TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 16:16

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın dönüşünü heyecanla bekleyenler Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu araştırmasına başladı. Geçtiğimiz hafta düşük reklam geliri sebebiyle Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmamıştı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 16:16

Televizyon dünyasında yaşanan düşük reklam gelirleri sonrasında 'nin yeni bölümü geçen hafta yayınlanmadı. Seyirciler yeni bölümü heyecanla beklerken 6 Kasım Cuma yayın akışı belli oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Show TV kanalının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'nın geri dönüşü seyirciyi sevindirdi. Geçen hafta yayınlanması beklenen yeni bölümün son dakika kararı ile iptal edilmesinin ardından seyirci yıkılmıştı. Bu akşamın yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu

BUGÜN KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakterinin ailesine kavuştuğu ve yaşadığının öğrenildiği yeni bölüm için geri sayım başladı. Normal düzende geçen hafta yayınlanması gereken bölüm bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Nursema'nın ailesi ile buluştuğu anlar ise fragmanda yer aldı.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ VAR MI BU AKŞAM?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Nursema karakteri ile ekranlara geri dönen Ceren Karakoç, "Hiç gitmemiş gibiyim. Yarım kalmış bir hikaye vardı."

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu

"Geri döndüm diyelim. Nursema olmak güzel bir duygu çünkü çok seveni var. Seyircimiz sağ olsun hiç yalnız bırakmıyor, her kararını destekliyor. Nursema, her oyuncunun oynamak istediği bir rol." sözleri ile geri dönüşünü yorumladı. 

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu

Bu akşamın yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekran karşısına çıkacak. Düşük reklam geliri sorunu sebebiyle geçen hafta yayınlanmayan yeni bölümü bekleyenlere sevindiren haber geldi. Sevilen dizi bu akşam yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu 6 Kasım? Bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümü var mı belli oldu

SHOW TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM CUMA

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni bölüm)

00.15 Çapraz Ateş

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı? Dila Danışman Kızılcık Şerbeti’nden neden ayrılıyor?
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#nursema
#Ceren Yalazoğlu Karakoç
#Diziler
#6 Kasım
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.