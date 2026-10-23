Kadınlar erkeklerden daha çok mu konuşur? Bilimsel veriler açıklandı: Erkeklere kötü haber

Her dönem kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğuna dair tartışmalar artıyordu. Yapılan bilimsel araştırma sonucunda ise bildiğimiz her şeyin yanlış olduğu ortaya çıktı.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA ÇOK MU KONUŞUR?

Her ailede konuşulan "Kadınlar erkeklerden daha çok konuşuyor" klişesine son veren bilimsel araştırma dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre erkeklerin kadınlardan daha fazla konuştuğu ortaya çıktı.

Matthias Mehl ve ekibinin Science dergisinde yayımlanan araştırmasında katılımcılar ses kayıt cihazları ile gününü geçirdi. Sonuçlara bakıldığında ise kadınlar günde ortalama 16 bin 215, erkekler 15 bin 669 kelime konuşuyordu. Aradaki 546 kelimelik fark istatistiksel farklıydı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUCU ŞAŞIRTTI

Yapılan bilimsel araştırmalara göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla konuştuğu ortaya çıktı. Yıllardır herkes kadınların erkeklere oranla daha çok konuştuğu söyleniyordu. Yapılan araştırmanın sonuçlarını görenler inanamadı. Erkekler için kötü haber geldi.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK KONUŞUYORMUŞ

Psychology dergisinde 2025'te yayımlanan çalışmada ABD, İsviçre, Sırbistan ve Avustralya'dan 2 bin 197 kişinin 631 bin 30 ses kaydı incelenmişti. Tüm katılımcılar birlikte ele alındığında kadınlar günde ortalama 13 bin 349, erkekler 11 bin 950 kelime konuşuyordu.