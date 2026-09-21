Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:34

Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

Yıpranmış saçlarımla mücadele etmeye çalıştığım dönemlerde ‘Yıpranmış saç uzar mı?’ sorusunun cevabını aramaya başladım. Saçlarımın daha hızlı ve sağlık uzaması için yapmamam gerekenleri öğrendiğim zaman saçlarımda değişimlerin meydana geldiğini fark ettim. Peki, gerçekten de yıpranmış saç uzar mı? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:34

Yıpranmış saçlar kökleri sağlıklı olduğu sürece uzamaya devam eder. Çünkü saç tellerinin uzamasında saç telleri değil saç kökleri burada önemli yer oynar.

Son zamanlarda saçlarımda meydana gelen yıpranmalarla birlikte saçlarımın nasıl sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzaması gerektiğini araştırmaya başladım. Bu durumla birlikte yıpranmış saçların uzayıp uzamadığıyla ilgili sorular olduğunu gördüm. Sizin de yıpranmış saç hakkında araştırdığınızı düşündüğüm ‘yıpranmış saç uzar mı?’ sorusu cevabını adım adım sizinle paylaşıyorum.

Yıpranmış saç yapılan bakımlar ve sağlıklı ürün kullanımıyla tekrardan uzama sağlar. Çünkü burada asıl mesele saç kökündedir. Eğer saç kökleriniz düzgünse yani saç kökünüzde bir sıkıntı yoksa ne kadar yıpransa da doğru ürünlerle saçlarınız da uzama meydana gelir.

Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

YIPRANMIŞ SAÇ UZAR MI?

Yıpranmış saç uzar. Ancak burada en önemli konu saç kökünün de sağlam olmasıdır. Çünkü saç uzamasında önemli faktörlerden biri de saç telleri değil de saç kökleridir.

Saç kökünde meydana gelen değişimler saç tellerini de etkilediğinden ne yaparsanız yapın saçlarınızda tekrardan bir yıpranma meydana gelebilir.

Ayrıca saçın boy ve uçlarında yoğun bir kırılma mevcutsa saçın uzunluğu da bu durum karşısında etkilenir.

Saç kökleri ayda 1 santimetre uzar. Saçınızda sürekli kırılma ya da yıpranma söz konusu olursa da saçın uzaması bir türlü görülmez. Saçınız hep kısaymış gibi görünür.

Bu görüntü karşında da saçlarınızın kötü olduğunu düşünebilir. Ona göre bir bakım yaptırırsınız.

Saçlarınız da boya ya da açıcı varsa saçlarınızın yapısında yıpranmalar olabilir. Yapılacak olan bakımların saç kökü bazlı yapılması gerekiyor.

Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

KIRILMIŞ SAÇ KENDİ KENDİNİ ONARABİLİR Mİ?

Yıpranmış saç ya da kırılmış saçlar kendi kendini onaramaz. Çünkü alınan hasarın büyüklüğüyle birlikte yapılacak olan bakımın da üstüne eklenmesi gerekiyor.

Saçın yumuşak görünmesini istiyorsanız, bakım ürünlerinde düzenli ve istikrarlı bir düzen oluşturmanız lazım.

Kuru ve yıpranmış saçların görünümü yapacağınız bakımlar iyileştirebilir.

Saç kremi, gibi durumlar saçların eski haline geri dönmesine yardımcı olabilir.

Bu sebeple de saçlarınızın tellerinde yıpranma ya da kırılma varsa yapacağınız kestirme işlemi de saçlarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzama geçirmesine yardımcı olabilir.

Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

YIPRANMIŞ SAÇLAR NASIL UZAR?

Saçlarınızı uzatmak isterseniz, öncelikle kırılma azaltma durumuna el atmanız gerekiyor. Bunun için birtakım temek alışkanlıklarınızı azaltmanız gerekiyor.

Isıyı azaltın: Saçlarınıza uyguladığınız her ısı yıpranmış saçları daha da yıpratır.

Kimyasallardan uzak durun: Fön makinesi, maşa ve düzleştiricilerden olduğunca uzak durun. Çünkü saç tellerinin yanmasına neden olabilir.

Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

Saçlarınıza nazik olun: Saçlarınıza yapacağınız herhangi bir işlemde nazik davranmayı öğrenin.

Saçlarınızın bakımlarını eksik etmeyin: Saçlarınıza uygulayabileceğiniz bakımları eksik etmeyecek şekilde tekrar edin.

Saç derisine dikkat edin: Saç derinize dikkat ettiğiniz zaman saçlarınız da meydana gelebilecek herhangi bir sorunda sağlıklı uzamayı kurtarmış olursunuz.

Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

SAÇLAR HIZLI UZAR MI?

Saçlar hızlı bir şekilde uzayabilir.

Saç kökleriniz sağlamsa düzenli bir şekilde yapılacak olan bakımlarla birlikte saçlarda da uzama meydana gelir.

Saçlarda tel farklılıkları burada büyük önem tutar.

Aslında köklerinizde meydana gelebilecek bir zararda düzelmeler pek de mümkün olmayabiliyor.

Düzenli beslenme, saç köklerinizin düzelmeye başladığını bile görebilirsiniz.

Yıpranmış saç uzar mı? Sorusunun merak edilen cevabı!

UZMANLAR NE DİYOR?

Yıpranmış saçlar hakkında genel geçer bir kural olan ‘daha da uzamaz bu saç’ sözü çok da doğru değil. Çünkü Uzman Dr. Nazan Akdağ, “saçların yüksek ısı, sıkı toplama ve sert tarama gibi uygulamaların saç tellerine ve saç derisine zarar vereceğinden toplamayla birlikte yapılan her hata saça zarar verebilir." diyor. Hatta saç tellerinin zayıflamasıyla da çok fazla kırılmalar meydana geliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saç bakımının gizli kahramanları! Sağlıklı saçlar için hangi vitaminler önemli?
Annemin eski saç bakım sırrı! Limonu böyle kullanıyormuş
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#saç maskesi
#yıpranmış saç
#saç kökü
#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Saç Telleri
#Dr Nazan Akdağ
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.