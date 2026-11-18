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İstanbul
Çekimlerinin Tokat'ta gerçekleştiği Karakuyu dizisinin çekimlerine bir süre ara verilmesine karar verildi. Başrolünü Onur Tuna ve Özge Törer’in paylaştığı dizinin yayın tarihi için bekleyiş devam ediyor.
Aralık ayında seyirciyle buluşması planlanan Karakuyu dizisi planlara göre, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek olan dizinin çekimlerine ise ara verildi. Dizinin yeterli derecede stok bölümü olmasından dolayı çekimlere ara veriliyor.
Nezaket Coşkun’un yönettiği, Deniz Akçay’ın yazdığı dizinin yeterli stok bölümünün bulunmasından dolayı çekimlere ara verildi. Ekip, 19 Kasım'da İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor. Aralık başında yayına girmesi beklenen projenin çekimleri için Aralık ayında yeniden ekibin Tokat'a gideceği tahmin ediliyor.
Çekimlerinin Tokat'ta yapıldığı Karakuyu dizisinin sevenleri şimdiden oluştu. Onur Tuna ve Özge Törer'in başrolünde yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmazken çekimler sürüyor. Bir süre ara verilen çekimlerin kısa süre sonra tekrardan başlaması bekleniyor.