Çekimlerinin Tokat'ta gerçekleştiği Karakuyu dizisinin çekimlerine bir süre ara verilmesine karar verildi. Başrolünü Onur Tuna ve Özge Törer’in paylaştığı dizinin yayın tarihi için bekleyiş devam ediyor.

KARAKUYU ÇEKİMLERİNE NEDEN ARA VERİLDİ?

Aralık ayında seyirciyle buluşması planlanan Karakuyu dizisi planlara göre, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek olan dizinin çekimlerine ise ara verildi. Dizinin yeterli derecede stok bölümü olmasından dolayı çekimlere ara veriliyor.

KARAKUYU DİZİSİ İPTAL Mİ OLDU?

Nezaket Coşkun’un yönettiği, Deniz Akçay’ın yazdığı dizinin yeterli stok bölümünün bulunmasından dolayı çekimlere ara verildi. Ekip, 19 Kasım'da İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor. Aralık başında yayına girmesi beklenen projenin çekimleri için Aralık ayında yeniden ekibin Tokat'a gideceği tahmin ediliyor.

ONUR TUNA'NIN YENİ DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Çekimlerinin Tokat'ta yapıldığı Karakuyu dizisinin sevenleri şimdiden oluştu. Onur Tuna ve Özge Törer'in başrolünde yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmazken çekimler sürüyor. Bir süre ara verilen çekimlerin kısa süre sonra tekrardan başlaması bekleniyor.

YENİ DİZİ KARAKUYU OYUNCU VE KARAKTERLERİ

Özge Törer – Ferda / Fikriye

Onur Tuna – Kahraman

Sermiyan Midyat – Kadir Ağa

Uğur Uzunel – Harun

Yaren Yapıcı – Aliye

Cenan Çamyurdu – Hamdi

Elçin Atamgüç – Nadire

Emrah Özdemir – Ayvaz

Ayça Erturan – Gülsüm Maranoğlu

Cihan Talay – Mehmet

Burcu Salihoğlu – Behiye

Ceren Koç – Nehir

Özlem Taş – Sivan

Pervin Mert – Melek

Selen Güney – Emine

Abdullah Cersel – Bekir

Defne Burnaz – Mısra