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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:38

Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı! Dizi süreleri mi kısalıyor? Reklam geliri düştü

Son günlerde kanallar ve yapımcılar arasında reklam geliri krizi yaşanıyor. Geçen hafta dizilerin bazı bölümleri düşük reklam geliri nedeniyle yeni bölümlerini ertelerken yeni teklif dikkat çekti. Dizi süreleri kısalıyor mu sorusu da izleyicinin gündeminde.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı! Dizi süreleri mi kısalıyor? Reklam geliri düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:38

gibi sevilen dizilerin, düşük reklam geliri sebebiyle yeni bölümlerini ertelemesinin ardından gözler yeni alınacak karara çevrildi. Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı!

KANALLAR YAPIMCILARIN KAPISINI İNDİRİM TALEBİYLE ÇALDI

Ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplanmasının ardından kanallar yüzde 25 indirim talebi ile yapımcılara gitti. Son yılların en düşük reklam geliri nedeniyle dizilerde kriz başladı. Yaşanan kriz sonrasında ise kanallar yapımcılardan %25 indirim istedi. 

Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı! Dizi süreleri mi kısalıyor? Reklam geliri düştü

DİZİ SÜRELERİ KISALIYOR MU?

Düşük reklam gelirlerinin ardından çözüm bulunması için toplantı yapıldı. Kanallar yapımcılardan %25 indirim isterken yapımcılardan da teklif geldi. 'ın haberine göre tek bir bölümünü 27 milyon ile 40 milyon TL arasında rakamlara çektikleri dizilerle ilgili maliyet azaltılması düşünüldü.

Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı! Dizi süreleri mi kısalıyor? Reklam geliri düştü

Buna göre 140 dakika olan dizi sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesi teklif edildi. kuralları gereği saat başı 12 dakika reklam yayınlanabiliyor. Bu nedenle reklam kuşağına gerek kalmadan bölümlerin tamamlanması bir seçenek olarak görüldü.

Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı! Dizi süreleri mi kısalıyor? Reklam geliri düştü

DİZİ SÜRELERİ KISALACAK MI, NEDEN?

Dizi maliyetlerinin artması ve düşük reklam gelirlerinin toplanması sebebiyle birçok farklı yol düşünülüyor. 140 dakikalık dizilerin 110 dakikaya sabitlenmesi de fikir olarak sunuldu. Reklam kuşağına gerek duymadan bölümlerin yayınlanması toplantıda konuşuldu. Böyle bir durum kabul edilirse, dizi bölümleri 110 dakika olarak sabitlenecek.

Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı! Dizi süreleri mi kısalıyor? Reklam geliri düştü

DİZİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Ekranların sevilen dizilerinde düşük reklam geliri sebebiyle yaşanan aksamalar seyircinin ana gündemine yerleşt. Hal böyle olunca da kanallar yapımcılarla orta yolu bulmak için düşünceler üretti. Dizi sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesi ve reklamların olmaması da bir ihtimal olarak konuşuluyor.

Kanallar yüzde 25 indirimle yapımcıların kapısını çaldı! Dizi süreleri mi kısalıyor? Reklam geliri düştü

DİZİLER REKLAMSIZ MI YAYINLANACAK?

Düşük reklam gelirleri sonrasında kanallar, yapımcıların kapısını indirim isteği ile çaldı. Birçok yol düşünülürken dizi sürelerinin 140 dakika yerine 110 dakika yapılması öne çıkarken, böylece reklamsız tüm bölümün yayınlanabileceği ortaya çıktı.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#birsen altuntaş
#Reklam Geliri
#RTÜK
#Diziler
#Mavi Kadin
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