Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

Yıpranmış saçlar kökleri sağlıklı olduğu sürece uzamaya devam eder. Çünkü saç tellerinin uzamasında saç telleri değil saç kökleri burada önemli yer oynar.

Son zamanlarda saçlarımda meydana gelen yıpranmalarla birlikte saçlarımın nasıl sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzaması gerektiğini araştırmaya başladım. Bu durumla birlikte yıpranmış saçların uzayıp uzamadığıyla ilgili sorular olduğunu gördüm. Sizin de yıpranmış saç hakkında araştırdığınızı düşündüğüm ‘yıpranmış saç uzar mı?’ sorusu cevabını adım adım sizinle paylaşıyorum.

Yıpranmış saç yapılan bakımlar ve sağlıklı ürün kullanımıyla tekrardan uzama sağlar. Çünkü burada asıl mesele saç kökündedir. Eğer saç kökleriniz düzgünse yani saç kökünüzde bir sıkıntı yoksa ne kadar yıpransa da doğru ürünlerle saçlarınız da uzama meydana gelir.

YIPRANMIŞ SAÇ UZAR MI?

Yıpranmış saç uzar. Ancak burada en önemli konu saç kökünün de sağlam olmasıdır. Çünkü saç uzamasında önemli faktörlerden biri de saç telleri değil de saç kökleridir.

Saç kökünde meydana gelen değişimler saç tellerini de etkilediğinden ne yaparsanız yapın saçlarınızda tekrardan bir yıpranma meydana gelebilir.

Ayrıca saçın boy ve uçlarında yoğun bir kırılma mevcutsa saçın uzunluğu da bu durum karşısında etkilenir.

Saç kökleri ayda 1 santimetre uzar. Saçınızda sürekli kırılma ya da yıpranma söz konusu olursa da saçın uzaması bir türlü görülmez. Saçınız hep kısaymış gibi görünür.

Bu görüntü karşında da saçlarınızın kötü olduğunu düşünebilir. Ona göre bir bakım yaptırırsınız.

Saçlarınız da boya ya da açıcı varsa saçlarınızın yapısında yıpranmalar olabilir. Yapılacak olan bakımların saç kökü bazlı yapılması gerekiyor.

KIRILMIŞ SAÇ KENDİ KENDİNİ ONARABİLİR Mİ?

Yıpranmış saç ya da kırılmış saçlar kendi kendini onaramaz. Çünkü alınan hasarın büyüklüğüyle birlikte yapılacak olan bakımın da üstüne eklenmesi gerekiyor.

Saçın yumuşak görünmesini istiyorsanız, bakım ürünlerinde düzenli ve istikrarlı bir düzen oluşturmanız lazım.

Kuru ve yıpranmış saçların görünümü yapacağınız bakımlar iyileştirebilir.

Saç kremi, saç maskesi gibi durumlar saçların eski haline geri dönmesine yardımcı olabilir.

Bu sebeple de saçlarınızın tellerinde yıpranma ya da kırılma varsa yapacağınız kestirme işlemi de saçlarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzama geçirmesine yardımcı olabilir.

YIPRANMIŞ SAÇLAR NASIL UZAR?

Saçlarınızı uzatmak isterseniz, öncelikle kırılma azaltma durumuna el atmanız gerekiyor. Bunun için birtakım temek alışkanlıklarınızı azaltmanız gerekiyor.

Isıyı azaltın: Saçlarınıza uyguladığınız her ısı yıpranmış saçları daha da yıpratır.

Kimyasallardan uzak durun: Fön makinesi, maşa ve düzleştiricilerden olduğunca uzak durun. Çünkü saç tellerinin yanmasına neden olabilir.

Saçlarınıza nazik olun: Saçlarınıza yapacağınız herhangi bir işlemde nazik davranmayı öğrenin.

Saçlarınızın bakımlarını eksik etmeyin: Saçlarınıza uygulayabileceğiniz bakımları eksik etmeyecek şekilde tekrar edin.

Saç derisine dikkat edin: Saç derinize dikkat ettiğiniz zaman saçlarınız da meydana gelebilecek herhangi bir sorunda sağlıklı uzamayı kurtarmış olursunuz.

SAÇLAR HIZLI UZAR MI?

Saçlar hızlı bir şekilde uzayabilir.

Saç kökleriniz sağlamsa düzenli bir şekilde yapılacak olan bakımlarla birlikte saçlarda da uzama meydana gelir.

Saçlarda tel farklılıkları burada büyük önem tutar.

Aslında köklerinizde meydana gelebilecek bir zararda düzelmeler pek de mümkün olmayabiliyor.

Düzenli beslenme, saç köklerinizin düzelmeye başladığını bile görebilirsiniz.

UZMANLAR NE DİYOR?

Yıpranmış saçlar hakkında genel geçer bir kural olan ‘daha da uzamaz bu saç’ sözü çok da doğru değil. Çünkü Uzman Dr. Nazan Akdağ, “saçların yüksek ısı, sıkı toplama ve sert tarama gibi uygulamaların saç tellerine ve saç derisine zarar vereceğinden toplamayla birlikte yapılan her hata saça zarar verebilir." diyor. Hatta saç tellerinin zayıflamasıyla da çok fazla kırılmalar meydana geliyor.