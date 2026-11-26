Kışın evde pişen kestaneler kimi zaman pişirme tekniklerindeki eksiklikler yüzünden tadı güzel olmuyor. Bazen fırında, közde ya da tavada yapılan kestanelerin kokusu bile iştah açarken kabuklarının zor açılmasıyla gündeme geliyor. Artık kestane pişirmeden önce bunu deneyin. Kabukları tek hamlede çıkaran yöntem sayesinde kestane keyfini doyasıya yaşayın.

KESTANE PİŞİRMEDEN ÖNCE BUNU DENEYİN!

Her evde yoğun ilgi gören kestaneler kokusuyla bile iştah açmaya devam ediyor. Ancak kestane severlerin bile şikayette olduğu kestaneleri açarken zorlanmak oluyor. Belki de bunun sebebi kestane pişirirken yapılan hatalar arasında yer alır. Kestane pişirmeden önce uygulanacak olan küçük hazırlık sayesinde sanki dışarıdan almışsınız gibi olacak.

Doğru kesme ve kısa süreli suda bekletme işlemlerinin ardından denenen bu yöntem akıllara ilk gelen olsa da çözüm odaklı olduğundan hemen kullanılan yöntem oluyor. Ancak öyle bir pratik yöntem var ki, kestaneyi keserken çizik atmanız her zaman daha iyi olacaktır. Kestanenin güzel soyulabilmesi için kabuklarının adım adım kesilmesi gerekiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çizginin yalnızca dış kabuğu değil, kabuğun altındaki ince zarı hafifçe kesecek kadar olması gerekmektedir. Amaç kesinlikle burada kestaneye kesmek değil sadece çizik atmaktır. Çizilen kestanenin ılık suda bekletilmesi kolay bir soyulma verdiği için yapılması gereken en önemli adımlardan.

Bazı kişiler kestaneyi çok suda beklettiği zaman kabuklarının kolay çıkacağını sanıyor. Ancak bu yöntem kabukların içerden de ıslanmasına neden olur. Islanan kestane de pişirme sırasında oldukça zorluk çıkartır. Bence en güzel pişirme yöntemlerinden biri de fırında kendi kendine pişmesi olacaktır.

Hazırlanan kestaneleri fırın tepsisine alıp çizilen kısımları yukarı doğru dizin. Tabi öncesinde de ısıtılmış fırın olduğuna emin olun. Kestanelerin aslında pişme durumları çeşidine göre ayarlanıyor. Fırında 200 derece de 20 ya da 30 dakika pişirseniz yeterli. Sırından çıkarttıktan sonra hemen yemeye kalkmayın. Biraz soğusun çünkü kabukların kolay bir şekilde çıkmasına yardım eder.

Çok fazla soğursa kabukları daha da sertleşip tadından da bozulmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra tavada da soba etkisi biri de olur. Aynı işlemleri de buradan yaparak kestanelerin tavada da pişmesine yardımcı olabilirsiniz. Burada sadece arada sırada yanmamaları için kontrol edilmesi gerekiyor. Kabukların açıldığı iç tarafının da kolum gibi olduğunu görebilirsiniz.

KABUKLARI TEK HAMLEDE ÇIKIYOR

Kabukları tek hamle de çıkarmak aslında her zaman mümkün değil. Çünkü her ne kadar pişirme yöntemlerini ezberleseniz de alınan bazı kestaneler tadı nedeniyle ya da büyüklüğü nedeniyle farklılık gösterebilir. Evde kestane yapmanın en zor yanı başlı başına yapmaya çalışmak oluyor.

Ancak sizlere bahsettiğimiz doğru yöntemlerle birlikte kestaneleri doğru ve güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Doğru kesik, kısa süreli suda bekletme fırın kullanımı ve soba kullanımı gibi alanları olduğunu da biliyoruz.