasını sağlayabiliyor.

KALP ŞEKLİNDEKİ YÜZLER İÇİN HANGİ SAÇ KESİMİ DAHA İYİ?

Kalp şeklindeki yüzlerde alın ve elmacık kemikleri daha geniş, çene bölgesi ise daha dar bir görünüme sahiptir. Bu nedenle saç modelinde çene çevresine hacim kazandıran kesimler tercih edilebilir.

Çene hizasında biten bob kesimler, omuz boyundaki katlı modeller ve doğal dalgalı saçlar bu yüz tipiyle uyum sağlayabiliyor. Özellikle saç uçlarına hareket kazandıran kesimler, yüzün alt bölümünün daha dengeli görünmesine yardımcı oluyor.

Kahkül kullanmak isteyenler için perde kahkül ve yana ayrılmış modeller iyi alternatifler arasında bulunuyor. Çok yoğun ve düz kahküller yerine daha hafif seçenekler tercih edilebilir.

ELMAS YÜZ ŞEKLİNE SAHİP OLANLARA SAÇ MODELİ ÖNERİLERİ

Elmas yüz şekli, belirgin elmacık kemikleri, daha dar alın ve çene yapısıyla tanımlanıyor. Bu yüz tipinde elmacık kemiklerinin belirginliğini dengeleyen ve alın çevresine hacim kazandıran modeller tercih edilebilir. Yan ayrımlı saçlar, katlı orta uzunlukta kesimler, perde kahkül ve çene hizasında biten bob modelleri elmas yüz şekline uygun seçenekler arasında yer alıyor. Çok sıkı toplanmış saçlar yerine yüzün çevresinde birkaç tutam bırakılan modeller de tercih edilebilir. Böylece yüz hatları daha yumuşak bir görünüm kazanabilir.

