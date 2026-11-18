OGM imzalı dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi. Aralık ayında izleyici karşısına çıkması beklenen “Karakuyu”nun, programda bir değişiklik yaşanmaması hâlinde perşembe akşamları ekrana gelmesi öngörülüyor. Çekimlere verilecek ara ve ekibin yeniden Tokat'a dönüş tarihi de netleşmeye başladı.

KARAKUYU SETİNDE SÜRPRİZ KARAR

Nezaket Coşkun’un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizide çekimlere kısa süreli ara verilecek. Bölüm stokunun yeterli seviyeye ulaşması nedeniyle ekip, 19 Kasım’da Tokat’taki çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’a dönecek.

Dizinin yayın tarihinin kesinleşmesiyle birlikte çekim programının da netlik kazanması bekleniyor. Ekibin, planlamada yeni bir değişiklik yaşanmaması durumunda aralık ayının başında yeniden Tokat’a giderek çekimlere devam edeceği öğrenildi.

KARAKUYU'NUN HİKÂYESİNDE MİRAS DETAYI

“Karakuyu” dizisi, geçmişini geride bırakarak kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Ferda’nın hikâyesini konu alıyor. Yıllar sonra karşısına çıkan beklenmedik bir miras, Ferda’yı yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönmek zorunda bırakıyor.

Ferda’nın geçmişiyle yeniden karşı karşıya geleceği bu yolculukta neler yaşayacağı ise dizinin merak edilen ayrıntıları arasında yer alıyor. Onur Tuna ve Özge Törer’in başrollerini paylaştığı yapımın aralık ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

KARAKUYU DİZİSİNİN KONUSU

Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen, OGM Pictures imzalı “Karakuyu”, geçmişini geride bırakarak kendisine yeni bir hayat kuran Ferda’nın hikâyesini konu alıyor. Yıllar önce ayrıldığı memleketine beklenmedik bir miras nedeniyle dönmek zorunda kalan Ferda, burada geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalıyor. Aile sırları, geçmişin izleri, aşk ve hesaplaşmalar dizinin hikâyesine yön veriyor.

KARAKUYU DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Başrollerini Onur Tuna ve Özge Törer’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Onur Tuna

• Özge Törer

• Sermiyan Midyat

• Uğur Uzunel

• Yaren Yapıcı

• Cenan Çamyurdu

• Elçin Atamgüç

• Emrah Özdemir

• Ayça Erturan

• Cihan Talay

• Burcu Salihoğlu

• Ceren Koç

• Özlem Taş

• Pervin Mert

