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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:01

Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!

Su içse bile yarıyor tabirini oldukça çok duymuşsunuzdur. Bazı burçlar var ki kendine ait özellikleri nedeniyle kilo almaya en yatkın burçlar arasında yer alıyor. Kilo alıp vermenin burçlarla ne alakası var diyenler yanılıyorsunuz!

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Editor
 Gonca Işık
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Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!
KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:01

Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ile kilo vermek mümkün olurken burç etkisi olduğunu da biliyor muydunuz? Duyanlar "Adeta saçmalık" tepkisini veriyor ama araştırmalar bu fikri doğruluyor. İşte kilo almaya en yatkın 3 burç!

KİLO ALMAYA EN YATKIN 3 BURÇ

Zaman zaman fazla kilolarımızdan rahatsız olabiliyoruz. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile ideal kiloya ulaşmak mümkün. Tüm bunların yanında burcunuzun da kilo alma konusunda etkileyici olduğunu daha önce duymuş muydunuz? 

Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!
  • Boğa

Listenin ilk sırasında her zamanki gibi burçları yer aldı. Boğa burçlarının yemekle arasındaki sağlam bağı duymayan yoktur. Yemek yemek, keyifli atıştırmalıklar tüketmek onların en sevdiği şeylerden bir tanesi. Bu nedenle kilo almaya en çok yatkın olan burçlar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!
  • Yengeç

burçlarının duygusal yanını bilmeyen yoktur. Psikolojide de oldukça sık duyduğumuz duygusal açlık burada da karşımıza çıkıyor. Duygusal ve hassas olan yengeç burçları üzüldüğünde kendisini yemek ile mutlu etmeye oldukça müsait.

Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!
  • Balık

Bir diğer duygusal burç ise burcu. Yaşanan olaylar karşısında duygusallık ile mücadele eden balık burçları kendi içerisinde mutlu olmak için yemek yemeye başvuruyor.

Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!

BU BURCA SAHİP OLANLAR KİLO KONUSUNDA DİKKAT ETMELİ

Kilo alıp vermek elbette kişinin bünyesine ve vücut şekline göre değişmekte. Fakat duygusal keyiflerimiz de kilo almaya yatkın olmamızı yönlendiriyor. Boğa, Balık ve Yençeç burçları ise yemek yemeyi sevmeleri ile tanınıyor. Keyifli vakit geçirmek için yemek yemeyi seçen bu burçlar bazen kilo almaya daha yatkın olabiliyor.

Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!

KİLO VERMEYE EN YATKIN BURÇLAR

Kilo vermeye en yatkın burçlar arasınd , Oğlak, Koç, Kova, İkizler ve Yay yer alıyor. Bu burçların hareketi sevdiği ve disiplin konusunda ne kadar istikrarlı olduğunu biliyoruz. 

Kilo almaya en yatkın burçlar: Su içse yarıyor dedikleri 3 burç bakın hangisiymiş!
  • Başak: Disiplinli, planlı ve kontrollüdür. Bu nedenle de süreci istikrarla tamamlar.
  • Oğlak: Sabırlı ve kararlıdır. Bir şeyi hedefliyorsa onu kesinlikle yapar.
  • Koç: Hareketli ve enerjiktir. Spor yapmaya ve fiziksel aktivitelere yatkınlığıyla öne çıkar.
  • Kova: Aktif yaşamı ve farklı egzersiz yöntemlerini deneyimlemeyi sevebilir.
  • İkizler: Hareketli, meraklı ve enerjik yapısıyla aktif kalmaya yatkındır.
  • Yay: Spor, yürüyüş ve açık hava aktivitelerini sevmesiyle öne çıkar.
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ETİKETLER
#balık
#başak
#yengeç
#oğlak
#Boğa
#Astroloji
#Mavi Kadin
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