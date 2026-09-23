Evde saç keserken sakın bunu yapmayın! Saçımın şeklini bozan hatayı sizlerle paylaşıyorum

Benim gibi kuaföre gitmeye vakit bulamıyor ya da kendi imkanlarınızla saçlarınızı evde kesmek istiyorsanız, sakın bu hataları yapmamalısınız! Evde saç keserken yapmamanız gereken hataları sizlerle paylaşıyorum. Evde saç kesimi noktasında; özellikle kuru ya da ıslak kesme, kullanılan makas ve kesim sırasında saçın nasıl tutulduğu büyük önem taşıyor. Siz de benim gibi evde saçlarınızı kendiniz kesiyorsanız, şeklini bozmamak için bu hatalara kesinlikle dikkat etmelisiniz. Benim de saç bakım konusunda sıklıkla araştırdığım konular arasında yer alan evde saç kesimi noktasında dikkat edilmesi gerekenleri sizlere adım adım anlatıyorum. Araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerden yola çıkarak evde saç keserken kesinlikle yapılmaması gerekenleri açıklıyorum. Peki, evde saç keserken şeklini bozan hata ne? Evde saç keserken yapmamanız gerekenler neler? İşte evde saç keserken yapmamanız gereken hatalar...

EVDE SAÇ KESERKEN SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Evde saç kesmeyi alışkanlık haline getirdiğim günden beri yaptığım hataların neler olduğunu gözlemledim. Siz de benim gibi kuaföre gitmeye vakit bulamıyor ya da evde kendi imkanlarınızla saçlarınızı kesmek istiyorsanız, bu hataları kesinlikle yapmamalısınız. Evde saç keserken yapılan hataların neler olduğunu araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim adımlarla sizlere anlatıyorum. Evde saç keserken farkına varmadığınız birçok hata, sonrasında saçlarınızın şeklini bozabilir.

İşte tam da bu noktada evde saç keserken yapılan hatalar göz önünde bulundurulmalıdır. Benim evde kendi saçımı kese kese deneyimlediğim saç kesim hatalarını sizlerle de paylaşmak istedim. Sürekli evde kendi saçımı kestiğimi göz önünde bulundurduğumda dikkat etmem gerekenleri araştırmadan geçemedim.

Saçın kuru ya da ıslak kesilmesi, kullanılan makas ve kesim sırasında saçın nasıl tutulduğu saç keserken yapılan hataların büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Siz de evde saç uçlarınızdaki kırıkları almak ya da saçınızın boyutunu biraz kısaltmak istiyorsanız, bu hataları göz önünde bulundurmadan elinize makası almamalısınız.

SAÇLARINIZI AYNI NOKTADAN VE GERGİN BİR ŞEKİLDE KESMEYİN!

Evde saç kesimi uygulamasında en çok yapılan hataların başında; saçın tamamının aynı noktadan ve gergin bir şekilde kesildiği geliyor. Benim evde saç bakımı noktasında en sık yaptığım hataların başında saçlarımı aynı noktadan ve gergin bir şekilde kesmek yer alıyor. Kesim sırasında gerilen saç, olduğundan daha uzun görünebilir. Ancak bırakıldığında ise saçın gerçek boyutu meydana çıkar. Böylece iki taraf arasında belirgin bir fark meydana gelebilir.

Özellikle kıvırcık ve dalgalı saçlı kadınların bu duruma ekstra özen göstermesi gerekebilir. Çünkü saç telleri doğal halinde farklı yönlere kıvrıldığı için düzleştirilerek ya da gerdirilerek yapılan bir kesim, saçın eski formuna dönmesiyle birlikte daha kısa bir görünüm oluşturabilir. Siz de evde saçlarınızı kendiniz kesiyorsanız, ilk dikkat etmeniz gereken saçlarınızı aynı noktadan ve gergin bir şekilde kesmemek olmalı.

SAÇ ŞEKLİMİN BOZULMASINA NEDEN OLAN KESİM HATALARI!

Evde saç şeklimin bozulmasına neden olan kesim hatalarını sizlere adım adım açıklıyorum. Uzun bir süredir evde kendi saçlarını kesen biri olarak edindiğim deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Siz de evde kendi saçlarınızı kendiniz kesiyorsanız, bu söyleyeceklerime mutlaka kulak vermelisiniz. Peki, saçın şeklinin bozulmasına neden olan kesim hataları neler? İşte saç şeklinizin bozulmasına neden olacak bazı kesim hataları: