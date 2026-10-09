Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:06

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

Kıyafetlere sinen küf kokusu, özellikle nemli ortamlarda bekleyen veya tam kurumadan dolaba kaldırılan çamaşırlarda ortaya çıkabiliyor. Bu kokuyu gidermek için doğru yıkama programını seçmek, çamaşırları tamamen kurutmak ve gerektiğinde beyaz sirke gibi yardımcı ürünlerden yararlanmak mümkün. Ancak kokunun yeniden oluşmasını önlemek için yalnızca kıyafetleri değil, nemin kaynağını da ortadan kaldırmak gerekiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:06

Kıyafetlerdeki küf kokusunu gidermek için uygulanabilecek yöntemler ve sirkenin çamaşır yıkarken nasıl kullanılabileceği merak ediliyor. İşte kötü kokuyu azaltmaya yardımcı olan pratik yöntemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

HABERİN ÖZETİ

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Kıyafetlerdeki küf kokusunu gidermek için çamaşırları yeniden yıkama, tam kurutma, dolap ve çamaşır makinesi temizliği gibi pratik yöntemler ile sirke ve karbonat gibi evsel ürünlerin kullanımı hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Küf kokusu, kıyafetlerin nemli kalması, makinede uzun süre bekletilmesi veya yetersiz kurutulması sonucu oluşabilir.
Beyaz sirke, uygun kumaşlarda yıkama sırasında kokuları azaltmaya yardımcı olabilir ancak her kumaş ve makine için uygun olmayabilir.
Çamaşırları tekrar yıkarken doğru deterjan miktarı kullanmak ve program biter bitmez çıkarmak önemlidir.
Kıyafetleri yeniden yıkamak ve açık havada tamamen kurutmak kokuyu gidermede ilk adım olabilir.
Sirke kullanmadan önce kumaşın bakım etiketini kontrol etmek ve çamaşır suyu ile karıştırmamak gereklidir.
Karbonat da kokuları azaltmaya yardımcı olabilir ancak sirke ile aynı anda kullanılmamalıdır.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

•    Beyaz sirke yardımcı olabilir: Uygun kumaşlarda, yıkama sırasında kullanılan beyaz sirke bazı kokuların azalmasına yardımcı olabilir. Ancak her kumaş ve çamaşır makinesi için uygun olmayabileceğinden üretici talimatları dikkate alınmalıdır.
•    Çamaşırları yeniden yıkayın: Küf kokusu kıyafete yerleşmişse kumaşın bakım etiketine uygun deterjanla yeniden yıkanması gerekebilir.
•    Kıyafetleri tamamen kurutun: Nemli kalan çamaşırlar, kötü kokunun devam etmesine ve küf oluşumunun kolaylaşmasına neden olabilir.
•    Dolabı ve çamaşır makinesini kontrol edin: Temiz kıyafetler yeniden kokuyorsa sorun dolaptaki nemden, makinenin deterjan çekmecesinden veya lastik contasında biriken kalıntılardan kaynaklanabilir.
•    Kumaşın yapısını göz önünde bulundurun: Yün, ipek ve hassas dokulu giysilerde sirke veya yoğun temizlik uygulamaları kumaşa zarar verebilir. Öncelikle bakım etiketi kontrol edilmelidir.

KIYAFETLERE SİNEN KÜF KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Küf kokusunu gidermenin ilk adımı, kıyafetin neden nemli kaldığını belirlemektir. Çamaşırlar makinede uzun süre bekletildiğinde, yeterli hava almadan kurutulduğunda veya nemli bir dolapta saklandığında rahatsız edici bir koku oluşabilir.

Kokunun hafif olduğu durumlarda kıyafeti yeniden yıkamak ve açık havada tamamen kurutmak yeterli olabilir. 

Bunun için çamaşırları diğer temiz giysilerden ayırın ve kumaşın bakım etiketinde belirtilen sıcaklığa uygun bir program seçin. 

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

Deterjanı önerilen miktarda kullanmak da önemlidir; fazla deterjan, kumaşta kalıntı bırakarak koku sorununu artırabilir.

Kıyafetler yıkandıktan sonra makinede bekletilmemeli, program biter bitmez çıkarılmalıdır. Açık havada kurutma imkânı varsa giysilerin hava dolaşımı olan bir alanda asılması tercih edilebilir. 

Koku devam ediyorsa aynı işlemi tekrarlamak veya kumaşa uygun bir çamaşır koku giderici ürün kullanmak değerlendirilebilir.

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

KIYAFETLER SİRKE İLE YIKANIR MI?

Beyaz sirke, bazı kumaşlardaki kötü kokuları azaltmak amacıyla kullanılan ev tipi temizlik ürünlerinden biridir. Ancak sirkenin her durumda etkili olacağı söylenemez. 

Ayrıca çamaşır makinesinde düzenli olarak kullanılması, üreticinin önerileri dikkate alınmadan yapılmamalıdır.

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

Consumer Reports'un çamaşır bakımı konusunda uzmanı Rich Handel, küf kokusunu gidermek için öncelikle kıyafetlerin yeniden yıkanmasını öneriyor. 

Kurutma makinesi kullanıldığında kokunun kumaşa daha fazla yerleşebileceğine dikkat çekilen önerilerde, kumaşa uygun sıcaklıkta yıkama ve gerektiğinde özel çamaşır temizleyicilerinden yararlanma seçenekleri de bulunuyor. 

Uzmanın değerlendirmelerine göre sirke, her durumda ilk tercih olarak görülmemeli.

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

Sirke kullanmayı düşünüyorsanız şu noktalara dikkat edin:

Beyaz sirke tercih edin: Renkli veya aromalı sirke yerine renklendirici içermeyen beyaz sirke kullanılması daha uygundur.

Önce bakım etiketini okuyun: İpek, yün ve elastan içeren hassas giysilerde sirke kullanmak kumaşa zarar verebilir.

Çamaşır suyu ile karıştırmayın: Sirke ile klorlu çamaşır suyunun bir araya gelmesi zehirli gaz açığa çıkarabilir. Bu iki ürün aynı temizlik işleminde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Makine talimatlarını kontrol edin: Bazı üreticiler sirkenin makine içinde kullanılmasını önermiyor. Bu nedenle cihazın kullanım kılavuzuna uygun hareket edilmelidir.

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

KÜF KOKUSU İÇİN KARBONAT KULLANILIR MI?

Karbonat, çamaşırlardaki bazı kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olabilecek bir diğer ev tipi üründür. 
Ancak sirke ve karbonatı aynı anda kullanmak doğru bir yöntem değildir. 

Asidik özellik taşıyan sirke ile alkali özellik taşıyan karbonat birbiriyle tepkimeye girerek birbirlerinin etkisini azaltabilir.

Karbonat kullanacaksanız çamaşırın kumaşına ve makinenin kullanım talimatlarına uygun hareket edin.  Ürünü doğru miktarda deterjanla birlikte kullanmak, yoğun kokunun giderilmesine yardımcı olabilir. 

Buna rağmen kıyafette belirgin küf lekeleri varsa yalnızca kokuyu gidermeye odaklanmak yeterli olmayabilir. Kumaşta oluşan lekeler için renkli giysilere uygun oksijen bazlı leke çıkarıcılar değerlendirilebilir. 

Ürünün etiketindeki talimatlara uyulmalı ve uygulama öncesinde kıyafetin görünmeyen küçük bir bölümünde renk dayanıklılığı kontrol edilmelidir.

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

ÇAMAŞIRLAR YIKANDIKTAN SONRA NEDEN KÜF KOKAR?

Kıyafetlerin temiz yıkandığı hâlde kötü kokması her zaman deterjanın yetersiz olduğu anlamına gelmez. Sorunun kaynağı çamaşır makinesinin kendisi de olabilir.

Makinenin deterjan çekmecesinde, tamburunda ve kapak çevresindeki lastik contada biriken kalıntılar zamanla rahatsız edici kokulara neden olabilir. 

Özellikle kapaklı makinelerde yıkama sonrasında içeride nem kalması, kokunun devam etmesine zemin hazırlayabilir.

Bu nedenle makinenin üretici talimatlarına uygun şekilde temizlenmesi, deterjan çekmecesinin düzenli aralıklarla yıkanması ve kullanım sonrasında kapağın havalanmaya bırakılması önerilir. 

Kıyafetlere sinen küf kokusu nasıl çıkar? Kıyafetler sirke ile yıkanır mı?

Makinenin filtresi de kullanım kılavuzuna göre kontrol edilmelidir. 

Koku bütün çamaşırlara siniyorsa yalnızca kıyafetleri yeniden yıkamak yerine makinenin temizliğine de odaklanmak gerekir.

DOLAPTAKİ KÜF KOKUSU KIYAFETLERE NASIL SİNMEZ?

Temiz ve kuru kıyafetleri nemli bir dolaba yerleştirmek, kötü kokunun kısa sürede yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Bu yüzden dolapların içi düzenli olarak havalandırılmalı ve giysiler tamamen kuruduktan sonra yerleştirilmelidir.

Dolabın duvara bitişik bölümlerinde nem, su sızıntısı veya küf lekesi olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Özellikle dış duvarlara yakın, az hava alan ve sürekli kapalı tutulan dolaplarda nem birikmesi daha kolay fark edilmeyebilir.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evdeki rutubet ve küf kokusunu anından geçiren karışım! Havalar ısındı duvarları silme vakti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadınlar bunu 2026 yılında keşfetti! Evi rutubet ve küf kokusundan arındırın
ETİKETLER
#Keşfet
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.