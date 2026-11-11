Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

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İstanbul
Başarılı oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Evlilik Güzeldir dizisinde yeni bölümler yakından takip edilirken 12. bölümde Keremcem, izleyici karşısına çıkacak.
Samimi aile ortamı hissini yansıtan Evlilik Güzeldir'in başarılı oyuncu kadrosunda yok yok. 12. bölüm itibarıyla Keremcem, diziye dahil olacak.
Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı sanatçı Evlilik Güzeldir ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Can'a rakip olarak gelecek olan Demir Koral ile Aslı arasında yaşanacaklarda merakla bekleniyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Keremcem, Demir Koral karakteri ile diziye dahil olurken Yusuf Çim'in oynadığı Can karakterine rakip olarak gelecek. Nilsude Albayrak'ın oynadığı Aslı ile iletişim kuracak olan Demir'e Can, ne tepki verecek merakla bekleniyor.
Yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker’in üstlendiği Evlilik Güzeldir, yeni bölümleri ile ses getirmeye devam ederken oyuncu kadrosu da genişliyor. Sevilen sanatçı Keremcem, 12. bölümde diziye dahil olacak. Uzun zamandır kameralar karşısına çıkmayan Keremcem, Evlilik Güzeldir ile sevenleri ile buluşacak.
Ekranların sevilen dizisine sanatçı Keremcem, Demir Koral karakteri ile dahil olacak. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin 12. bölümü itibarıyla Keremcem, Demir karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevenleri ise bu habere oldukça sevindi.
Keremcem'in daha önce yer aldığı diziler arasında Aşk Oyunu (2005), Avrupa Yakası (2007), İki Yabancı (2007), Elif (2008), Kavak Yelleri (2008), Keskin Bıçak (2010), Tövbeler Tövbesi (2011), Merhaba Hayat (2012), O Hayat Benim (2014), İki Yalancı (2017), Aşk ve Mavi (2018), Kimse Bilmez (2019), Yetiş Zeynep (2021), Gül Masalı (2022), Başım Belada (2023), Doğu (2023-2025), Doktor: Başka Hayatta (2026) yer alıyor.
Yakışıklı sanatçının oynadığı filmler şöyle:
Kerem ile Aslı (2005), İksir: Dedemin Sırrı (2014), Olur Olur! (2014), Küçük Ortak (2017), Aşk Çağırırsan Gelir (2022), Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı (2025).