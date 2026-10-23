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Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:53

Kadınlar erkeklerden daha çok mu konuşur? Bilimsel veriler açıklandı: Erkeklere kötü haber

Senelerdir kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğu biliniyordu. Yapılan bilimsel açıklama ise şoke etti. Yıllardır yanlış biliyormuşuz. Bilimsel verilere göre erkeklere kötü haber!

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Kadınlar erkeklerden daha çok mu konuşur? Bilimsel veriler açıklandı: Erkeklere kötü haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:53

Her dönem kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğuna dair tartışmalar artıyordu. Yapılan bilimsel araştırma sonucunda ise bildiğimiz her şeyin yanlış olduğu ortaya çıktı.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA ÇOK MU KONUŞUR?

Her ailede konuşulan "Kadınlar erkeklerden daha çok konuşuyor" klişesine son veren bilimsel araştırma dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre erkeklerin kadınlardan daha fazla konuştuğu ortaya çıktı.

Kadınlar erkeklerden daha çok mu konuşur? Bilimsel veriler açıklandı: Erkeklere kötü haber

Matthias Mehl ve ekibinin Science dergisinde yayımlanan araştırmasında katılımcılar ses kayıt cihazları ile gününü geçirdi. Sonuçlara bakıldığında ise kadınlar günde ortalama 16 bin 215, erkekler 15 bin 669 kelime konuşuyordu. Aradaki 546 kelimelik fark istatistiksel farklıydı.

Kadınlar erkeklerden daha çok mu konuşur? Bilimsel veriler açıklandı: Erkeklere kötü haber

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUCU ŞAŞIRTTI

Yapılan bilimsel araştırmalara göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla konuştuğu ortaya çıktı. Yıllardır herkes kadınların erkeklere oranla daha çok konuştuğu söyleniyordu. Yapılan araştırmanın sonuçlarını görenler inanamadı. Erkekler için kötü haber geldi.

Kadınlar erkeklerden daha çok mu konuşur? Bilimsel veriler açıklandı: Erkeklere kötü haber

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK KONUŞUYORMUŞ

Psychology dergisinde 2025'te yayımlanan çalışmada , , Sırbistan ve Avustralya'dan 2 bin 197 kişinin 631 bin 30 ses kaydı incelenmişti. Tüm katılımcılar birlikte ele alındığında kadınlar günde ortalama 13 bin 349, erkekler 11 bin 950 kelime konuşuyordu. 

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ETİKETLER
#İsviçre
#ABD
#Science
#Güçlü Kadın
#Matthias Mehl
#Psychology
#Mavi Kadin
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