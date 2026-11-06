Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu

Televizyon dünyasında yaşanan düşük reklam gelirleri sonrasında Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü geçen hafta yayınlanmadı. Seyirciler yeni bölümü heyecanla beklerken 6 Kasım Cuma Show TV yayın akışı belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Show TV kanalının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri dönüşü seyirciyi sevindirdi. Geçen hafta yayınlanması beklenen yeni bölümün son dakika kararı ile iptal edilmesinin ardından seyirci yıkılmıştı. Bu akşamın yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

BUGÜN KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakterinin ailesine kavuştuğu ve yaşadığının öğrenildiği yeni bölüm için geri sayım başladı. Normal düzende geçen hafta yayınlanması gereken bölüm bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Nursema'nın ailesi ile buluştuğu anlar ise fragmanda yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ VAR MI BU AKŞAM?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Nursema karakteri ile ekranlara geri dönen Ceren Karakoç, "Hiç gitmemiş gibiyim. Yarım kalmış bir hikaye vardı."

"Geri döndüm diyelim. Nursema olmak güzel bir duygu çünkü çok seveni var. Seyircimiz sağ olsun hiç yalnız bırakmıyor, her kararını destekliyor. Nursema, her oyuncunun oynamak istediği bir rol." sözleri ile geri dönüşünü yorumladı.

Bu akşamın yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekran karşısına çıkacak. Düşük reklam geliri sorunu sebebiyle geçen hafta yayınlanmayan yeni bölümü bekleyenlere sevindiren haber geldi. Sevilen dizi bu akşam yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM CUMA

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni bölüm)

00.15 Çapraz Ateş