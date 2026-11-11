Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:30

Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinde heyecan devam ederken 12. bölümde sürpriz isim kadroya dahil oluyor. Sanatçı Keremcem Evlilik Güzeldir dizisine mi katılıyor merak edilirken rolü de belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 19:30

Başarılı oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizisinde yeni bölümler yakından takip edilirken 12. bölümde , izleyici karşısına çıkacak.

KEREMCEM EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNDE!

Samimi aile ortamı hissini yansıtan Evlilik Güzeldir'in başarılı oyuncu kadrosunda yok yok. 12. bölüm itibarıyla Keremcem, diziye dahil olacak. 

Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı sanatçı Evlilik Güzeldir ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Can'a rakip olarak gelecek olan Demir Koral ile Aslı arasında yaşanacaklarda merakla bekleniyor.

Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

EVLİLİK GÜZELDİR'DE CAN'A RAKİP OLUYOR

'ın haberine göre Keremcem, Demir Koral karakteri ile diziye dahil olurken 'in oynadığı Can karakterine rakip olarak gelecek. Nilsude Albayrak'ın oynadığı Aslı ile iletişim kuracak olan Demir'e Can, ne tepki verecek merakla bekleniyor. 

Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

KEREMCEM EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?

Yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker’in üstlendiği Evlilik Güzeldir, yeni bölümleri ile ses getirmeye devam ederken oyuncu kadrosu da genişliyor. Sevilen sanatçı Keremcem, 12. bölümde diziye dahil olacak. Uzun zamandır kameralar karşısına çıkmayan Keremcem, Evlilik Güzeldir ile sevenleri ile buluşacak.

Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

EVLİLİK GÜZELDİR DEMİR KORAL KİM?

Ekranların sevilen dizisine sanatçı Keremcem, Demir Koral karakteri ile dahil olacak. Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin 12. bölümü itibarıyla Keremcem, Demir karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevenleri ise bu habere oldukça sevindi.

Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

KEREMCEM DAHA ÖNCE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Keremcem'in daha önce yer aldığı arasında Aşk Oyunu (2005), Avrupa Yakası (2007), İki Yabancı (2007), Elif (2008), Kavak Yelleri (2008), Keskin Bıçak (2010), Tövbeler Tövbesi (2011), Merhaba Hayat (2012), O Hayat Benim (2014), İki Yalancı (2017), Aşk ve Mavi (2018), Kimse Bilmez (2019), Yetiş Zeynep (2021), Gül Masalı (2022), Başım Belada (2023), Doğu (2023-2025), Doktor: Başka Hayatta (2026) yer alıyor.

Keremcem Evlilik Güzeldir'e geliyor! Önümüzdeki bölümlerde oyuncu kadrosuna dahil oluyor

KEREMCEM'İN OYNADIĞI FİLMLER

Yakışıklı sanatçının oynadığı filmler şöyle:

Kerem ile Aslı (2005), İksir: Dedemin Sırrı (2014), Olur Olur! (2014), Küçük Ortak (2017), Aşk Çağırırsan Gelir (2022), Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı (2025).

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